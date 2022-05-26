«Ну, не толстая я! А мне говорили обратное». Подруга Трусовой пожаловалась на тренера

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, близкая подруга Александры Трусовой, обвинила своего тренера Евгения Рукавицына в систематических унижениях. В эфире «Матч ТВ» Нугуманова рассказала, что тренер требовал от нее похудеть и отстранял от тренировок со взрослыми спортсменами. В разговоре с «Газетой.Ru» фигуристка Катарина Гербольдт объяснила, что претензии тренера к лишнему весу Нугумановой могут быть связаны с тем, что он пытается уберечь ее от травм.

«Мне в команде чаcто говорили, что я толcтая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие cлова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна cо cвоей фигурой», — поделилась Нугуманова.

Фигуристка заявила, что никогда не испытывала проблем с лишним весом, но прислушивалась к команде, хотя иной раз ситуация доходила до абсурда.

«Cчитаю, что женcкое катание должно быть женcким. Да, я не cпорю, Камила Валиева и Аня Щербакова прекраcны. Но они вот такие — худенькие, тоненькие, краcивые. А я вот такая, и меньше не могу быть физичеcки. Плюc они вcе-таки немного моложе меня.

В итоге я худела, но грань переходить нельзя. Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно все исправила. Ну, не толстая я!

А тренеры мне весь прошлый сезон говорили обратное», — сказала Нугуманова.

В разговоре с «Газетой.Ru» фигуристка Катарина Гербольдт объяснила, что претензии тренера к лишнему весу Нугумановой со стороны Рукавицына могут быть связаны с тем, что он пытается уберечь ее от травм.

«Допустимы ли такие методы работы со стороны тренера? Это уже решает сам специалист или спортсмен, который там тренируется. Если фигуристка там тренируется, значит, это допустимо и для нее.

Большой вес спортсмена ведет к тому, что он может получить травму. Тогда логично, что тренер пытается уберечь спортсмена и старается его простимулировать, чтобы он задумался, что себя нужно привести себя в форму.

Мне кажется, это логично», — сказала Гербольдт.

Однако на требованиях похудеть претензии Нугумановой к тренерам не ограничились. Спортсменка сообщила, что весь прошлый сезон после контрольных прокатов тренировалась одна, без сопровождения наставника, и на льду с маленькими детьми, поскольку тренеры считали, что она не заслужила кататься со спортсменами высокого уровня.

По словам Нугумановой, ей также не дали выступить в финале Кубка России и на чемпионате страны, несмотря на то что были свободные квоты.

«Я усиленно готовилась, планировала поехать, но по какой-то причине никто даже не отправил на него заявку. Поэтому финал я пропустила, хотя наверняка выступила бы там хорошо. Даже не знаю, что сказать. Мне и обидно, и неприятно.

Я не отобралась на чемпионат России по Кубку? Ну, вообще, я не понимаю, как человек из сборной может не отобраться. Всегда было, что те, кто в сборной — в запасе или в основе — выступали. Я очень хотела выступить на чемпионате России, потому что он был в Питере, всех бы пригласила прийти посмотреть… Ну и готовилась, конечно, занималась дорожками с Николаем Морошкиным, он мне весь сезон очень помогал. В общем, мы весь сезон к чему-то готовились, а в итоге — ничего», — заявила Нугуманова.

Несмотря на сказанное, фигуристка отметила, что у нее нет конфликта с тренером Евгением Рукавицыным.

«Честно говоря, непонятных моментов было очень много. Началось все с того, что мне сперва сказали, что я не участвую в контрольных прокатах. Я подумала, мол, ничего страшного, наверное, основной состав сборной на них поедет. Поэтому к прокатам я особо не готовилась и набирала форму к сентябрю — началу октября.

А потом, за четыре дня до прокатов, мне говорят: «Все, мы едем». А у меня ни программы нормальной нет, ни формы, и мне говорят: «Ну, ты все равно едешь».

Конечно, выступать на контрольных прокатах — это большая честь. Там публика, специалисты на тебя смотрят, указывают на ошибки. Но если бы к этому всему я бы еще и в форме была, было бы вообще замечательно. Но нет.

Конечно, я к прокатам была не готова. Сейчас даже смотреть на себя не могу там — короткая еще более-менее, а произвольная… Я согласна, конечно, что ты должен быть всегда готов ко всему, но мне за четыре дня все же тяжело набрать форму», — рассказала спортсменка.

Также Нугуманова отметила, что ее мама советовала ей закончить с фигурным катанием из-за того, что устала видеть слезы своей дочери, а близкая подруга Александра Трусова говорила отдохнуть и еще раз подумать. К совету Трусовой девушка и решила прислушаться.

«Я просто сейчас хочу съездить отдохнуть и обо всем подумать. У меня будет 12 дней отдыха, потом — шоу. За это время хочу абстрагироваться от всего, потому что я много всего в последнее время терпела — и унижения, и все такое. Поэтому сейчас мне нужно перезагрузиться и думать, куда двигаться дальше», — ответила Нугуманова на вопрос о возможной смене тренера.

19-летняя Нугуманова — призер этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.