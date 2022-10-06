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За новым титулом: Туктамышева сражается за победу на Мемориале Панина-Коломенкина. LIVE

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. :Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

На Мемориале Панина-Коломенкина женщины показывают короткую программу. В соревнованиях принимает участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
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16:09

Елизавета Куликова из Москвы выходит со своей короткой программой.

16:08

За свое выступление Мартынова получает 50,32 балла.

16:07

Первым фигуристка ставит каскад тройной тулуп + тройной тулуп, небольшой недокрут есть, но стоит отметить высокую скорость захода на элемент. Тройной риттбергер не получается, на приземлении фигуристка едва не падает, в последний момент подставляя руку. Экспрессивная программа у Мартыновой, яркая. Но вот с прыжковой частью не задалось — на двойном акселе она делает бабочку.

16:04

На лед выходит Таисия Мартынова из Московской области.

16:03

Судьи оценивают прокат Гречихиной в 52,25 балла.

16:01

Каскад тройной тулуп + двойной тулуп получается не особо уверенным, чуть качает фигуристку на прыжках. Зато все в порядке с тройным флипом, он сделан без видимых помарок. Дорожка шагов исполнена на четвертый уровень, с двойным акселем проблем также не возникло. Интересная программа у фигуристки, но все же прыжковый контент не самый сильный.

15:59

Открывает вторую разминку Мария Гречихина из Нижегородской области.

15:54

А на льду уже начала разминку вторая группа участниц.

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15:52

Таблица поле первой разминки выглядит так:

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100%
15:52

Киселева за свое выступление набирает 47,61 балла набирает фигуристка.

15:51

Начинает фигуристка с чистого двойного акселя, а дальше ставит каскад тройной флип + двойной риттбергер, который получается весьма здорово. Весьма неплохая хореография у фигуристки, хорошие дорожки шагов. А вот лутц, который должен был быть в три оборота, не получается, срывает его фигуристка.

15:47

Елизавета Киселева из Ленинградской области завершает первую разминку.

15:47

65,75 балла набирает фигуристка.

15:46

Очень задорная программа, и очень яркое, переливающееся платье у фигуристки. А вот каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит с недокрутами. Зато двойной аксель получается четким и докрученным. С вращениями все тоже весьма здорово, на четвертый уровень, тройной флип выходит отлично. Чистые и четкие дорожки шагов на четвертый и третий уровни. И от того немного все же грустно за каскад, но сама программа оставила приятные впечатления.

15:43

На лед выходит София Захарова из Санкт-Петербурга.

15:43

Нестерова за свое выступление получает 59,01 балла.

15:41

Очень красивый, чистый флип с руками вверх первым прыгает Нестерова. Приземление с двойного акселя чуть неудачное, но в целом с прыжком фигуристка тоже справляется. Очень плавная программа, очень плавные движения на льду у спортсменки. А вот с каскадом тройной лутц + тройной тулуп возникли проблемы — недокрут на первом прыжке, да и со второго фигуристка чуть вывалилась. Это немного подпортило впечатление, но стоит отметить, что дорожки шагов и вращения судьи оценивают на четвертый уровень.

15:38

Виктория Нестерова из Санкт-Петербурга показывает свою короткую программу.

15:38

49,86 — такова оценка Воронцовой.

15:37

Каскад тройной лутц + тройной тулуп у фигуристки не получается совсем, падает она с первого же прыжка, лишаясь важных баллов. Тройной флип тоже выходит не особо удачным, при приземлении Воронцова касается льда рукой. А вот дорожка шагов получается очень хорошей, четвертый уровень ставят судьи. Да и третий прыжковый элемент — двойной аксель — выходит хорошим. Не задалось начало выступления у фигуристки, и это обидно.

15:33

Софья Воронцова, республика Башкортостан, выходит на лед.

15:33

Судьи оценивают выступление Парамоновой в 63,56 балла.

15:31

Сольный тройной риттбергер стоит первым у фигуристки, и она с ним справляется. Двойной аксель тоже выходит достаточно неплохим. В каскаде Парамонова исполняет тройной лутц + тройной тулуп. Показалось, что чуть повело фигуристку на втором элементе, но вытянула она. Достаточно интересная у нее программа, и хореография ее не подводит — дорожка шагов на на четвертый уровень, вращения выходят на третий.

15:28

На льду появляется Мария Парамонова, Москва.

15:28

При этом сама фигуристка при ожидании оценок выглядит не очень довольной. Она получает 62,66 балла за свое выступление.

15:26

Начинает фигуристка с каскада — тройной лутц + тройной тулуп, не очень уверенно получается второй прыжок, но в целом справляется она, как и с сольным тройным флипом. Дорожка шагов сделана чисто, на четвертый уровень. Двойной аксель Федянина прыгает чисто. Вращения у нее тоже смотрятся весьма и весьма неплохо, приятное впечатление оставляет Виктория.

15:22

Открывает соревнования женщин Виктория Федянина, Пермский край.

15:15

На льду появляется первая разминочная группа, и вот ее состав участниц:

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15:10

Конечно, основное внимание привлекает Императрица — 25-летняя Елизавета Туктамышева. Она откроет четвертую разминку участниц.

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Александр Вильф/РИА «Новости»
15:05

Соревнования начнутся в 15.15, а полный список участниц, которые появятся сегодня на льду, выглядит так:

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15:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию женскую произвольную программу на Мемориале Панина-Коломенкина.

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