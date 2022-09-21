«Доказательства и отягчающие обстоятельства»: что будет с делом Валиевой

Российское антидопинговое агентство, несмотря на окончание расследования, до сих пор не может назначить дату рассмотрения допингового дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой. При этом, по информации журналиста Андрея Митькова, против спортсменки собраны «убедительные доказательства». А американский журналист-инсайдер Дэйв Лиз заявил о положительном результате вскрытой пробы Б. Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в ответ сказал, что это «глупость, неправда и дешевая ложь».

«Собраны убедительные доказательства»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собрало за время расследования допингового дела знаменитой российской фигуристки Камилы Валиевой серьезную доказательную базу против спортсменки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Митьков.

При этом он рассказал также свою версию, почему на данный момент все еще не назначена дата слушаний по итогам расследования.

«Дата слушаний по «делу Валиевой» до сих пор не назначена (хотя с момента объявленного завершения расследования РУСАДА – 14 сентября – прошла ровно неделя) – потому что – барабанная дробь!!! – никак не удается согласовать присутствие на слушаниях хотя бы трех членов ДАК (дисциплинарного антидопингового комитета) РУСАДА, — написал Митьков.

— Это – минимально необходимая квота для проведения слушаний (любых) в ДАК РУСАДА.

Членов ДАК РУСАДА – восемь человек. И в феврале, во время Олимпиады-2022, когда стало известно о положительной пробе Камилы Валиевой на предолимпийском чемпионате России и ее временном отстранении, наложенном РУСАДА, они действовали оперативно – в течение суток собрали экспертов, провели заседание и сняли временное отстранение. По данным источников, присутствовали почти в полном составе, голосовали единогласно. Причина нынешнего поведения членов ДАК РУСАДА по-человечески – более чем понятна».

Митьков написал также, что, по словам его источников, РУСАДА во время расследования собрало достаточно убедительные доказательства, которые подтверждают факт нарушения Валиевой антидопинговых правил. Более того, речь даже может идти о неких «отягчающих обстоятельствах», а это способно привести к увеличению срока дисквалификации.

«Поэтому, какое бы решение ни приняли в итоге члены ДАК РУСАДА – они окажутся крайними. Вынесут наказание (дисквал с последующим лишением золота командного турнира) – подвергнутся жесточайшей обструкции, — продолжил Митьков.

Оправдают – по обращению Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) дело перейдет в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS), где наверняка будет пересмотрено».

Чуть позже знаменитый американский журналист-инсайдер Дэйв Лиз, автор и ведущий подкаста The Skating Lesson, со ссылкой на свои источники сообщил о том, что проба Б, вскрытая по требованию представителей спортсменки, также дала положительный результат на запрещенный препарат.

Однако руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев дал комментарий РИА «Новости», в котором заявил, что информация о положительной пробе Б может быть провокацией.

«Все это глупость, неправда и дешевая ложь. Злобные американцы снова нападают на нашу гениальную, великую и несравненную фигуристку. Позор для нации, которая считает себя сильной. Самое главное, чтобы наши фигуристы не обращали на это внимания», — сказал Лайшев «Чемпионату».

Золото Игр под вопросом

Если верить словам журналиста, ситуация вокруг Валиевой поворачивается для 15-летней на тот момент фигуристки в очень неприятную сторону, а затронуть это может всю сборную России по фигурному катанию.

Напомним, что положительную допинг-пробу на триметазидин ученица Этери Тутберидзе сдала еще 25 декабря во время чемпионата России, однако шведская лаборатория долго не анализировала ее тест, несмотря на запрос РУСАДА об ускоренном рассмотрении из-за статуса спортсменки.

В итоге история с положительной допинг-пробой всплыла уже во время Олимпийских игр в Пекине, когда Валиева откатала и короткую, и произвольную программы в командном первенстве, выиграв обе.

Сборная России заняла уверенное первое место, после чего и возникли данные о положительном допинг-тесте. РУСАДА тут же отстранила Валиеву от участия в личных соревнованиях, однако Дисциплинарный антидопинговый комитет на экстренном заседании по итогам апелляции российской стороны вернул подопечной Тутберидзе возможность участвовать в соревнованиях.

Однако вся эта неразбериха, безусловно, повлияла на состояние юной спортсменки, и в соревнованиях она провалилась. Валиева была безоговорочным фаворитом турнира фигуристок, но провалила короткую программу, а после произвольной смогла подняться только до четвертой строчки, оставшись без личной медали.

Препарат дедушки

Теперь же она может потерять и золото командного турнира. Если по итогам слушаний будет выявлено, что россиянка виновна в применении допинга, ее ждет дисквалификация, а сборная страны наверняка лишится награды за командный турнир.

Интересно, что из-за той истории Международный олимпийский комитет до сих пор не провел награждение за командный турнир Пекина-2022. А если бы Валиева попала на пьедестал почета в личных соревнованиях, то награды не вручали бы и там, ожидая итогового решения.

Сторона фигуристки, подавая апелляцию, утверждала, что триметазидин прописан дедушке Валиевой, с которым она проводит очень много времени. В частности, именно он нередко отвозит чемпионку России на тренировки.

Утверждается, что из-за тесного контакта вещество могло попасть в организм звездной спортсменки случайно, либо по ошибке.

При этом мировое сообщество не слишком верит в такую версию, а участники командного турнира из других сборных периодически заводят в своих соцсетях разговоры об ожидании лишения России медалей за командник.

При этом сам случай вызвал главный скандал Олимпиады, и в его центре оказалась Этери Тутберидзе, которую в случившемся прямым текстом обвинил даже президент МОК Томас Бах.

Юная звезда

Что касается Валиевой, то ей к 16 годам удалось собрать значительную коллекцию впечатляющих наград. В юниорах она успела выиграть два этапа и финал серии Гран-при, первенство России, а также чемпионат мира, продолжив затем триумфальное шествие во взрослом катании.

Во взрослых соревнованиях на счету россиянки победа в финале Кубка страны и второе место на национальном первенстве в сезоне-2020/21. Ну а в олимпийский год Валиева выиграла вообще все, кроме личного турнира Игр: два этапа Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы.

Ну а на чемпионат мира, состоявшийся в конце сезона, российские спортсмены уже не были допущены.

За свои грацию и потрясающий прыжковый контент Валиеву уже давно считали главным фаворитом Пекина, а ее результаты только укрепляли этот статус. Теперь же она может и вовсе остаться без олимпийских медалей в карьере.