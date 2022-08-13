«Решение об отмене гола было принято из-за цвета футболки»: как «Зенит» дожал ЦСКА

Петербургский «Зенит» в пятом туре чемпионата России одержал на домашнем поле победу над московским ЦСКА со счетом 2:1. Не обошлось без спорных судейских решений — главный арбитр матча Павел Кукуян отмел гол армейцев, а также не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга в концовке встречи. Известный в прошлом футболист Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что ЦСКА имел шансы зацепиться за ничью, но признал, что по игре «Зенит» был сильнее.

К матчу пятого тура чемпионата России «Зенит» подходил, имея в активе восемь очков и занимая четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА находился в статусе лидера – подопечные Владимира Федотова набрали десять очков и делили первое место с другим столичным клубом – «Спартаком». Команды имели не только равенство по баллам, но и по дополнительным показателям, и армейцы располагались выше согласно тому, что в прошлом сезоне оказались выше в турнирной таблице – пятое место против десятого.

В первом тайме петербургский клуб имел полное доминирование – подопечные Сергея Семака владели мячом и раз за разом создавали опасные проходы к воротам, которые заканчивались голевыми моментами. Уже на 5-й минуте игры Деян Ловрен в борьбе сделал скидку на дальнюю штангу головой, однако Малком не дотянулся, чтобы замкнуть. Следом вновь пытался отличиться бразилец, но неудачно пробил, и мяч отлетел к Игорю Акинфееву. На 25-й минуте Иван Сергеев имел шанс открыть счет – практически в упор бил он в голкипера, но спас вновь капитан ЦСКА.

Акинфеев в целом стал героем первого тайма – голкипер армейцев выручал свою команду много раз, особенно в концовке первых 45 минут, когда «Зенит» устроил мощный навал на чужие ворота.

Он вытащил несколько ударов, но уже в компенсированное время Мостовой сделал пас на радиус штрафной, откуда уже Малком пробил впритирку со штангой. Эмоции голкипера были экспрессивными, а речь свелась к одному тезису: «минута оставалась!»

На второй тайм Федотов выпустил одного из лидеров нового сезона – Хорхе Карраскаля. Колумбийский футболист из-за повреждения пропустил несколько тренировок и начал матч в запасе, однако во втором тайме значительно освежил игру армейцев впереди. Редкие контратаки строились у ЦСКА через него. Чуть более активная игра в атаке привела к тому, что на 60-й минуте армейцы получили право на пенальти – Родригао завалил в штрафной Чалова. Форвард ЦСКА вышел к точке, однако пробить сразу не удалось – между футболистами рядом со штрафной завязалась потасовка, о чем-то поспорили Ведел и Кирилл Набабкин. Павел Кукуян не сразу смог успокоить футболистов, которые по итогу эпизода получили по желтой карточке.

На Чалова эта пауза никак не повлияла. Нападающий уверенно реализовал 11-метровый удар и сравнял счет в матче.

Следующие минуты игра складывалась в целом по сценарию первого тайма: «Зенит» владел мячом и прессинговал, ЦСКА отбивался и убегал в редкие контратаки. Одна из которых привела к очень спорному эпизоду: Карраскаль получил пас на ход, ворвался в штрафную и пробил, попав прямо в Михаила Кержакова, на добивании сыграл вышедший на замену Никита Ермаков, от которого мяч все-таки залетел в ворота. Однако гол был отменен, Кукуян увидел положение «вне игры», а судьи на VAR после долгого просмотра эпизода подтвердили его решения, однако понять сразу, где арбитры заметили офсайд, было проблематично.

Однако на 85-й минуте сработала замена «Зенита». Мантуан, который появился на поле за десять минут до этого, с фланга ушел в центр, сыграл в стеночку и нанес удар из-за пределов штрафной площади – мяч с рикошетом от штанги залетел в ворота.

Уже в компенсированное время ЦСКА вновь мог получить право на пенальти, в своей штрафной снова отличился Родригао – на сей раз от его действий пострадал Игорь Дивеев. Однако арбитр пенальти сразу не назначил, а арбитры на VAR спустя долгое разбирательство подтвердили его решение – 11-метрового удара не было.

Таким образом, «Зенит» одержал третью победу в сезоне со счетом 2:1, что позволило клубу возглавить турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 11 очков.

Стоит отметить, что во время поединка болельщики петербургского клуба провели свою ежегодную акцию – они почтили память российских военных моряков, погибших при аварии на подводной лодке «Курск». Фанаты развернули на трибуне баннер с изображением подлодки. 12 августа исполнилось 22 года со дня аварии, в результате которой погибли 118 членов экипажа.

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин, комментируя результат матча, отметил, что «Зенит» был сильнее соперника по игре, однако ЦСКА имел все шансы зацепиться за ничейный результат.

«Первый тайм «Зенит» играл сильнее, ЦСКА только оборонялся. И петербургский клуб мог забить больше мячей – хоть забил в конце, но еще момента три голевых момента было, которые можно было реализовывать. Первый тайм был за «Зенитом», но ЦСКА просто выдержал.

Видимо мяч, который они забили в конце [Малком отличился на 45+2 минуте. – «Газета.Ru»], немного их успокоил. А ЦСКА собрался и также продолжил играть. Команда хорошо функционально подготовлена, играла дисциплинировано.

«Зенит» подсел немного во второй половине второго тайма, и армейцы нашли шанс, сравняли, а потом пошла игра ровная и спорная. «Зенит» потерял преимущество, уверенность. Произошли замены, и ЦСКА вполне мог сыграть вничью.

Но мячи великолепные забивались, мастерство бразильских футболистов сказалось. Акинфеев выручал много раз», — отметил Гладилин.

Также ветеран красно-белых высказался о судействе в поединке, подчеркнув, что отмененный из-за офсайда гол был очень спорным.

«Я не знаю, здесь очень спорные моменты были. Это просматривали много раз, но очень сложно. Я лично пока не берусь сказать. ЦСКА забил прекрасный мяч, где-то «вне игры» может и было, но мне даже на просмотрах не было видно, что это так – где-то полкорпуса там… Очень, очень сложные моменты, здесь разбираться надо. VAR есть, но надо более четко с этим работать, потому что это спорный момент. ЦСКА мог и выиграть», — заявил он.

Бывший судья Сергей Хусаинов достаточно критично высказался по эпизоду с отмененным голом, заявив, что такие мячи необходимо засчитывать, а также объяснил, по какой причине Кукуян и судьи на VAR приняли решение отменить взятие ворот.

«Я даже не могу назвать эту ситуацию спорной. Мне кажется, это был чистый игровой эпизод. Гол нужно было засчитывать. Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам. Такие эпизоды должны оцениваться в пользу атаки. Люди зачем приходят на футбольные матчи? Правильно! Чтобы смотреть как голы забиваются, а не отменяются», — сообщил Хусаинов «Спорт-Экспрессу».