«Ни копейки бюджетных денег»: что ждет российских фигуристов в новом сезоне

Несмотря на невозможность принимать участие в международных стартах в новом сезоне, российские фигуристы не останутся без богатой соревновательной практики. Федерация фигурного катания на коньках России представила проект и календарь нового сезона внутри страны — и обозначила суммы призовых для спортсменов.

Сезон без международных стартов

Новый сезон в мировом фигурном катании уже точно пройдет без спортсменов из России. Даже если вдруг Международный олимпийские комитет (МОК), а следом за ним и федерации по разным видам спорта резко захотят вернуть российских спортсменов в свою экосистему, в фигурном катании по ходу кампании-2022/23 этого точно не случится.

Если, например, в лыжных гонках заявить сборную в Кубок мира можно по ходу дела, то в фигурном катании все участники этапов Гран-при уже четко расписаны и добавить кого-либо не представляется возможным, если не случится отказов. Соответственно в финал Гран-при путь российским спортсменам заказан.

Нет также никаких надежд на участие ведущих отечественных фигуристов в главных стартах, которыми в предстоящем сезоне станут чемпионаты Европы и мира.

Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) вышла из положения, создав свою систему внутренних соревнований, которая должна помочь спортсменам не выпасть из ритма и максимально скрасить отсутствие международных стартов.

Гран-при России

Основное импортозамещение произойдет в серии Гран-при. Вместо шести обычных международных этапов для российских спортсменов будет проведено шесть внутренних, причем пройдут они ровно в те же сроки, что и этапы ГП у всего остального мира.

Система соревнований будет точно такой же: один спортсмен (или дуэт у спортивных пар и в танцах на льду) может выступить не более чем на двух соревнованиях из шести. Ну а по итогам серии по шесть лучших фигуристов, фигуристок и пар в своих видах пробьются в финал.

Вот он, в отличие от всего остального мира, пройдет не в декабре, а уже в марте.

При этом членам сборной России два этапа за сезон гарантированы, а все остальные будут получать квоты по заявкам от регионов.

Новинки от ФФКР

Почему финал Гран-при в мире и в России не совпадут по срокам? Потому что ФФКР введет новые форматы соревнований, и 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжкам.

20 и 21 января, уже в Москве, практически в одни даты с чемпионатом Европы состоится Кубок Первого канала — командный турнир, в котором соревновательная часть будет совмещена с элементами шоу.

Здесь уже вполне понятно чего ожидать: такой турнир состоится в третий раз. Всем памятны предыдущие заходы с противостояниями команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой в 2020-м и соперничеством команд Анны Щербаковой и Марка Кондратюка в прошлом году.

Ну а 18-19 марта в Москве будет кое-что совсем новое: чемпионат страны по шоу-программам.

Здесь интересно, что участвовать могут вообще все фигуристы — как действующие, так и завершившие карьеру спортсмены.

«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем», – рассказал гендиректор ФФКР Александр Коган.

Любопытно также, что бороться все будут за один приз, без разделения на мужчин, женщин, спортивные и танцевальные пары.

Шикарные призовые

Главным стартом как у взрослых, так и у юниоров станет чемпионат России. Взрослые соревнования пройдут с 21 по 25 декабря по Красноярске. Юниоры свое национальное первенство с 14 по 18 февраля в Перми.

Но самое интересное, это конечно система призовых, которая будет в нынешнем сезоне на российских соревнованиях. Их общий призовой фонд составит аж 100 млн рублей, что больше даже лыжных гонок и биатлона, с которыми фигурное катание в целом конкурирует по популярности.

Впрочем, учитывая расклады последних лет, такой расклад выглядит логичным — именно фигурное катание утвердилось в роли главного зимнего вида спорта страны, если оставить за скобками хоккей.

«Это должно поддержать наших спортсменов. В призовом фонде нет ни копейки бюджетных денег. Это все на средства наших партнеров», — заявил Коган.

На каждом этапе Гран-при у взрослых победитель заработает полмиллиона рублей, серебряный призер — 300 тыс., бронзовый — 200 тыс. У юниоров цифры будут, само собой, скромнее: 200 тыс., 100 тыс. и 50 тыс.

В финале серии золото принесет 1 млн рублей у взрослых и 300 тыс. рублей у юниоров. Призеры заработают 750 тыс., 500 тыс. и 200 тыс. и 100 тыс.

На чемпионате России призовые будут еще солиднее. Чемпионский титул принесет аж 2,5 млн рублей, серебряная медаль — 1,5 млн, а бронза — 1 млн. У юниоров распределение будет следующим: 500 тыс., 300 тыс. и 200 тыс.

Отдельно стоит отметить общие призовые фонды турниров в новых форматах. На чемпионате по прыжкам и турнире шоу-программ они составят по 10 млн рублей, а на Кубке Первого канала будет разыграно аж 20 млн.