Бывшая жена Мамаева сообщила, что футболист намерен вновь уменьшить размер алиментов

В конце апреля 2022 года суд постановил, что полузащитник Павел Мамаев должен выплачивать алименты своей дочери Алисе, которая родилась в браке с Аланой Мамаевой, в размере 1/6 всех своих доходов. Однако по словам его бывшей супруги, игрок теперь требует снизить сумму выплат еще больше.

Павел и Алана Мамаевы были вместе с 2013 года. Супруга дождалась футболиста из заключения в СИЗО и колонии, куда он угодил вместе с Александром Кокориным после драки в одном из столичных кафе в 2018 году, однако их брак не был идеальным. Несмотря на общую дочь, футболист нередко изменял своей жене, о чем Алана рассказывала в соцсетях, прилагая доказательства.

Финальной точкой в супружеских отношениях Павла и Аланы стал роман футболиста с испанкой Ирен Гарсией, который модель уже не простила футболисту. Весной 2021 года они развелись. Изначально сообщалось, что вопросы имущества и алиментов на дочь Алису будут урегулированы мирным путем, однако спустя год состоялось несколько судебных заседаний по размеру выплат, которые игрок должен отдавать бывшей жене на воспитание ребенка.

В 2021 году, спустя некоторое время после развода, суд постановил, что Мамаев должен выплачивать на содержание Алины 1/3 своей заработной платы.

Футболиста эта формула не устроила, и он подал апелляцию, по итогам которой 27 апреля 2022 года суд решил, что игрок должен платить лишь 1/6 от своих доходов в виде алиментов.

Также Пресненский суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску полузащитника «Химок» к бывшей супруге об определении порядка общения с несовершеннолетней дочерью.

«Установлен период адаптационного общения ребенка с отцом Мамаевым Павлом Константиновичем, установлен порядок общения ребенка с отцом: ежедневно по телефону до 20.00, каждые четные выходные каждого месяца с 10.00 субботы до 20.00 воскресенья, каждую среду с 18.30 до 20.30, каждые зимние новогодние праздники с 12.00 2 января до 20.00 предпоследнего дня новогодних каникул», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова представителя пресс-службы Пресненского суда.

Казалось, что история на этом должна закончиться, поскольку суд удовлетворил апелляцию футболиста. Однако 17 мая в социальных сетях Алана Мамаева написала, что ее бывший супруг намерен еще больше уменьшить размер алиментов.

«Хотите новость?! Оказывается, можно пробить дно 1000 раз! Никогда не было, и вот опять. Великий «отец Мамаев» решил еще уменьшить алименты на дочь. 1/6 тоже слишком много для него», — заявила женщина.

Такой ход со стороны Мамаева может быть продиктован в том числе тем фактом, что скоро у него родится еще один ребенок. Футболист после развода недолго был один: уже в декабре 2021 года он сделал предложение ведущей шоу на YouTube «Точки NadИ» Надежде Санько, а в январе 2022-го была сыграна свадьба.

Сейчас жена футболиста находится на последних месяцах беременности. Санько после суда в апреле обвинила Мамаеву в том, что она якобы забирает себе деньги, которые Павел отправляет дочери.

«Мы ничего Алане платить не собираемся. Платить ей — это бред. Этой бабе никто не даст ни рубля. Она вообще кто, чтобы ей что-то платить? А Пашиной дочке — все, что он посчитает нужным. Как решит — так и будет. Когда, прикрываясь детьми, человек хочет упасть на иждивение, и чтобы содержали ее и родственников, сожителей — извините, такого не будет. Ребенка содержать — это одно, а содержаться самой за счет ребенка — это уже другое», — цитирует новую супругу футболиста «Стархит».

При этом желание Мамаева еще сильнее уменьшить алименты можно связать с тем, что футболист рискует остаться без клуба уже в летнее трансферное окно.

21 декабря 2021 года стало известно, что футболист перешел из «Ростова» в подмосковные «Химки». Игрок дебютировал за новый клуб 26 февраля в 19-м туре Российской премьер-лиги — в матче против московского «Динамо» (0:3), — но не сумел отметиться результативными действиями и получил повреждение, из-за которого его заменили после первого тайма.

Мамаев на протяжении месяца лечил травму, а в апреле дважды попадал в заявку на матчи чемпионата, но не вышел на поле ни против ЦСКА (4:2), ни против самарских «Крыльев Советов» (4:1). На игру 29-го тура национального первенства против «Ростова» Мамаев также не поехал — по решению медицинского штаба подмосковного клуба.

Таким образом, Мамаев провел за «Химки» всего лишь одну игру, и теперь продление его контракта выглядит для подмосковного клуба сомнительной перспективой. Депутат Госдумы России и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, говоря о контрактах Мамаева и Юрия Жиркова, заявил, что решение будет принято после окончания сезона.

«По поводу новых контрактов Жиркова и Мамаева будем думать уже после матча со «Спартаком», последнего матча в этом сезоне. Будем смотреть на условия, желание игроков и позицию тренерского штаба. Сейчас мы договорились, что ничего не будем обсуждать, пока не выполним задачу. Так что все после 21 мая», — цитирует Терюшкова Sport24.