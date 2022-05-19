«Сделала много ошибок, копаться бессмысленно»: тренер Буянова впервые оценила Косторную

В марте 2022 года Алена Косторная во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с Еленой Буяновой в ЦСКА. Фигуристка все еще остается на испытательном сроке, и наставница впервые объяснила, что от начала полноценного сотрудничества ее отделяют возможные проблемы со здоровьем у спортсменки, а сама Косторная призналась, что «ей комфортно» в группе Буяновой.

За последние два года переходы Алены Косторной от одного тренера к другому вызывают больше обсуждений, нежели результаты спортсменки, которые заметно ухудшились с сезона-2019/20, в котором она стала победительницей финала Гран-при и выиграла золото чемпионата Европы в Граце. В марте 2022 года спортсменка второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе (спустя год после возвращения) и перешла в ЦСКА, где стала тренироваться под руководством Елены Буяновой — наставницы олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой. Однако изначально речь шла об испытательном сроке, за время которого и тренер, и фигуристка должны были понять, готовы ли они сотрудничать на постоянной основе.

На протяжении практически двух месяцев основательных комментариев Буянова и Косторная не давали, однако 19 мая тренер все же рассказала некоторые подробности о сотрудничестве с фигуристкой, отметив, что, в первую очередь, ее беспокоит здоровье спортсменки, которое может помешать Алене вернуться на прежний уровень.

«Талантливые люди очень непросты в тренировочном процессе, поэтому мне как тренеру нужно время, чтобы понять Алену. Пока мы для нее — новая группа, которая дает ей новое дыхание, у нас для нее все в новинку. А потом начнется рутина, в которой все проявляется — и готовность спортсмена, и способность тренера работать со спортсменом.

Мы до этой рутины пока не дошли в силу разных причин, но могу сказать определенно: на данный момент меня беспокоит только одно — здоровье Алены. Я переживаю лишь из-за него и очень хочу, чтобы его хватило для капитальной работы.

Настоящего результата мы сможем добиться только так», — приводит слова Буяновой РИА «Новости».

Также специалист отметила, что Косторная готовится к новому сезону — ей уже поставлены и короткая, и произвольная программы.

«Поймите, с Аленой мы не так давно начали работу, в которой хватает различных нюансов, а нас уже терзают расспросами, будем ли мы работать вместе и дальше. Да еще из обрывков фраз штопаются заметки. Во-первых, мы обе готовы к совместному тренировочному процессу, Алене уже поставлены новые короткая и произвольная программы. Постановщик — Ольга Орлова (выступала в танцах на льду за Россию и Францию, работала с Татьяной Тарасовой, Николаем Морозовым и другими специалистами — «Газета.Ru»)», — отметила Буянова.

Карьера Косторной, которая не владеет четверными прыжками и не до конца восстановила коронный тройной аксель, за последние два года складывалась хуже, чем у Анны Щербаковой и Александры Трусовой, вместе с которыми она одновременно вышла на взрослый уровень. Буянова призналась, что хочет помочь фигуристке перезапустить карьеру.

«Алена — безумно талантливая фигуристка, которая еще далеко не реализовала свой потенциал. Мне будет очень обидно, если она закончит карьеру, не постаравшись перезагрузить ее. Конечно, она сделала много ошибок и копаться в этом бессмысленно. Главное, чтобы она сделала выводы», — заявила наставница.

Сама Косторная на вопрос о временном сотрудничестве с Буяновой отказалась отвечать прямо, но призналась, что чувствует себя хорошо при работе со специалистом.

«Как Елена Германовна сказала, так и есть. Я не решаю никаких вопросов. Мне с ней хорошо», — заявила фигуристка «Матч ТВ».

Эпопея с переходами Косторной началась летом 2020 года после успешного для нее сезона — она выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, а на национальном первенстве стала второй, уступив лидерство Анне Щербаковой. Чемпионат мира тогда был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции, но не было сомнений — на нем фигуристка бы тоже блеснула.

Подготовку к новому сезону она начала вместе со спортсменами группы Тутберидзе в Новогорске, однако 31 июля — уже после закрытия трансферного окна в фигурном катании — грянула новость: Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вслед за Александрой Трусовой, которая сделала это неделями ранее, в мае. Сама фигуристка объясняла свой уход двумя причинами — стесненными условиями на тренировках и поставленными программами, которые ей не нравились, а тренеры отказались прислушаться к ее мнению.

