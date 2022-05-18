Семь лет за вымогательство: бойцу ММА грозит тюрьма за шантаж несовершеннолетнего

18 мая боец смешанных единоборств (MMA) Асхаб Магомедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в номере московского отеля. По версии следствия, спортсмен требовал более полумиллиона рублей у продавца элитной обуви, который перепродал поддельные туфли знакомой обвиняемого. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» назвал срок, который грозит Магомедову, и объяснил, какую тактику нужно будет использовать бойцу, чтобы избежать максимального наказания.

В гостиничном номере отеля Azimut «Олимпик» в Москве был задержан боец смешанных единоборств (MMA) Асхаб Магомедов. По информации РИА «Новости», спортсмен подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетнего.

По имеющейся у следствия информации, в октябре 2021 года Магомедов, угрожая насилием, требовал у несовершеннолетнего крупную сумму денег в обмен на то, что спортсмен не станет распространять в СМИ сведения, позорящие его семью и близких. Как уточняет Telegram-канал «112», Магомедов принуждал выплатить ему около 600 тысяч рублей после того, как несовершеннолетний ранее якобы продал его знакомой поддельные туфли под маркой известного бренда.

После звонков с требованием выплатить деньги мать несовершеннолетнего обратилась в полицию и написала заявление.

Против бойца уже возбуждено уголовное дело. Согласно выдвинутой против Магомедова статье, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Вместе с Магомедовым в момент задержания находился его приятель — популярный видеоблогер Некоглай, побивший в этом году рекорд по числу пользователей, одновременно находившихся на стриме в рамках трансляции на платформе Twitch (578 тысяч человек).

Предыдущие скандалы Магомедова

Магомедов — любитель быстрой езды и люксовых автомобилей. В социальных сетях спортсмен показывал, как гоняет со скоростью около 200 км/ч на машине. Также он выкладывал в своих соцсетях ролик, где представлен танцующим на крыше автомобиля.

Осенью 2021 года сообщалось, что в сети появилось видео с Магомедовым, избивающим сослуживца в армии.

17 мая 2022 года стало известно о том, что спортсмен устроил конфликт с охранниками на парковке в Москве. Боец, сбив конус, объехал шлагбаум и без разрешения вырулил на парковку возле Казанского вокзала. Сотрудники службы безопасности попытались указать водителю на его неправильное поведение, после чего у шлагбаума едва не завязалась драка.

За несколько дней до этого, 5 мая 2022 года, Магомедов стал участником ДТП со смертельным исходом. Боец вместе с блогером Некоглаем находились в автомобиле «Порше Панамера». В них на большой скорости влетел каршеринговый автомобиль, предварительно проехавший на красный свет, после чего «Порше» отлетел в грузовик.

В результате ДТП погиб водитель каршерингового автомобиля, который оказалcя зажат в cвоем автомобиле и от тяжелых травм cкончалcя на меcте. Некоглаю и Магомедову потребовалаcь медицинcкая помощь: у блогера было cотряcение головного мозга, а у cпортcмена разбита голова.

Какое наказание грозит Магомедову за вымогательство?

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в случае доказательства вины обвиняемого ему будет грозить серьезный тюремный срок.

«Бойцу ММА Магомедову грозит наказание по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство), предусматривающей ответственность до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей или без такового.

Факт того, что Магомедов вымогал деньги у несовершеннолетнего, не является отягчающим обстоятельством в соответствии с действующим уголовным законодательством. Перечень отягчающих обстоятельств исчерпывающий.

Положение бойца не усугубит тот факт, что он вымогал деньги у несовершеннолетнего», — заявил адвокат.

По его словам, в данном случае Магомедову стоит признать вину, чтобы в дальнейшем иметь возможность рассчитывать на изменение категории преступления.

«На практике не раз сталкивался с подобными делами. Как правило, у следствия доказательств вины обвиняемого всегда хватает, поэтому при защите клиентов всегда выбираю тактику признания вины, компенсации морального и материального вреда потерпевшему.

Кроме этого, при подобной тактике в суде можно заявить ходатайство об изменении категории преступления в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса РФ, с «тяжкого» на преступление «средней тяжести», а также заявить ходатайство о применении статьи 64 Уголовного кодекса РФ, позволяющей применить суду наказание ниже низшего предела.

Данная тактика позволяет добиваться условных сроков и более мягких видов наказаний», — заключил Калинов.