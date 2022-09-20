«Еще десять лет будем отлучены от футбола»: Россия пропустит Евро-2024

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы, который должен состояться летом 2024 года в Германии. Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было известно еще весной. А экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что отстранение России будет действовать еще лет десять.

«Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Решение УЕФА было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», — сообщила пресс-служба РФС на своем официальном сайте.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что о решении УЕФА было известно еще весной.

«Решение о том, что Россия не примет участие в Евро-2024, было принято еще весной. Сейчас все активизировались из-за того, что глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко обратился к УЕФА с просьбой не допускать Россию. Но мы уже были не допущены. К сожалению, это плохо, что мы не сыграем на Евро. Это неправильное решение», — сказал Свищев.

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов отметил, что был готов к такому исходу, а также выразил мнение, что российские клубы и сборные будут отстранены от международных турниров лет на десять.

«Я изначально знал, что нас отстранят от жеребьевки. У меня не было даже маленькой надежды. Думаю, мы лет десять будем отлучены от европейского футбола. Конечно, это большой минус. Но из минусов можно извлекать позитивные вещи», — сказал Наумов.

Также Наумов призвал искать плюсы в сложившейся ситуации.

Надо обратиться вглубь нашего футбола, заняться школами, заняться развитием детского футбола, в общеобразовательных школах им заниматься. Меньше обращать внимание на иностранцев, больше доверять молодежи. Тогда мы увидим внутренние резервы, которые у нас скрыты. Я в это верю», — добавил функционер.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин признался, что не ждал другого исхода.

«Для меня решение УЕФА ничего не поменяло. Нам надо быть готовым, даже если вернемся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашел в интернет, узнал.

А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности»,

— сказал Карпин «Чемпионату».

Форвард сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев отметил, что игроки национальной команды все равно будут мотивированы, ведь они защищают честь страны.

«Не знаю, как реагировать на новость о Евро. Мы играем в футбол ради этого. Но что поделать? Будем находить мотивацию, даже в товарищеских матчах. Мы же защищаем честь страны. Очень много новых игроков, футболисты растут. Новость от УЕФА ожидаема. Уже сколько можно от этого расстраиваться. У меня не будет шанса сыграть на крупном турнире? Это данность. Как к этому относиться?» — сказал Соболев в беседе с «Чемпионатом».

Форвард ЦСКА Федор Чалов отметил, что это решение пока сильно не повлияло на его настроение, ведь недопуск к Евро был ожидаемым.

«Нас не будет на Евро? Вопрос не ко мне. Конечно, расстроены. Мы хотим играть в футбол. На настроение сильно пока не повлияло, осознаем позже. Это было ожидаемо», — передает слова Чалова Sport24.

В последний раз россияне пропускали Евро в 2000 году. Тогда основными конкурентами России за поездку в Бельгию и Нидерланды были команды Франции и Украины. Французы ожидаемо заняли первое место в группе, а украинцы со второй строчки попали в стыковые матчи, в которых проиграли Словении.

В последнем туре группового этапа Россия и Украины на переполненных «Лужниках» спорили за право играть в стыках. Стоит отметить, что россиян в том матче устраивала только победа. За 15 минут до конца игры Валерий Карпин открыл счет, но в самом конце поединка Андрей Шевченко забил ответный мяч. Эта встреча является последней в противостоянии российских и украинских футболистов.

Наивысшим достижением для России в новейшей истории является выход в полуфинал на Евро-2008, где подопечные Гуса Хиддинка уступили Испании (0:3).

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.