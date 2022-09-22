«До отмороженных наконец дошло». Вернутся ли россияне в мировой лыжный спорт

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион не исключил, что российские спортсмены вновь будут допущены до международных соревнований в 2022 году. Он подвергся резкой критике в Норвегии, лыжники которой являются главными конкурентами россиян на крупнейших турнирах, а телекомментатор Дмитрий Губерниев скептически отнесся к высказываниям Виона, заявив, что верить этим словам не стоит. В комментарии «Газете.Ru» бронзовый призер Олимпиады — 2010 лыжник Алексей Петухов выразил надежду, что высшие мировые спортивные инстанции все же примут положительное решение в отношении россиян.

С чего все началось

Генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что в декабре российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям под эгидой организации. По его словам, такую вероятность рассматривает глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Отметим при этом, что именно по рекомендации МОК большинство международных федераций отказало россиянам в участии в крупнейших турнирах.

«Томас Бах думает о возвращении россиян и провел встречи с международными федерациями, чтобы приоткрыть двери для спортсменов из России. Спорт должен быть независимым от политики.

Процесс займет несколько недель или месяцев. Речь идет не о соревнованиях в России, а об участии россиян в мероприятиях FIS и этапах Кубка мира. FIS точно не примет это решение без четкой рекомендации МОК», — сказал Вион, выступая на конференции в словенской Планице, где в сезоне-2022/23 пройдет чемпионат мира.

«Это хороший знак»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе положительно оценила заявление Виона. По ее мнению, слова функционера можно расценивать как хороший знак для российского спорта.

«Да, безусловно, это хороший знак. Если мы даже поедем на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо.

Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся. Надежда на лучшее должна быть всегда, всегда надо думать только о хорошем», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

«До них дошло, что без нас ни черта не выйдет»

Прославленный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов порадовался словам Виона. Он подчеркнул, что даже главные конкуренты российских лыжников норвежцы, в том числе пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, говорят о необходимости допустить россиян до стартов.

«Для меня самым удивительным было заявление Клебо о том, что нужно возвращать российских лыжников. Такое заявление норвежского лыжника — это хорошее потепление. Наверное, до отмороженных наконец дошло, что, чем выше конкуренция, тем больше зрителей, больше рекламы и больше денег.

Хорошо, что наши ребята своими результатами и спокойствием заставили их осознать, что нас необходимо вернуть. Лена Вяльбе молодец — она не реагирует ни на чьи заявления и все делает правильно. Есть надежда, что Россию вернут на Кубок мира — до них дошло, что без нас ни черта не выйдет», — сказал Тихонов в интервью «РБ Спорт».

«Не понимаю, почему об этом вообще говорят»

Впрочем, далеко не все в Норвегии настроены таким образом. Мишель Вион подвергся резкой критике со стороны представителей политических и спортивных кругов Норвегии за слова о возможном возвращении российских лыжников на международные соревнования. Несогласные с его мнением подчеркивают, что об этом не может быть и речи до тех пор, пока ситуация на Украине не закончится миром.

Так, возмущение выразила представитель Консервативной партии Турид Кристенсен. Она считает высказывания Виона неуместным на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации в стране, что лично она расценивает как эскалацию.

«Ничего не понимаю. Что, черт возьми, изменилось сейчас, если только не в худшую сторону?

Россия только что заявила об эскалации. Не понимаю, о чем думает МОК (Международный олимпийский комитет — «Газета.Ru») и FIS. Надеюсь, что спортивные власти Норвегии осознают, что об этом не может быть и речи», — заявляет Кристенсен, чьи слова приводит издание Nettavisen.

Комментатор лыжных гонок Петтер Скинстад крайне резко оценивает события на Украине, из-за которых российский спорт оказался изолированным на международной арене. Он считает удивительным, что вопрос о возвращении российских, а также белорусских атлетов, на соревнования вообще поднимается.

