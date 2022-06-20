Дочь Тутберидзе впервые показала публике своего отца

Российская фигуристка Диана Дэвис — дочь известного тренера Этери Тутберидзе — впервые опубликовала фото со своим отцом. Интересно, что еще зимой Тутберидзе настаивала на том, что у ее дочери «нет отца», в то время как Диана, напротив, утверждала, что он помогает семье и дарит ей подарки. «Газета.Ru» рассказывает непростую историю семьи Тутберидзе.

Диана Дэвис выложила в соцсетях две фотографии: на одной она обнимает отца, одетого в солидный серый пиджак, а на заднем плане можно увидеть табличку «Добро пожаловать в Лас-Вегас».

На втором снимке мужчина стоит один на причале и держит в руках бокал.

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В декабре 2021 года Тутберидзе отказалась отвечать на вопрос о том, кто является отцом ее дочери.

«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана»,

— сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Интересно, что сама Дэвис в 2018 году рассказывала, что ее отец регулярно приезжает в Россию из США и дарит ей подарки.

Будущая фигуристка появилась на свет 16 января 2003 года в Лас-Вегасе, а Тутберидзе рассказывала, что отцом является американец.

При этом девочка получила отчество Сергеевна. Из-за этого факта человека на снимках фанаты Дэвис и Тутберидзе стали в шутку называть «Серхио Дэвисом».

В мире фигурного катания давно ходят слухи о том, что настоящим отцом девочки является конькобежец Сергей Буянов, однако Тутберидзе никогда не подтверждала эту информацию. Буянов с 1984 года женат на бывшей фигуристке, а ныне известном тренере Елене Водорезовой, которая привела Аделину Сотникову к золоту Сочи-2014.

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Тутберидзе и ее дочери пришлось вынести немало испытаний. Когда девочке было два с половиной года, у нее начались серьезные проблемы со слухом из-за того, что врачи выписали ей неправильные антибиотики. У Дианы развилась сенсоневральная тугоухость третьей степени.

Дэвис очень плохо слышала, а некоторые слова она могла понять только по губам. Тутберидзе возила дочь в Германию, но врачи только разводили руками.

Несмотря на проблемы со здоровьем, девочка решила взять пример с мамы и связать свою жизнь со спортом. Она хотела заниматься синхронным плаванием, но в шесть лет Тутберидзе отвела ее на каток.

«Просто я очень любила плавать. И дыхалка у меня была очень хорошая — могла задержать дыхание и проплыть метров 70 под водой. Мне это ничего не стоило», — вспоминала Дэвис свое увлечение синхронным плаванием.

Также девушка рассказывала, что мама всегда была требовательна к ней и не делала поблажек.

«Просто иногда хотелось доказать и себе, и маме, что я могу что-то сделать, но не всегда получалось. Поэтому иной раз у нас были разногласия. Она требовательная. И совсем не злая, как пишут многие. Мне кажется, мама — просто строгий тренер. Иногда она может и пошутить», — говорила Дэвис осенью 2021 года в интервью Telesport.

Проблемы со слухом вылились в то, что у фигуристки страдала координация, что мешало ей с прыжками и вращениями. В 13 лет мать настояла, чтобы она перешла в танцы на льду.

«Мне всегда больше хотелось в парное катание. Мне давались прыжки, я все делала, кроме тройного риттбергера, — он получался через раз. В одиночном у меня были проблемы со стабильностью. А однажды вышла после отпуска — очень сильно похудела, выросла. И все мои прыжки разом потерялись, даже элементарные. В итоге маме надоело, и она сказала: «Все, пошли в танцы».

Первое время я совмещала танцы и одиночное — выходила на одну тренировку прыгать, на вторую — кататься в паре. Потом с совмещением как-то не очень стало складываться и я окончательно перешла в танцы», — вспоминала Дэвис.

Также фигуристка признавалась, что в детстве она росла хулиганистым ребенком, чем злила маму, которая грозилась отдать ее в военное училище.

«Меня из садика выгоняли, я убегала куда-то постоянно. Пыталась всячески привлечь к себе внимание. Один раз даже чуть под машину не попала. Поэтому мама действительно говорила, что отдаст меня в военную школу. Она, конечно, просто шутила, но я, в принципе, была не против туда пойти», — отмечала Дэвис.

Несмотря на проделки в детстве и разногласия во время тренировочного процесса, у Тутберидзе и ее дочери сейчас отличные отношения: 24 февраля Дэвис опубликовала трогательный пост в соцсетях, посвященный дню рождения матери.

«Мамочка, с днем рождения. Ты самая лучшая», — написала девушка.

Сейчас 19-летняя фигуристка выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, с которым поддерживает романтические отношения. Вместе они стали серебряными призерами чемпионата России — 2022, а на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место. В данный момент пара тренируется в США, а Тутберидзе находится рядом с ними.