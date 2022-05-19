«Флаг ей в руки, пусть выступает»: россиянка Забияко будет представлять Канаду

Российская фигуристка Наталья Забияко вместе с партнером Александром Энбертом не выступали на официальных соревнованиях с 2019 года по состоянию здоровья, а 26 февраля 2020 года пара объявила о завершении карьеры. Спустя два года стало известно, что спортсменка намерена вновь выступать, однако представлять теперь она будет Канаду. Ее новым партнером стал Закари Дэйлман. Энберт, говоря об этом решении бывшей партнерши, выразил удивление, заслуженный тренер Татьяна Тарасова поддержала Забияко, а вот трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, наоборот, высказалась критично.

Межсезонье в фигурном катании – это пора горячих новостей и переходов. Однако в этот раз инфоповод принесла фигуристка, которая свою карьеру завершила два года назад. 27-летняя Наталья Забияко вместе с Александром Энбертом добилась неплохих успехов – в активе пары серебряные медали Пхенчахана и бронзовые награды командного чемпионата мира в 2019 году. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем у партнера врачи несколько раз не допускали пару до турниров: у Энберта обнаружили проблемы с сердцем, и серьезные физические нагрузки ему были противопоказаны. В начале сезона-2019/20 фигуристы объявили, что пропустят несколько месяцев, но уже в феврале рассказали о завершении карьеры.

С тех пор Забияко не выступала на профессиональном уровне, сосредоточившись на творчестве. Вместе со своим женихом Данилом Гринькиным она работала над фильмом «Несломленные» о парах из группы Нины Мозер, а также выпустила автобиографию «Взгляд в душу». Однако фигурное катание до конца не отпустило спортсменку, и она решила возобновить карьеру – однако выступать Забияко будет не за Россию, а за Канаду. Такое решение видится логичным в свете того, что российским фигуристам на сегодняшний момент запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Новым партнером Забияко будет Закали Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира – 2017 и олимпийской чемпионки в командном турнире Габриэль Дэйлман, а тренировать пару взялся Бруно Маркотт.

При этом о новом партнере Забияко известно немного. Пока громких успехов он не добился, при этом фигурист младше своей новой партнерши на шесть лет. Здесь сложно не вспомнить схожую историю перехода – Алена Савченко в свое время стала в пару с французом Бруно Массо. Их разница в возрасте составила пять лет, да и спортсменка имела куда больше титулов. Однако именно вместе с Массо Савченко завоевала золотую медаль Олимпиады в 2018 году. При этом важно отметить, что двухлетний карантин без соревнований Забияко уже провела, значит, есть возможность увидеть спортсменку вместе с новым партнером на ледовой арене уже в ближайшее время.

На руку Забияко может сыграть и тот факт, что конкуренция среди спортивных пар в Канаде не особо высока. Раньше канадские фигуристы могли добиваться больших высот, однако сейчас наступила «эпоха застоя». Канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэшфорд выиграли бронзу последнего чемпионата мира, однако следует помнить – на мировом первенстве из-за бана не выступали российские фигуристы.

Однако по официальной информации от обеих федераций фигурного катания – и канадской, и российской — пока не поступало.

«Skate Canada не связывалась с этой парой. В настоящее время наша федерация не располагает дополнительной информацией», — приводит слова представителя канадской организации Sport24.

«Мы ничего не знаем. Сами узнали об этом от журналистов, поэтому ничего сказать вам по данному вопросу не можем», — заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков «Чемпионату.com».

Бывший партнер Забияко Александр Энберт признался, что его удивлению не было предела, когда он узнал о том, что фигуристка намерена возобновить карьеру. Он подчеркнул, что за два года спортсменка накопила желание вернуться и уверенность в себе, чтобы выиграть главную медаль в карьере – олимпийское золото.

«Спортивный путь сложен и физически, и эмоционально. Когда ты в ритме этого пути, когда тренируешься день ото дня, ты этого не замечаешь, но когда завершаешь карьеру, начинаешь понимать, насколько это было сложно, и окунуться в это снова — это нужно иметь определенную смелость, силу духа и, главное, любовь к фигурному катанию и желание выступать.

Что касается смены спортивного гражданства, то за какую бы страну она ни выступала, она всегда будет требовать от себя лучшего катания, и болельщики будут ждать от нее того же. Думаю, она не выгадывает, где у нее больше шансов, где меньше. Она возвращается, чтобы кататься лучше всех», — цитирует Энберта ТАСС.

Именитая российская фигуристка Екатерина Боброва также выразила удивление решением Забияко, однако призналась, что рада за нее. Она отметила, что возможностью реализовать себя нужно пользоваться, но обозначила важный аспект – главное, чтобы спортсменку отпустила Федерация.

«Здесь главный вопрос будет, отпустит ли ее ФФККР, потому что я читала, что Александр Горшков еще об этом не знает. Она должна запросить, чтобы ее отпустили. У нас непростая система переходов из страны в страну, будем ждать решения федерации. Я буду только рада за нее, если она будет хорошо выступать. Всегда хорошо, когда у спортсменов есть возможность выступать, только жаль, что не за нашу сборную», — заявила Боброва в интервью Metaratings.ru.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Забияко в таком решении, но отметила, что в России нужно создать такие условия, чтобы никто не покидал страну ради выступления за другие сборные.

«У нас есть кому выступать всегда, но жаль, что потеряли хорошую девочку, которая от нас уходит. Хорошо, что нашла себе там партнера. У нас, видимо, его не оказалось. Каждый человек — это потеря. Просто мы должны создать такую обстановку, чтобы от нас никто не уходил. Хотя в мире фигурного катания все привыкли к таким переходам. Ко мне тоже многие переходили. Можно девочке пожелать удачи и счастливого пути. Он будет нелегким», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Однако решение Забияко о смене гражданства одобрили не все. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина критично высказалась об успехах фигуристки и заявила, что серебро командного турнира Олимпиады можно считать не достижением, а утешением.

«А кто это такая? Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях? Я знаю многих призеров Олимпиад, но серебряная медаль в командных соревнованиях — это утешение. Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от ее перехода все равно, у нас есть много более именитых спортсменов», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Интересно, что Забияко не в первый раз меняет гражданство. Она родилась и выросла в Эстонии, где в 14 лет стала сильнейшей юниоркой страны. Ей пророчили большое будущее в одиночном катании, однако сама спортсменка хотела выступать в парах. До 2014 года в Эстонии она трижды меняла партнеров – Сергей Мухин принял решение сосредоточиться на участии в шоу, украинский фигурист Сергей Кульбач не стал ждать восстановления партнерши после травмы, а россиянин Александр Забоев не смог получить эстонское гражданство.

В 2014 году Забияко перешла в сборную России. Такое решение на ее родине приняли в штыки – местная пресса быстро назвала фигуристку «предательницей», а Федерация Эстонии требовала максимально возможный карантин. Однако все это не помешало Забияко начать тренироваться под руководством Нины Мозер с Юрием Ларионовым. Однако и тут возникли проблемы – партнер завершил карьеру.

После этого Забияко встала в пару с Энбертом, с которым добилась самых больших успехов в карьере.

Однако первый же совместный сезон принес паре серьезное испытание. Спортсмены работали над опасным выбросом с тройным акселем, и на одной из тренировок Забияко неудачно упала, ударившись головой. Десять дней спортсменка провела в реанимации, однако по итогу смогла избежать серьезной операции, которая точно бы поставила крест на ее дальнейшей карьере. Она сумела вернуться на лед, и кроме серебра Игр и бронзы командного чемпионата пара также завоевала две бронзовые медали чемпионатов мира и Европы.