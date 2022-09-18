Спорт

Сотворить еще одну сенсацию: наглецы из Воронежа приехали к «Сочи». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Сочи» (Сочи) — «Факел» (Воронеж). ОНЛАЙН

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на своем поле принимают наглецов из Воронежа — «Факел», который в прошлом туре сенсационно обыграл московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
18 сентября 16:30
Сочи
Сочи
0:0
Факел
Воронеж
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:25

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Маргасов, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.

«Факел»: Свинов, Брызгалов, Божин, Калинин, Морозов, Шляков, Дмитриев, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

16:20

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура Российской премьер-лиги, в котором сражаются «Сочи» и «Факел» из Воронежа.

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