«Ей респект и уважуха»: фигуристка Трусова выступила на турнире по прыжкам в длину

Серебряная призерша Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова на время сменила сферу деятельности, приняв участие в соревнованиях по прыжкам в длину, которые проходили в рамках Недели легкой атлетики. После соревнований Трусова рассказала, что она получила положительные эмоции. В разговоре с «Газетой.Ru» олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева заявила, что Трусова популяризирует легкую атлетику, а экс-фигуристка Катарина Гербольдт отметила, что Трусовой была необходима эмоциональная разрядка.

В первой попытке Трусова показала результат 3,80. Для сравнения, мировой рекорд в этом виде программы составляет 7,52 м. Его установила советская легкоатлетка Галина Чистякова в 1988 году.

Лучшей попыткой фигуристки стал прыжок на 4,19 м. Правда, это не позволило ей подняться с последнего места. Она осталась на шестой позиции из шести возможных.

Победительницей соревнований стала Светлана Антошина (6,09 м.), второе место заняла Анастасия Кукушкина (6,09), замкнула тройку сильнейших Виолетта Разбейко (5,88).

После соревнований Трусова рассказала, что очень рада, что ей удалось не только попробовать свои силы в чем-то новом, но и посоревноваться наравне с другими профессионалами.

«Выражаю огромную благодарность любителям легкой атлетики и зрителям за такой теплый прием. До этого я вообще не знала, как разбегаться и как отталкиваться. Мне сразу песок в кроссовки засыпался, поэтому я старалась не падать, чтобы еще больше не засыпалось.», — добавила она.

Трусова также подчеркнула, что готовится к новому сезону в фигурном катании, но не ответила на вопрос, продолжит ли она соревноваться.

«Это просто опыт, я очень рада. Получила эмоции. Мне понравилось. Песок необычный, там у нас твердая поверхность, здесь мягкая. А жарко — хорошо. На льду бывает холодно, и там сложнее прыгать. Сейчас через 15 минут уезжаю на шоу, выступать на «ВТБ Арене».

Буду ли продолжать соревновательную деятельность? Посмотрите в сезоне. Я готовлюсь, тренируюсь» — сказала спортсменка.

Российская легкоатлетка Анастасия Кукушкина рассказала, что ей было не очень приятно, что к Трусовой было приковано основное внимание на соревнованиях.

«Трусова — крутая девчонка. Нам было понятно, что все внимание будет приковано к ней. Она была второй на Олимпиаде. Это круто. Было немного неприятно, что после четвертой попытки, как Саша ушла, все тоже ушли. Мы остались одни.

Когда спортсменам требуется поддержка, хлопки, там оставались только наши тренеры. Маловато было людей. В принципе, нам это не мешает. Мы привыкли соревноваться в компании своих соперниц и наших тренеров», — заявила Кукушкина в беседе с «Чемпионатом».

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что у Трусовой был риск получить травму, но она держала себя в руках, чтобы не завестись в пылу спортивного азарта.

«Ей большой респект и уважуха, что она вышла в сектор и не побоялась, что от нее будут ждать высокого результата, перспективы. Главное, что она осталась жива, не получила травму. Риск травмы был, многие боялись, что она может завестись. Но она себя держала в руках, выполнила спокойные, естественные прыжки, как дети через лужу прыгают.

Мы не можем здесь ее судить. Если я выйду на каток, а мне скажут выполнить прыжок, то я не смогу подпрыгнуть, приземлиться на конек и не упасть. Молодец, что она решилась и популяризирует легкую атлетику. Хочу пожелать ей успехов, она хочет выполнить пятерной прыжок. Надеюсь, у нее это получится, в том числе, с помощью легкой атлетики.

Я бы не сказала, что Трусова — неподготовленный спортсмен. Она является серебряным призером Олимпиады. Ей нельзя быть неподготовленной. Другое дело, что она выступила в непривычном для себя виде спорта. Понятно, у нее нет определенной техники.

Я думаю, она прыгала, чтобы разгрузить голову. У них сейчас идет подготовительный период, а это как часть подготовки. Конечно, здесь результат — не самое главное. Если смотреть с точки зрения наших разрядных нормативов, понятно, что это не сильный результат. Но здесь была совсем другая задача», — поделилась мнением Лебедева.

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт отметила, что Трусова решила попробовать себя в новом виде спорта, чтобы переключиться после олимпийских переживаний.

«Я думаю, это было переключение после ситуации на Олимпиаде. Каждый разряжается эмоционально по-своему. Она выбрала для себя такой путь. Ничего нового для спортсмена нашего вида спорта она не попробовала.

Мы применяем ряд упражнений из легкой атлетики. Конечно, не в том объеме. Где-то мы уходим в более специфические упражнения, которые нужны для фигурного катания. По крайне мере, там где я каталась, мы всегда использовали упражнения из легкой атлетики.

Я сейчас как тренер тоже использую легкоатлетические упражнения. Они как вспомогательные и развивающие идут, чтобы иметь прыжковую и общефизическую подготовку», - сказала Гербольдт «Газете.Ru».