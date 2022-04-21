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Спорт

«Намеренно провоцировал»: Майк Тайсон избил до крови пассажира самолета

Подписчики поддержали Майка Тайсона после избиения боксером в самолете соседа

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TMZSports/Global Look Press
Майк Тайсон избил пассажира самолета, который долго донимал его перед взлетом и смеялся над этим со своим другом, который снимал происходящее на камеру. Автор видео заявил, что его приятель лишь хотел попросить автограф и он не понимает такой реакции боксера. Однако окружение Тайсона утверждает, что молодой человек был очень пьян и долго провоцировал спортсмена.

Видео было снято одним из пассажиров самолета и размещено на Youtube-канале TMZSports.

На кадрах заметно, что молодой человек стоял прямо за креслом Майка Тайсона и навязчиво что-то объяснял, наклоняясь к голове боксера, размахивая рукой и периодически указывая пальцем на спортсмена.

При этом он посмеивался и оглядывался на того, кто снимал происходящее, явно довольный производимым эффектом.

Автор видео, судя по всему, является другом этого молодого человека, поскольку тоже постоянно смеялся над ситуацией и объяснял своему соседу: «Джордж говорит с Майком Тайсоном, бро!».

На этом фоне Джордж продолжал донимать Тайсона, а затем смотрел в камеру и обменивался смешками со своим приятелем.

В какой-то момент боксер не выдержал, вскочил со своего места и нанес несколько ударов по молодому человеку. «Эй, Майк, остановись, чувак!» — закричал кто-то из его окружения.

На следующем кадре избитый Джордж корчил грустную рожицу и складывал губы бантиком, но, судя по желанию играть на камеру, чувствовал себя неплохо. «Этого мальчика только что побил Майк Тайсон, — говорил его приятель, который снимал все на телефон. – Поверни голову».

Джордж послушно поворачивал голову и демонстрировал кровоподтеки на правом виске.

«Его избили. Он просто хотел попросить об автографе, и я не понимаю, что случилось», — заявил снимающий.

Однако поведение молодого человека, в течение долгого времени донимавшего Тайсона и смеявшегося над этим с друзьями, мало походило на просьбу об автографе.

Источники, близкие к Тайсону, заявляют, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и наглым образом провоцировал боксера. Также утверждается, что изначально Тайсон был настроен миролюбиво и спокойно пообщался и сфотографировался с молодым человеком, который затем начал его донимать.

Инцидент произошел перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду. По информации TMZ, Тайсон сразу покинул самолет после драки, а пострадавший получил помощь врачей и обратился в полицию.

В комментариях к этому видео на Youtube абсолютно большинство поддерживает боксера. «Пожалуйста, научитесь оставлять людей в покое», — комментарий пользователя MEET Magazine набрал уже 3,2 тысячи лайков.

«Этот парень сидел и смеялся, пока его друг доставал Майка Тайсона. Потом, когда Майк ответил, он вдруг сказал: «Я не знаю, что случилось, мой приятель просто хотел попросить автограф».

Как говорил раньше Майк: «Социальные сети позволили людям чувствовать себя комфортно, проявляя неуважение к другим и не получая за это ударов по лицу», — написал Micah West.

Эту цитату Тайсон написал в своем Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) еще в 2020 году. Сейчас она удалена.

«Самое странное, что Майк намеренно сдерживался настолько, насколько это было возможно, чтобы не причинить ему настоящей боли», — считает Real Talk.

«Молодое поколение не знает об уважении, и вот что происходит, когда вы ведете себя неуважительно. Да благословит вас бог, Майк», — написал Tyrone Alaka.

«Он выглядел так, будто намеренно провоцировал Тайсона на физическую реакцию. Парень, которого ударили, НЕ является жертвой.

Извините, вы не можете просто провоцировать людей и ожидать, что не будет никаких последствий», — отметил Chris M.

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Майк Тайсон одержал 50 побед в карьере (44 нокаутом) и становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, обладая поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Однако до успехов в спорте он рос в неблагополучном районе и всерьез думал связать свою жизнь с криминалом.

«Я в свое время начал заниматься боксом и увидел надежду. До этого я собирался стать членом группировки, насиловать и убивать. Когда в мою жизнь вошел спорт, я перестал даже думать про это», — говорил спортсмен.

Уже после того, как прославился, Тайсон отсидел три года в тюрьме по обвинению в изнасиловании (которого не признал) и еще 3,5 месяца – за избиение людей, которые въехали в его машину.

Таким образом, провоцировать Майка Тайсона было не самым умным решением. Возможно, молодому человеку повезло отделаться парой кровоподтеков.

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