«Вопрос к нашему большому патриоту»: будет ли дочь Тутберидзе выступать за США

19 сентября американский журналист Дэвид Лис выдал инсайд о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали членами федерации фигурного катания США, получив право выступать на национальных соревнованиях. После решения Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении россиян от участия в главных соревнованиях под своей эгидой, пара Дэвис — Смолкин сможет стать первой из обладателей медали чемпионата России, кто сменит спортивное гражданство. Глава Федерации фигурного катания России Александр Коган в беседе с «Газетой.Ru» назвал информацию о членстве Дэвис и Смолкина бредом, а мастер спорта международного класса Катарина Гербольдт заявила, что сожалеет о возможном уходе серебряных призеров чемпионата России в другую национальную сборную.

Главной спортивной новостью дня стало членство российской пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в Федерации фигурного катания США (US Figure Skating). Об этом сообщил в своих социальных сетях американский спортивный журналист издания The Skating Lesson Дэвид Лис, опубликовавший скриншоты из системы организации, в которых фигурируют имена Дэвис и Смолкина.

«Диана Дэвис и Глеб Смолкин — члены US Figure Skating. Они будут представлять два разных клуба», — написал Лис.



Действующие вице-чемпионы России и участники Олимпийских игр получили возможность выступить на турнире Challenge Cup в американском Ардморе. Он является квалификационным для чемпионата США и пройдет уже на этой неделе — с 22 по 25 сентября.

Любопытно, что Дэвис и Смолкин предпочли этот турнир контрольным прокатам национальной сборной России, которые пройдут 24 и 25 сентября в столичном дворце спорта «Мегаспорт». На фоне инсайдов того же Лиса (ранее журналист сообщал, что 30 июня спортсмены прошли просмотр в Федерации фигурного катания США), болельщики заговорили о грядущей смене спортивного гражданства и переходом пары в другую сборную.

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил «Газете.Ru», что данная информация не соответствует действительности.

«Бред не комментирую», — приводит слова Горшкова «Газета.Ru».

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отметила, что все вопросы о членстве Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в американской федерации фигурного катания необходимо задавать Этери Тутберидзе, которая является матерью спортсменки.

close 100% Диана Дэвис и Этери Тутберидзе instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/tutberidze.eteri

«Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту, тренеру-маме (Этери Тутберидзе). Я более чем уверена, что такие решения ребенок, даже если ему 21 год, не принимает самостоятельно. Он так или иначе советуется с тренерами, родителями.

Мы слышали, что они должны были выступить на Challenge Cup. Это говорит о многом и дает нам задуматься. Почему одни могут, а другие — нет.

Они выступали на Олимпийских играх от России. — и это как-то не совсем красиво. Тем более нам мама постоянно рассказывает о том, как она хорошо работает», — приводит слова Родниной Metaratings.

Руководитель спортшколы «Самбо-70» Ренат Лайшев, в чьем отделении «Хрустальный» тренирует Этери Тутберидзе, призвал не тратить свое время на обсуждение будущего этой пары, заявив о том, что в России есть гораздо более перспективные спортсмены.

«Каждый вправе сам решать свою судьбу. Дэвис и Смолкин не такие выдающиеся фигуристы. У нас много и другой талантливой молодежи.

Зачем нам их осуждать и так сильно беспокоиться? Каждый сам строит свою судьбу. В их поступке я не вижу никакой политической мотивации. Скорее всего, это из-за их карьеры», — приводит слова Лайшева Sport24.

Усомнилась в инсайде американского журналиста и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая заявила о возможном нарушении процедуры вступления в другую федерацию.

«Они в соревнованиях примут участие, не в отборе. Про то, что они стали членами американской федерации, я не слышала. Только что разговаривала со своими, и никто ничего не знает.

Прежде чем переходить (в другую федерацию), они должны были перед этим обратиться в Федерацию фигурного катания России.

Вряд ли это действительно», — приводит слова Тарасовой Vprognoze.ru.

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» не стала обвинять спортсменов в отсутствии патриотизма и заявила, что их решение, если оно действительно было, можно понять.

«Как к этому относиться? Жалко, что мы теряем спортсменов такого уровня. Но, думаю, в данной ситуации никто не виноват. К сожалению, так сложилось, а ребят тоже можно понять, карьера одна.

Столько лет вкладывать силы, здоровье и остаться ни с чем — я их, если честно, понимаю и ни в коем случае не осуждаю. Когда все наладится, непонятно. У ребят есть такая возможность, и если смотреть с точки зрения спортсмена, их можно понять.

Какая-то часть американских спортсменов закончит карьеры, кто-то не сможет по разным причинам выступать. Соответственно, если кто-то отвалится, место на пьедестале станет для Дианы и Глеба гораздо ближе. Они будут очень перспективным танцевальным дуэтом на ближайшие четыре-восемь лет», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Также она не исключила вариант, при котором спортсмены вернутся в расположение российской сборной после ее возвращения на международную арену.

Думаю, у них хорошее будущее, и хочется пожелать им успехов. К сожалению, не у нас – но пока этому нет подтверждений. Может быть, они будут там набираться опыта, а потом вернутся – кто знает», — заключила фигуристка.