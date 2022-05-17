«Вполне ожидаемо»: Россию лишили двух Олимпиад

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Россию и Белоруссию из тендера на покупку прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, которые пройдут в Милане и Лос-Анджелесе. Однако такое решение еще не означает, что Игры в России точно показаны не будут. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с «Газетой.Ru» выразила надежду, что это решение «не окончательное», а телеэксперт Илья Фирсов сказал Sport24, что для России еще могут объявить отдельный тендер — особенно если наших спортсменов допустят до Игр.

На фоне всех санкций, которые были наложены на российский и белорусский спорт за последние месяцы, решение Международного олимпийского комитета не выглядит неожиданным. Россию уже лишили права на проведение финала Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, этапа «Формулы-1» в Сочи, чемпионата мира по хоккею и многих других турниров, а российские представители практически всех видов спорта оказались забанены на мировой арене.

Влияние МОК на бан российского спорта тоже сыграло свою роль: 28 февраля организация выступила с заявлением, в котором призвала международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в любых соревнованиях. Теперь последовало исключение России из тендера на показ двух Олимпиад — 2026 и 2028 года.

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что в современных реалиях такое решение ее не удивило.

«В свете сегодняшних событий — это вполне ожидаемо, но я надеюсь, что это еще не окончательное решение», — сказала Роднина.

Изначально многие СМИ выпустили материалы с заголовком, что из-за этого Игры в Милане и Лос-Анджелесе в России и Белоруссии легально показаны не будут. Однако это не совсем так. Телеэксперт, автор Telegram-канала «Телеспортивные бредни» Илья Фирсов в интервью Sport24 объяснил, что подобная ситуация совсем не означает, что Россия и Белоруссия будут полностью лишены прав на показ.

«То, что Россию и Белоруссию исключили из тендера на общеевропейский пакет, не значит, что в этих странах права не будут реализованы отдельно. Например, когда Discovery выиграла тендер на права с Пхенчхана по Париж (2018-2024), она не брала в пакет Россию. На Россию объявили отдельный тендер, который выиграл TeleSport», — сказал эксперт.

Фирсов выразил мнение, что для России будет потом объявлен специальный тендер, когда ситуация в мире более или менее стабилизируется. Он подчеркнул, что МОК вряд ли лишит огромную аудиторию из России возможности смотреть Олимпийские игры, тем более что против страны не введены санкции ООН (как, например, было с ЮАР или Югославией в начале 90-х).

«Правда, важно различать инициативу «‎извне» и «‎изнутри». В случае отстранения российских спортсменов наиболее вероятно, что наши вещатели просто откажутся покупать права «‎из солидарности».

Подобных прецедентов (включая отказ от трансляции уже купленных Олимпиад) в истории хватает. Достаточно вспомнить эпоху бойкотов 1980-1984, когда бойкотирующие США и СССР соответственно не транслировали ОИ, которые пропускали — несмотря на то, что NBC успела за большие по тем временам деньги купить права на ОИ-80», — отметил Фирсов.

При этом до первой Олимпиады, права на показ которой Россия пока не может приобрести, еще четыре года — в Милане в 2026 году пройдут зимние Игры. За это время политическая ситуация может измениться, а российские спортсмены — получить возможность выступать на мировой арене и, соответственно, поехать на главный старт четырехлетия. Фирсов подчеркнул, что в случае допуска россиян до соревнований тендер для страны откроют с очень большой долей вероятности.

У телевещателей решение МОК удивления не вызвало. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что соответствующие документы от международной организации они получили еще 2 марта, в то время как сам тендер стартовал 10 числа того месяца. При этом он подчеркнул, что речь идет именно про организацию тендера, который на определенные территории может проводиться отдельно, и добавил, что иных вариантов показа, кроме приобретения тендера, канал не рассматривает.

Под «иными вариантами» может подразумеваться пиратство. Если будет официальный запрет на показ Олимпиад в России и Белоруссии, то не стоит исключать возможность появления пиратских сайтов и трансляций, которые будут нелегально передавать соревнования.

При этом сам Тащин отметил, что «Матч ТВ» подобными вещами заниматься точно не будет, поскольку это может серьезно повредить репутации телеканала.

«По-прежнему считаем, что пиратство влечет за собой негативные последствия для деловой репутации, которую выстраивали долгие годы с нашими партнерами, поэтому этот вариант на данный момент не рассматриваем. Надеюсь, мы найдем легальную возможность показать российскому зрителю соревнования на Олимпийских играх», — заявил генпродюсер «Матч ТВ» ТАСС.

Фирсов, в свою очередь, рассказал, что существует вариант, благодаря которому трансляции нелегально могут быть показаны в стране, однако основные телевещатели не будут иметь к ним прямого отношения.

«Есть вариант со «‎скрытой поддержкой» пиратства — сами вещатели не будут воровать трансляции, но «‎абсолютно случайно» появится и раскрутится за счет государственных медиаресурсов платформа, формально не связанная с вещателями, но обеспечивающая показ. С таким бороться гораздо сложнее, потому что факт связи платформы с вещателями нужно еще доказать», — заключил эксперт.