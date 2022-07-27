«Обидная ситуация»: боец ММА Куницкая подаст на гражданство США

Знаменитая российская девушка-боец Яна Куницкая, бывшая чемпионка Invicta FC и участница чемпионского поединка в главном мировом промоушене UFC заявила, что решила получить гражданство США. Кроме того, спортсменка считает, что в смене спортивного гражданства на фоне возможного запрета выступлений под российским флагом нет ничего зазорного.

Российская девушка-боец MMA Яна Куницкая в интервью Metaratings рассказала, что намерена подать документы на гражданство США, а также поразмышляла о том, что делать российским спортсменам в ситуации, когда они лишаются возможности выступать на международной арене.

«Это очень обидная ситуация. Я не хочу рассматривать ее с точки зрения политики, но люди тренируются всю жизнь и потом не могут выступать. Я не знаю, как бы поступила на их месте. К счастью, на UFC это не сказывается, разве что кому-то визу тяжело открыть, — считает Куницкая.

— Я бы не стала осуждать тех, кто хочет получить другое гражданство из-за того, что им запретили выступать. Ты с детства занимаешься любимым видом спорта и идешь к своей цели, а тут непонятно, насколько все это затянется.

Мое решение принять второе гражданство ни с чем таким не связано. Я бы все равно его принимала, потому что мы здесь живем, ребенок уже с американским гражданством, поэтому нам это нужно».

В любом случае, с самой Куницкой процедура смены гражданства случится не сейчас и даже не в ближайшее время. Подавать документы она собирается только через 3,5 года.

Последний свой поединок на профессиональной арене Яна провела чуть больше года назад — 11 июля 2021-го она уступила на UFC 264 техническим нокаутом в конце первого раунда мексиканке Ирене Альдана.

С тех пор Куницкая успела забеременеть и родить дочь Алису, а теперь готовится к своему возвращению в октагон.

«Все хорошо. Я тренировалась всю беременность, поэтому вернуться было легко. Зал у нас в трех минутах езды от дома, поэтому пока никаких проблем нет, — рассказала боец.

— Тренировки серьезные, но не всегда получается делать все, что хочется. Допустим, борьбой сейчас занимаюсь меньше, а больше ударной техникой. Тиаго бьется через две недели и сейчас занят своей подготовкой. Алиса не всегда сидит в коляске, иногда плачет, поэтому приходится подстраиваться. В будущем, конечно, нужно все лучше организовать».

Тиаго Сантос — супруг и тренер Куницкой, сам является бойцом ММА и 7 августа сразится в UFC Fight Night с молодым проспектом Джамалом Хиллом в главном бою вечера.

На счету 32-летней Куницкой 14 побед при шести поражениях и одном отмененном бое после апелляции уступившей решением рефери в октагоне соперницы. В главном промоушене мира россиянка провела семь поединков, выиграв четыре из них и уступив в трех.

Поражение от Крис Сайборг 3 марта 2018 года в чемпионском бою было ее первым появлением в UFC. С тех пор Куницкая вернулась в легчайший вес, но к титульному поединку пока не подобралась.

Куницкая уже возвращалась в спорт после рождения сына, но тогда это произошло через три года после объявления об окончании карьеры. Сейчас она считает, что готова к выходу в октагон куда лучше.

Интересно, что дочь Куницкой и Тиаго Сантоса автоматически станет гражданкой США, так как пара проживает в этой стране, а сама Алиса именно в ней появилась на свет.

«Мы сначала были в Америке по визе, а в этом году получили грин-карту. Подать документы на гражданство мы с Тиаго сможем только через три с половиной года. Алиса автоматически стала гражданкой США, другого гражданства у нее нет», — рассказала Куницкая.

При этом сама боец подчеркнула, что продолжит выступать под российским флагом, поскольку в UFC нет запрета на его использование:

«Конечно. Знаю, что в PFL и Bellator убрали российские флаги, но в UFC такого нет. Если правила не поменяются, я также останусь с русским флагом».

Напомним, что раньше 12-я ракетка мира теннисистка Дарья Касаткина в нашумевшем интервью видеоблогеру и журналисту Виктору Кравченко фактически рекомендовала молодым российским спортсменам менять спортивное гражданство, чтобы иметь возможность выступать на главных турнирах.