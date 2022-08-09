Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал в эфире телеканала ERT о намерении наложить санкции на фигуристов в Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за желание принять участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», которое будет показано в Сочи с 9 августа по 18 сентября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что из спортсменов выйдут хорошие наставники, которые смогут работать в России.

Танцевальную пару хотят оставить без рыцарского креста ордена Гедиминаса, полученного в 2000 году, а Дробязко и вовсе предлагают лишить литовского гражданства.

«В обсуждении данного вопроса я готов принять участие и готов поддержать это предложение», — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс.

Это предложение вызвало оживленное обсуждение в России. Сама Татьяна Навка возмутилась такой постановке вопроса.

«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для душ.

Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение.

Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», — передает слова Навки «РБК Спорт».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что спортсменов примут в России.

«Совершенно отвратительное решение, самый настоящий геноцид. Я думаю, что мы примем их в Россию.

На протяжении всей жизни они так любили свою страну, что они не пошли выступать за Россию. И очень много потеряли в связи с этим. Я не понимаю, как в наше время, в 2022 году, могут приниматься такие решения, и еще кто-то может их поддерживать.

Люди своей работой, своим отношением к стране доказывали любовь и преданность. С ними тысячи раз разговаривали насчет их перехода в Россию, выступления за команду, но они всегда оставались верными своей стране», — передает слова Тарасовой ТАСС.

Также Тарасова отметила, что из Дробязко и Ванагаса выйдут великолепные тренеры, но литовские зрители, которые их очень любили, гордились ими, останутся без возможности их наблюдать.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также считает, что Россия поможет Дробязко, если Литва применит к ней санкции.

«Дробязко хотят лишить гражданства? Да вы что?! Ужас какой! Что же такое творится вообще? Я считаю, что это беспредел. Ну спортсмены‑то при чем здесь? Тем более, речь о коммерческом шоу. Определенные люди сходят с ума.

Поможет ли Россия Маргарите, если ее лишат гражданства? Я думаю, что поможет. Россия же всем помогает. Это самая добрая и надежная страна. И наш президент — самый лучший. Поэтому, конечно, Россия будет помогать. Дальше решение за Маргаритой», — сказал Плющенко «Матч ТВ».

Дробязко родилась в 1971 году в Москве. После распада СССР она приняла решение выступать в танцах на льду в паре с Ванагосом под литовским флагом. Спортсмены являются двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2000, 2006) и бронзовыми медалистами чемпионата мира 2000 года. Также в 2000 году они выиграли этап серии Гран-при Skate Canada.

В 2006 году пара ушла из большого спорта, сосредоточившись на выступлениях в шоу. Наибольшую известность в России им принесли выступления в постановках Ильи Авербуха «Огни большого города» и «Тайна Острова сокровищ».

Это не первый скандал, связанный с выступлениями зарубежных фигуристов в российских шоу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко. Зеленский наложил санкции на Петренко за выступление на шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.