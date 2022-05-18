Кулачные бои в России: от народной забавы до профессионального спорта

Москва готовится принять крупнейший турнир организации Top Dog по кулачным боям, в рамках которого чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов будет защищать титул в поединке против Сергея «Кратоса» Калинина. В преддверии события «Газета.Ru» рассказывает об истории кулачных боев в нашей стране и о том, как они получили статус профессионального вида спорта.

В России стремительно развиваются и набирают популярность бои на голых кулаках как вид спорта. Эта дисциплина выходит на новый уровень, и уже 27 мая в Москве на арене, вмещающей более 4000 человек, пройдет турнир организации Top Dog, который станет большим событием в мире кулачных боев в нашей стране. Этот вид спорта прошел путь в несколько тысяч лет, был представлен на античных Олимпийских играх, с ним боролись на Руси после Крещения, а теперь он возродился в России в официальном статусе.

«Илиада» и олимпийский чемпион Пифагор

Еще в древние времена люди возвели практику боев на кулаках в ранг дисциплины — военной и спортивной.

Археологи нашли свидетельства тому, что ударные виды единоборств были распространены в Месопотамии и в Древнем Египте. А позже, в Древней Греции, они стали искусством.

В античные времена много внимания уделялось физическому развитию, и этот культ тела описывался во многих литературных источниках, дошедших до наших дней. Что же касается кулачных боев, о них упоминал, к примеру, Гомер в «Илиаде»:

«…гость, возвратяся, домашним

Мог возвестить, сколь других мы людей

Превосходим в кулачном

Бое, в борьбе утомительной, в беге проворном».

Известно, что в 688 году до н. э. кулачный бой был включен в программу античных Олимпийских игр. В мифах можно найти предание о том, как Аполлон победил Фарбеса в кулачном бою, и тот факт, что перед состязаниями приносились жертвы Аполлону, покровителю искусств, может свидетельствовать о восприятии древними греками боев именно как искусства.

В Древней Греции существовали палестры — гимнастические школы, где обучали, в частности, видам борьбы, в том числе и кулачным боям.

А одним из первых олимпийских чемпионов на кулаках был ученый, математик и философ Пифагор.

Кулачная забава – проявление доблести

Установить дату формирования кулачных традиций на Руси не представляется возможным. Из дошедших до нас источников мы знаем, что первое упоминание кулачных боев в 1048 году сделал летописец Нестор. А «Повесть временных лет» описывает легенду о богатыре Яне Усмошвеце, который голыми руками убил быка перед боем с печенегами.

Известно также, что уже в те времена они носили характер не только забавы, но и соревнований, в которых люди могли проявить свою доблесть и бесстрашие, так как считалось, что каждый мужчина должен был владеть воинскими навыками.

Традиционно, кулачные бои на Руси проводились по праздникам, достигая наибольшего масштаба на Масленицу. Существовали бои один на один или «стенка на стенку», но гораздо чаще ходили «улица на улицу», «деревня на деревню» или даже «слобода на слободу». Причем участвовали в них не только воины, но и простой народ, и торговцы. А сами бои были строго регламентированы, после же забав противоборствующие стороны устраивали совместные пиры.

Борьба с кулачным боями на Руси

Вместе с тем, хотя традиция проведения кулачных боев на праздники сохранялась долгое время, после Крещения Руси с ней пытались бороться. Причина в том, что такого рода развлечения считали отголосками язычества — у славян Перун был покровителем воинов и боевых искусств. До определенного момента борьба с этой традицией носила условный характер, но на Владимирском соборе в 1274 году митрополит Кирилл постановил отлучать участников кулачных боев от церкви и не отпевать убитых. Но если духовенство активно протестовало против таких состязаний, то светская власть до поры смотрела на них сквозь пальцы.

К тому же, отношение к кулачным боям во многом зависело от того, кто в тот или иной момент возглавлял государство. Так, царь Михаил Федорович был ярым их противником, а его внук Петр I, напротив, считал, что бои показывают «удаль русского народа». Елизавета Петровна запрещала кулачные бои в Петербурге и в Москве, а Екатерина II их поощряла, тем более, что ее фаворит граф Григорий Орлов сам был физически силен и забавлялся тем, что состязался на кулаках с известными бойцами.

Более того, Орлов с братьями настолько серьезно отнеслись к унификации русских кулачных боев, что учредили специальную награду — звезду лучшим бойцам на кулаках.

Но после интерес к состязаниям снова пошел на спад: в XIX веке при Николае I они были полностью запрещены.

Угасание и новый расцвет кулачных боев

События 1917 года полностью перевернули уклад жизни русских людей, коснулось это и кулачных боев, которые сочли атавизмом царской эпохи. Спортивным соревнованием они не стали и постепенно угасали. Хотя в годы Великой Отечественной войны возродился интерес к традиционным народным физическим забавам, боевых видов это почти не коснулось. Впрочем, элементы кулачных боев были описаны актером и боксером Константином Градополовым в труде о правилах группового бокса, где он отмечал преемственность с русскими боями «стенка на стенку».

Лишь в 90-х годах прошлого столетия начали возрождаться стили славянских боевых искусств, к которым относится и кулачный бой, появлялись школы. Но буквально до недавнего времени кулачные бои в России и СНГ могли происходить только на нелегальном уровне. Все изменилось после появления лиги Top Dog в декабре 2019 года. А уже в ноябре 2021, спустя 10 турниров и благодаря совместной работе организаторов и Федерации бокса России, кулачные бои были признаны в России официальным видом спорта.

Москва 27 мая примет турнир Top Dog FC 14, и на сегодняшний день это кульминация развития боев на кулаках в современной России. В беседе с «Газетой.Ru» основатель и глава лиги Данил Алеев анонсировал турнир, подчеркнув, что на нем выступят лучшие бойцы, а долгожданный титульный поединок в среднем весе станет настоящим украшением вечера. Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо».

«Это наш первый крупный турнир в Москве. У нас был подобный опыт в Казани, но сейчас мы выходим на арену, которая вдвое больше казанской, будет продано более 4000 билетов. К тому же, мы собрали кард мечты, потому что там будут наши звезды.

И, конечно, ждем титульного боя между спортсменом, получившим статус бойца года — 2021 Сергеем «Кратосом» Калининым и самым молодым чемпионом нашей организации Наимом «Самураем» Давудовым. Все очень ждут этот бой, до последнего непонятно, кто выйдет победителем.

Помимо этого, пройдет 14 боев, и их сложно разделить на прелимы и главный кард, потому что каждый из них достоин быть в прямом эфире, и в каждом из них будет сложно предугадать победителей», — заявил Алеев.

Билеты на турнир TDFC14 можно приобрести через сервис Kassir.Ru.

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