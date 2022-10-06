«Без нее проект невозможен»: Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода» из-за госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова из-за ухудшения состояния здоровья оказалась в больнице и пропустила съемки первого эпизода шоу «Ледниковый период», где является постоянным членом жюри.

6 октября стало известно, что знаменитая тренер и комментатор Татьяна Тарасова была госпитализирована из-за ухудшения состояния здоровья. В результате она не смогла принять участия в съемках первого выпуска нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период», которые прошли 5 октября.

75-летняя Тарасова на постоянной основе задействована в качестве самого авторитетного члена жюри в популярном шоу, но на этот раз ее заменила Елена Чайковская.

Такой выбор выглядит вполне логичным, поскольку Чайковская и сама является заслуженным тренером Советского Союза, а кроме того автором книг о воспитании фигуристов и заслуженным деятелем искусств России. При этом она старше своей предшественницы — Чайковской уже исполнилось 82 года.

Для Тарасовой эта госпитализация уже не первая в текущем году, при этом сама она в последние дни была традиционно активной в медиапространстве и готовилась к новому сезону шоу.

«Ей же предложили, поэтому я уверена, что она успешно справится с ролью ведущей. Не вижу в этом ничего плохого, — отвечала она на вопрос LegalBet о том, что олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова вновь будет в роли ведущей проекта.

— Было бы лучше для Загитовой продолжать спортивные выступления? С чего вы это взяли?»

Высказывалась она и по поводу другой возможной ведущей проекта, еще одной олимпийской чемпионки из группы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой.

«Анечка — молодец, лично мне интересно посмотреть на нее в роли соведущей «Ледникового периода». Я уверена, что она справится с этой ролью и покажет себя достойно», — цитирует Тарасову РБК.

Поучаствовала она и в недавней пикировке Евгения Плющенко с Алексеем Ягудиным, вступившись за своего ученика.

«Вопрос, кто сильнее, был решен на соревнованиях. Все и так ясно. Женя первый начал. Не надо поднимать прошлое», — заявила специалист сначала довольно мягко «Спорт-Экспрессу».

Но чуть позже для того же издания высказалась куда резче:

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот».

Интересно, что ни Плющенко, ни его супруга Яна Рудковская не стали парировать этим словам, причем последняя даже заявила о безмерном уважении к Тарасовой.

Досталось от тренера и активному в медиаполе депутату Госдумы Роману Терюшкову, недавно предложившему приостановить проведение всех ледовых шоу.

«Еще бы мне думать о словах Терюшкова. Он какой-то Роман Игоревич из миллиона. Негатив на шоу «Танцы на льду» идет только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу, — рассказала Тарасова Sport24.

— Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает».

Напомним, что нынешний сезон «Ледникового периода» уже девятый по счету. Впервые проект запустился в 2007 году, просуществовал три года, после трехлетней паузы было записано еще три сезона, а дальше последовал перерыв уже на четыре года.

Вернулся проект знаменитого хореографа Ильи Авербуха в 2020 году и продолжается до сих пор.

«На данный момент — да, Татьяна Анатольевна будет. Очень надеемся, что ничего не помешает. Она готовится к съемкам и планирует быть в проекте. Татьяна Анатольевна – неотъемлемая часть проекта. Без Татьяны Анатольевны проект невозможен», – высказывался о роли Тарасовой в проекте незадолго до его старта в этом году сам Авербух.

Причем Тарасова действительно является единственным членом жюри, работавшим во всех сезонах «Ледникового периода», хотя по состоянию здоровья уже пропускала, например, финал предыдущей кампании.

Если со здоровьем тренера все будет в порядке, то она, вне сомнений, вернется в жюри проекта в дальнейшем. Хотя, возможно, будет работать не вместо, а уже вместе с Чайковской.