В академии Плющенко, где Косторная работала с самим двукратным олимпийским чемпионом и Сергеем Розановым, ей поставили две новые программы (по ходу сезона они были изменены еще раз). Дважды фигуристка взяла серебряную медаль — на этапе Кубка России и на этапе Гран-при в Москве. При этом сумма набранных ею баллов была значительно ниже, чем в предыдущем сезоне, и пострадал тройной аксель, который фигуристка так и не сумела восстановить после карантина.

Следом произошло еще несколько снятий со стартов по состоянию здоровья, в том числе с чемпионата России, а в финале Кубка России Косторная стала лишь шестой, что не позволило ей отобраться на чемпионат мира в Стокгольм.

Вскоре после этого, в марте 2021 года, она приняла решение вернуться в группу Тутберидзе. Переход получил резонанс в СМИ, в частности, из-за тех условий, которые поставили Косторной тренеры (не спорить с наставниками, работать без «дополнительных выходных, восстановить тройной аксель), а также из-за финансовых аспектов: как оказалось, девушка имела контракт с академией Плющенко, и нужно было его аннулировать.

Отчасти возвращение в «Хрустальный» принесло свои плоды: фигуристка дважды становилась третьей — на турнире Finlandia Trophy и этапе Гран-при в Канаде, — взяла серебро на французском этапе Гран-при и отобралась в финал (который был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции).

Однако незадолго до чемпионата России, который должен был стать главным отборочным турниром на Олимпийские игры в Пекине, Косторная сломала руку, снялась с первенства и, соответственно, лишилась возможности побороться за Игры. И уже в марте фигуристка во второй раз покинула группу Тутберидзе. Причем, по признанию самой спортсменки, сделано это было по настоянию тренера.

Переход Косторной к Буяновой можно назвать реальным шансом для перезапуска карьеры. Специалисту уже доводилось готовить спортсменов, на которых изначально никто не делал ставок, — одной из самых успешных учениц Буяновой является Аделина Сотникова, которая сенсационно выиграла золото Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Косторная обыгрывала своих соперниц при помощи стабильности, коронного тройного акселя и высочайшей оценке за компоненты — скольжение, артистизм, интерпретацию музыки и другие. Именно благодаря этим компонентам в финале Гран-при и на чемпионате Европы она оказалась сильнее Щербаковой и Трусовой, которые исполняют четверные прыжки.

Однако последний сезон показал, что тройной аксель восстановлен не до конца — были и недокруты на этом прыжке, и обидные падения. В связи с этим у поклонников фигуристки может возникнуть вопрос — как Косторная собирается бороться с более сильными соперницами?

Даже если у Буяновой фигуристка сможет восстановить свой коронный прыжок, то стоит помнить, что во взрослой сборной России сейчас есть как минимум четыре фигуристки, которые прыгают четверные — Щербакова, Трусова, Камила Валиева и Майя Хромых.

Бороться с их контентом с помощью только тройного акселя и стабильности может еще и Елизавета Туктамышева, но здесь важно сделать ремарку — фигуристка, которой исполнилось 25 лет, вновь принялась за изучение четверного тулупа и восстановила его на сборах в Армении. Аксель в три с половиной оборота также спокойно прыгает Валиева, пытается исполнить Трусова (однако пока на официальных соревнованиях постоянно с него падает), и вроде бы учит Щербакова (пока демонстрируя прыжок только в зале, но не льду).

Таким образом, можно сделать вывод, что даже с восстановленным тройным акселем бороться на прежнем уровне Косторной будет сложно. К тому же следующий сезон для российских фигуристов пройдет без международных соревнований, а это значит, что на внутрироссийских стартах на одном уровне со взрослыми спортсменками могут соревноваться еще и сильнейшие юниорки, которые в большинстве своем владеют элементами ультра-си.

Косторная уже восстановилась после травмы руки, которая помешала ей выступить на чемпионате России. Весной она активно выступает в шоу своего бывшего тренера Евгения Плющенко и принимает участие в различных фотосессиях. А плоды сотрудничества фигуристки с новым тренером можно будет увидеть в следующем сезоне.