«Думал, все подстроено для победы Украины»: как в мире отреагировали на победу Уэльса

Сборная Украины не смогла попасть на чемпионат мира по футболу в Катар, уступив в решающем стыковом матче команде Уэльса — 1:2. «Газета.Ru» собрала реакцию зарубежных болельщиков и иностранных СМИ, а также скандальную публикацию Украинской ассоциации футбола в адрес сборной России.

Проклятье стыков

Сборная Украины 13 раз участвовала в отборах на крупные турниры, но слишком часто останавливалась в стыковых матчах. На чемпионат мира сборная этой страны смогла выйти только один раз, когда в квалификации к ЧМ-2006 опередила в своей группе всех: Турцию, Данию, Грецию, Албанию, Грузию и Казахстан.

Тогда в финальной части мундиаля украинская команда выбралась из группы, прошла в первом раунде плей-офф в серии пенальти Швейцарию, а потом в четвертьфинале уступила шедшим к титулу итальянцам — 0:3.

С тех пор желто-голубые никак не могут преодолеть отборочное сито к мировому форуму. В квалификации к мундиалю-2010 украинцы заняли в своей группе второе место после Англии и были фаворитами в стыковых играх с Грецией, но после выездных 0:0 пропустили единственный мяч на своем поле и проиграли, несмотря на большой игровой перевес.

Перед ЧМ-2014 украинская сборная тоже стала второй в своей группе после англичан, уступив им всего одно очко. В первом стыковом матче в Киеве были уничтожены французы — 2:0. Однако подтвердить успех на выезде не удалось. В Сен-Дени «трехцветные» забили два быстрых мяча, а во втором тайме провели и третий, уже играя в большинстве.

К чемпионату мира в России четыре года назад сборная Украины не добралась даже до стыков, пропустив вперед исландцев и хорватов, которые потом разобрались в сдвоенных матчах с Грецией, а в финальной части вообще добрались до финала!

И вот новая неудача. Поражение от Уэльса в финале стыковой группы тем обиднее, что случилось после автогола капитана команды Андрея Ярмоленко при подаче соперниками углового, а также по причине тотального игрового перевеса украинцев. Они больше владели мячом, гораздо чаще били по воротам и попадали в них. И вообще создали больше моментов, однако в Катар поедут Гарет Бэйл и Ко.

Всего же за 13 отборочных циклов на ЧМ и Евро сборная Украины шесть раз проигрывала в стыках, лишь один раз сумев пробиться на европейский форум через эту стадию квалификации.

«Давайте уничтожим экономику Уэльса»

Драма сборной Украины вызвала большой общественный резонанс, как и все события, происходящие в последнее время вокруг страны. Многие болельщики сочувствовали проигравшим, кто-то же выражал поддержку валлийцам.

«Украина доминировала, но не смогла пройти этот припаркованный автобус», — написал в Twitter Джесс Патиньо.

«Конечно, я рад за Уэльс, но расстроен из-за проигрыша Украины. Это тот самый момент, когда хотелось, чтобы выиграли обе команды», — прокомментировал исход встречи Чарли, у которого к профилю в соцсетях прикреплен украинский флаг.

«Мы все знаем, что Украина должна поехать на чемпионат мира вместо сборной США», — резко высказался Джаред Мауч.

«Я думал, что все подстроено для победы Украины на чемпионате мира. Очевидно, что нет», — удивился Роб Паттисон.

«Политике не место в футболе. Украина играла хорошо, но в конечном счете Уэльс был лучше», — подчеркнул пользователь с ником Aidan.

«Это не Евровидение. Это футбол. Поздравления Уэльсу», — высказался Iceman.

«Как неуважительно со стороны Уэльса не пустить Украину на чемпионат мира. Позор», — написал валлийский фанат You-Nigh_Ted.

«Сколько у тебя игр, Россия?»

Что касается реакции в самой Украине, она также вышла неоднородной, причем тон задала Украинская ассоциация футбола — после поражения от Уэльса обратившись к российской сборной.

«Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя игр, сборная России?» — написала пресс-служба УАФ в своих соцсетях.

«Мучительный конец миссии Украины»

Что касается реакции зарубежных СМИ, то они в основном сочувствовали Украине, но в то же время отмечали успех Уэльса, поздравляя его с победой, ведь валлийцы вышли на мундиаль во второй раз в истории, причем впервые с 1958 года!

The Guardian отметила, что Украина играла лучше соперника и должна была заработать в первом тайме 11-метровый, а также панику в действиях игроков Уэльса, пока Ярмоленко не поразил свои ворота.

Издание подчеркнуло, что матч был зашкаливающе эмоциональным, а зрители по окончании встречи проводили украинских футболистов бурными аплодисментами.

«Здесь разыгралась красивая сказка, просто она была не о маленькой награде за пережитый ад. Не о спорте, приносящем оттенки надежды в жуткие картины. Нет, это было не то. Это была валлийская история, и она была по-своему великолепна», — написал Daily Mail.

«Это был мучительный конец миссии Украины по отбору в Катар», — написала «Аль Джазира».

«Квалификация к чемпионату мира должна была дать Украине гораздо больше, но рикошет от Ярмоленко после подачи Бэйла все перечеркнул», — считает CNN.

В целом можно сказать, что журналисты, освещавшие победу Уэльса и поражение украинской сборной, не отходили от спортивной повестки. И пропустить украинскую команду в Катар без борьбы или вместо кого-нибудь никто не призывал.