«Тренер сказал, что я уйду на тот свет»: фигуристка Нугуманова пожаловалась на угрозы

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова несколько дней назад дала скандальное интервью, где рассказала об унижениях со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. После своих признаний спортсменка столкнулась с критикой, однако заявила, что готова предоставить факты, которые доказывают унижения со стороны специалистов, работающих с ней.

О проблемах в тренировочных группах в фигурном катании раньше говорили достаточно редко, однако это межсезонье оказалось богатым на откровения спортсменов. Начала Алена Косторная, рассказавшая о причинах повторного ухода от Этери Тутберидзе, следом подхватила Софья Шевченко, выступавшая ранее в танцах на льду вместе с Игорем Еременко.

А несколько дней назад скандальное интервью дала фигуристка-одиночница Елизавета Нугуманова, чье имя в последнее время появлялось в основном в контексте дружбы с Александрой Трусовой. Спортсменка призналась, что в группе у Евгения Рукавицына нередко подвергалась унижениям, связанным с якобы лишним весом. По признанию Нугумановой, хоть она и прислушивалась к тренерскому штабу, но иногда ситуация доходила до абсурда.

Также фигуристка заявила, что весь прошлый сезон после контрольных прокатов тренировалась одна, без сопровождения наставника, и на льду с маленькими детьми, поскольку тренеры считали, что она не заслужила кататься со спортсменами высокого уровня. Нугуманова также заявила, что ей не дали выступить в финале Кубка России и на чемпионате страны.

История фигуристки вызвала большой общественный резонанс. Катарина Гербольдт, которая в свое время выступала и как одиночница, и как парница, в комментарии «Газете.Ru» отметила, что слова Рукавицына про лишний вес объяснялись тем, что он старался уберечь Нугуманову от травмы.

«Допустимы ли такие методы работы со стороны тренера? Это уже решает сам специалист или спортсмен, который там тренируется. Если фигуристка там тренируется, значит, это допустимо и для нее. Большой вес спортсмена ведет к тому, что он может получить травму. Тогда логично, что тренер пытается уберечь спортсмена и старается его простимулировать, чтобы он задумался, что себя нужно привести себя в форму. Мне кажется, это логично», — сказала Гербольдт.

Более критичной в своих высказываниях оказалась вице-чемпионка мира в одиночном катании Алена Леонова, которая сама тренировалась в группе Рукавицына. Она отметила, что как человек, который сталкивался с проблемой лишнего веса, может сказать, что в этом сезоне Нугуманова была не в своих привычных кондициях.

«Нормально об этом говорить. В моей карьере такие моменты были не один раз, и я, чтобы как-то изменить ситуацию и прийти в себя, над этим работала. Мой рабочий вес такой-то, нужно к нему стремиться, иначе ничего не будет, результата не будет.

Это спорт высших достижений, я в принципе не понимаю, почему в таком случае спортсмену нужно жаловаться на рекомендации похудеть», — приводит слова Леоновой РИА «Новости».

Также экс-фигуристка отметила разительную разницу с позапрошлым сезоном, когда у Нугумановой практически все получалось, и тогда претензий к тренерскому штабу у нее никаких не было.

«Если у Лизы такие мысли, а никто с ней не согласен, и все говорят обратное, может, ей стоит задуматься о себе. Может, что-то в ней не так. Мне кажется, в любой ситуации нужно начинать с себя. Вспомним позапрошлый удачный сезон Лизы. Тогда все были хорошие, замечательные, нравились, все были суперкомандой. А когда соревнования не удались, сразу все стали плохие, тираны, гнобили и оскорбляли. На мой взгляд, это какой-то детский сад», — заявила Леонова.

Олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Ягудин ситуацию прокомментировал коротко, вспомнив слова своей наставницы, заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с ее словами в этой ситуации», — цитирует Ягудина «РБК Спорт».

Однако история на этом не закончилась. Нугуманова в еще одном интервью, которое она дала «Матч ТВ», ответила людям, которые раскритиковали ее слова. В том числе она призналась, что ей было неудивительно читать интервью Леоновой, которая работает в группе Рукавицына.

«Леонова была от силы раза два на льду в этом сезоне, она просто обманывает читателей. Она была беременна, потом родила, семья, ребенок, сами понимаете — не до работы. Еще раз повторюсь, в этой группе тренеров занимаются травлей спортсменов, об этом я хотела рассказать в своем интервью», — заявила Нугуманова.

Также фигуристка сообщила, что у нее есть некоторые факты, которые доказывают, что Рукавицын лично угрожал ей, говоря, что уберет ее из фигурного катания. Нугуманова отметила, что угрозы поступали и от других тренеров ее штаба.

«Хочу отметить, что в скором времени предоставлю помимо слов некоторые факты происходящего со мной в этой группе, где Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял свое задание.

Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что, если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет.

Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать, и я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали, я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит», — заявила Нугуманова.

Она призналась, что молчала из-за боязни, что ее уберут из фигурного катания, а также призвала других спортсменов не бояться рассказывать о том, что с ними происходит.

«Бог судья всем этим людям, тем, кто пытается прикрыть преступление взрослых людей. Все очевидно, ничего нового, а всем спортсменам просто совет: очень хорошо думайте и узнавайте много фактов про тренеров, к которым переходите. Хочется, чтобы спортсмены не боялись рассказывать правду, и не молчали, так как я молчала почти весь сезон. Молчала, потому что боялась самого страшного — что меня уберут, заберут мою мечту с самого детства, я всего лишь хотела кататься», — заключила фигуристка.