«Мне совершенно непонятно, что вообще идет дискуссия о России и Белоруссии как о нациях, которым разрешено участвовать в любых спортивных соревнованиях, пока продолжается ситуация на Украине. <…> Я невероятно разочарован, что Мишель Вион и FIS сделали подобное заявление в такое время», — резюмирует Скинстад.

«Нас не вернут, можно расслабиться»

В России также не все верят словам западного чиновника. Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявляет, что нет смысла надеяться на подобные заявления, спортсменам необходимо не думать об этом и готовиться ко внутренним стартам.

«Нас не вернут. Это абсолютное пустословие, делают хорошую мину при плохой игре.

Нас не вернут, можно расслабиться и готовиться ко внутренним стартам. Я еще раз хочу сказать, что не понимаю людей, которые сейчас на что-то надеются, что нас куда-то вернут. Оглянитесь вокруг, посмотрите!

Лыжники расслабляются и бегают на внутренних стартах. Мы этими надеждами обманываем людей. Так делать не надо, на вещи надо смотреть реально. Мы обманываем болельщиков, спортсменов, которые спокойно должны готовиться ко внутренним стартам, насколько это возможно», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Не стоит доверять западным коллегам»

Российский лыжник, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов выразил надежду, что в отношении россиян будет принято положительное решение. Однако он добавил при этом, что доверять западным чиновникам и надеяться на них не стоит.

«От наших западных коллег можно ожидать всего, чего угодно. С одной стороны, доверять им и надеяться не стоит. Но я считаю, что спорт должен быть вне политики, благодаря активной работе Минспорта РФ вопрос допуска россиян к международным соревнованиям актуален. Все-таки разум у коллег есть, но сегодня может быть одно, а завтра — совершенно другое.

Полностью поддерживаю инициативы Минспорта и руководителей европейских стран, которые хотят допустить российских спортсменов. Сейчас мы говорим о зимних видах спорта, поскольку начался сезон.

Тем же норвежцам, если иметь в виду лыжные гонки, будет скучно соревноваться одним. И таким образом, мировой спорт теряет смысл как таковой. Они, конечно, могут выигрывать, чему-то радоваться, но это будет неполноценная картина.

То же самое — и в других видах спорта, где доминируют определенные страны. Так что я обеими руками за то, чтобы санкции с российского спорта были сняты, и наши спортсмены достойно выступали на международной арене. Тем более, все ждут этого решения, не верят до последнего, что в Европе могут соревноваться без сборной России. Будем надеяться и верить, что Минспорт все-таки додавит эту тему, и спортсмены будут заниматься своей деятельностью вне политики», — сказал Петухов «Газете.Ru».

«Нет смысла разговаривать с норвежцами»

Также Петухов высказался о реакции норвежского политического и спортивного истеблишмента на слова Виона. Спортсмен заметил, что разговаривать с норвежцами не имеет смысла, поскольку большинство из них придерживается твердых антироссийских убеждений. При этом, подчеркнул Петухов, если решение о возвращении россиян на старты будет принято на высшем уровне, международным федерациям, в том числе и норвежским, придется это решение исполнять.

«Собака лает — караван идет. С другой стороны, мы знаем, какое давление норвежское сообщество может оказывать, в том числе, на FIS. И, конечно, в вопросе принятия решения о допуске российских спортсменов норвежцы могут масла в огонь подлить. Но если решение будет приниматься на высоком уровне, то международные федерации просто будут его исполнять.

Разговаривать с норвежцами здесь нет смысла. Я со многими из них общался в соцсетях, когда началась СВО, и некоторые корректно высказывали свое мнение, но у большинства категоричная позиция, очень негативная. Я им отвечал, что разум в их головы придет позже.

Оглядываться на норвежцев не нужно, надо просто выходить на лыжню и обыгрывать их.

Если российских спортсменов допустят до соревнований, это будет очень здорово. И будет хорошо, если наши спортсмены будут выходить и не общаться с соперниками, а силовым способом обыгрывать их на лыжне.

Поводя итог, будем надеяться, что все-таки решение будет верным. Потому что без российского спорта международная арена будет неполноценной», — заключил Петухов.