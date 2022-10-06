За новым титулом: Туктамышева сражается за победу на Мемориале Панина-Коломенкина. LIVE

Первым фигуристка ставит каскад тройной тулуп + тройной тулуп, небольшой недокрут есть, но стоит отметить высокую скорость захода на элемент. Тройной риттбергер не получается, на приземлении фигуристка едва не падает, в последний момент подставляя руку. Экспрессивная программа у Мартыновой, яркая. Но вот с прыжковой частью не задалось — на двойном акселе она делает бабочку.
Каскад тройной тулуп + двойной тулуп получается не особо уверенным, чуть качает фигуристку на прыжках. Зато все в порядке с тройным флипом, он сделан без видимых помарок. Дорожка шагов исполнена на четвертый уровень, с двойным акселем проблем также не возникло. Интересная программа у фигуристки, но все же прыжковый контент не самый сильный.
Начинает фигуристка с чистого двойного акселя, а дальше ставит каскад тройной флип + двойной риттбергер, который получается весьма здорово. Весьма неплохая хореография у фигуристки, хорошие дорожки шагов. А вот лутц, который должен был быть в три оборота, не получается, срывает его фигуристка.
Очень задорная программа, и очень яркое, переливающееся платье у фигуристки. А вот каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит с недокрутами. Зато двойной аксель получается четким и докрученным. С вращениями все тоже весьма здорово, на четвертый уровень, тройной флип выходит отлично. Чистые и четкие дорожки шагов на четвертый и третий уровни. И от того немного все же грустно за каскад, но сама программа оставила приятные впечатления.
Очень красивый, чистый флип с руками вверх первым прыгает Нестерова. Приземление с двойного акселя чуть неудачное, но в целом с прыжком фигуристка тоже справляется. Очень плавная программа, очень плавные движения на льду у спортсменки. А вот с каскадом тройной лутц + тройной тулуп возникли проблемы — недокрут на первом прыжке, да и со второго фигуристка чуть вывалилась. Это немного подпортило впечатление, но стоит отметить, что дорожки шагов и вращения судьи оценивают на четвертый уровень.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп у фигуристки не получается совсем, падает она с первого же прыжка, лишаясь важных баллов. Тройной флип тоже выходит не особо удачным, при приземлении Воронцова касается льда рукой. А вот дорожка шагов получается очень хорошей, четвертый уровень ставят судьи. Да и третий прыжковый элемент — двойной аксель — выходит хорошим. Не задалось начало выступления у фигуристки, и это обидно.
Сольный тройной риттбергер стоит первым у фигуристки, и она с ним справляется. Двойной аксель тоже выходит достаточно неплохим. В каскаде Парамонова исполняет тройной лутц + тройной тулуп. Показалось, что чуть повело фигуристку на втором элементе, но вытянула она. Достаточно интересная у нее программа, и хореография ее не подводит — дорожка шагов на на четвертый уровень, вращения выходят на третий.
При этом сама фигуристка при ожидании оценок выглядит не очень довольной. Она получает 62,66 балла за свое выступление.
Начинает фигуристка с каскада — тройной лутц + тройной тулуп, не очень уверенно получается второй прыжок, но в целом справляется она, как и с сольным тройным флипом. Дорожка шагов сделана чисто, на четвертый уровень. Двойной аксель Федянина прыгает чисто. Вращения у нее тоже смотрятся весьма и весьма неплохо, приятное впечатление оставляет Виктория.
Конечно, основное внимание привлекает Императрица — 25-летняя Елизавета Туктамышева. Она откроет четвертую разминку участниц.
Соревнования начнутся в 15.15, а полный список участниц, которые появятся сегодня на льду, выглядит так: