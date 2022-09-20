«Кого он предал?» Игрок «Динамо» резко отказал сборной России и уехал в Грузию

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за молодежную сборную Грузии. Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов осудил отношение 20-летнего футболиста к российской команде, а отец спортсмена назвал ложью слова Галактионова о том, что Саба якобы уже дал обещание играть за Россию. В комментарии «Газете.Ru» экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал естественным стремление молодого игрока выступать на международном уровне и призвал не политизировать ситуацию.

Футболист московского «Динамо» Саба Сазонов будет выступать за молодежную сборную Грузии. Накануне пресс-служба бело-голубых сообщила, что 20-летний игрок отправился в расположение грузинской команды.

«Саба Сазонов и Лука Гагнидзе отправились в молодежную сборную Грузии. Они проведут две игры: 24 сентября с Португалией и 27 сентября с Турцией», — говорится в сообщении.

Примечательно, что по поводу Гагнидзе ранее уже высказался главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе.

Он считает, что необходимо запретить любому футболисту грузинской сборной выступать в России.

Контракт Гагнидзе с «Динамо» рассчитан до 2026 года, при этом в марте он воспользовался правом, предоставленным Международной федерацией футбола (ФИФА), и приостановил соглашение с бело-голубыми, доиграв сезон в польском «Ракуве», но потом вернулся в Москву. Как сообщил «Спорт-Экспрессу» гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, футолист подписал с «Динамо» документ, согласно которому он обязуется в дальнейшем не пользоваться этой опцией.

Пока неизвестно, предложено ли аналогичное соглашение Сазонову. Но само решение игрока выступать за сборную Грузии вызвало бурное обсуждение в среде российской спортивной общественности. Старший тренер молодежной национальной команды Михаил Галактионов раскритиковал спортсмена, подчеркнув, что его расстроило не само решение Сазонова, а его отношение к российской сборной.

«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.

В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом.

Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России»,

— приводит слова Галактионова ТАСС.

Ситуацию прокомментировал также экс-наставник «молодежки» Дмитрий Хомуха.

«Это выбор человека, он вправе сам распоряжаться своей судьбой. Принял такое решение. Значит, не все до конца понял в жизни: кто его воспитал, кто его подготовил, сколько сил Россия потратила на его подготовку.

Галактионов сказал, что до сегодняшнего дня его ждали в сборной? Это не очень хорошо характеризует человека, если он дает обещания приехать, а потом этого не делает. Это о многом говорит», — сказал Хомуха «Чемпионату».

Сам футболист пока не прокомментировал ситуацию. Зато высказался его отец Андрей Сазонов. Он обвинил Галактионова и Хомуху во лжи, заявив, что Сабу не приглашали в сборную России.

«Первое и самое важное — Саба никогда и ни при каких обстоятельствах не давал согласия выступать за сборную России.

Информация, о которой сейчас говорят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха — ложь. У Сабы не было никаких контактов с Галактионовым.

С Хомухой Саба работал — и Дмитрий прекрасно знает, что это за футболист. Тем более сейчас удивляют его слова о «недобросовестности» Сабы. При мне Саба никого и никогда не обманывал.

Контакты с РФС начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало. Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно все это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали.

От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку.

Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно», — цитирует Андрея Сазонова Sport24.

Для «Газеты.Ru» события оценил бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. По словам специалиста, решение Сазонова не должно повлиять на его статус в «Динамо», игровое время и перспективы в клубе.

«Надо у него спросить, что он думает по этому поводу. На его пребывание в команде эта ситуация, думаю, не повлияет никаким образом. Почему он такое решение принял? Наверное, от сборной России предложения не было, а от сборной Грузии поступило. Видимо, он решил поучаствовать в международных матчах в составе национальной команды. Но мы можем только гадать – сложится у него там, не сложится», — сказал Силкин.

Тренер также заявил, что нельзя обвинять молодого игрока в предательстве. Силкин призвал не политизировать ситуацию, отметив, что для 20-летнего футболиста стремление играть на международном уровне является естественным.

«Кого он предал? Сборная России ему приглашения не прислала. Для молодого игрока стремление играть на международном уровне естественно? Да, во всяком случае, желание же у него есть.

А как дальше будет… Думаю, не надо сюда политику приплетать, это не тот случай», — заключил Силкин.

Тем временем в Грузии приветствовали согласие Сазонова принять приглашение в молодежку. Вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили выразил уверенность, что 20-летний защитник усилит команду.

«За Сабой Сазоновым мы наблюдаем давно. У нас и раньше была коммуникация с его семьей. Его мама — грузинка, он сам гражданин Грузии. Мы рады, что он высказал желание играть за молодежную сборную.

Он действительно талантливый игрок и будет значимой силой для нашей команды. Сейчас мы ждем начала тренировочного процесса и важные матчи сборной», — приводит слова Иашвили «Грузия Online».