Преступники извинились и раскаялись: суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьева

Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении в Москве олимпийского чемпиона в танцах на льду Дмитрия Соловьева после примирения сторон. Фигуранты дела были отпущены из-под стражи. Инцидент произошел в декабре 2021 года — спортсмен был избит двумя молодыми людьми за то, что заступился за свою гражданскую супругу Анну Сидорову и ее подругу.

«Суд постановил ходатайство представителя потерпевшего удовлетворить. Уголовное дело по обвинению Смирнова Владислава Игоревича и Яковцева Владислава Михайловича каждого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Причинения вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений»), прекратить в связи с примирением с потерпевшим. Меру пресечения, избранную подсудимым, отменить, освободив из-под стражи в зале суда», — говорится в документе.

Также в документе отмечается, что подсудимые Смирнов и Яковцев принесли спортсмену искренние сожаления, раскаялись в содеянном и полностью загладили причиненный потерпевшему вред.

Сам спортсмен после того, как стало известно о прекращении дела, заявил, что не дает комментариев по этому вопросу.

С чего начался конфликт

Инцидент произошел в караоке-клубе в центре Москвы в декабре 2021 года, где Соловьев был с гражданской женой — керлингисткой Анной Сидоровой и ее подругами. Одна из подруг Сидоровой, которая отдыхала вместе с ними, попросила на улице у троих молодых людей зажигалку. Безобидная просьба вылилась в словесную перепалку. После этого на Соловьева напали Яковцев и Смирнов и стали избивать его ногами.

«Дима в тот момент находился еще внутри заведения. Когда он вышел, то попросил парней не разговаривать в таком тоне с девушками. На что один из них толкнул его.

Дима упал спиной назад, ударился о дверь заведения, эта компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки разнимали парней. Точнее Дима просто лежал, когда его били ногами. Это была не драка, можно сказать, что нападение с их стороны. Они девушек не трогали, а он попал под руку», — рассказала Сидорова «Матч ТВ».

Последствия инцидента

Соловьев был госпитализирован в Боткинскую больницу, где у него были диагностированы ушиб головного мозга средней тяжести, а также незначительное субарахноидальное кровоизлияние. Врачи сразу заявили, что фигуристу не потребуется операция.

«Отдельные слова благодарности от Димы, его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограничена, врачи запрещают общаться чаще, чем один-два раза в день. Говорит, что все время хочется спать и продолжает болеть голова. Четыре ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге. Я вместе с вами посылаю Диме все свои силы, самое главное, чтобы он сейчас поправился», — написала Сидорова в соцсетях.

Несмотря на некоторые опасения врачей из-за гематомы, все обошлось. Соловьев был выписан из больницы через неделю после избиения, 28 декабря.

Молодые люди, которые избили Соловьева, были задержаны и заключены под стражу 23 декабря. Ими оказались двое 18-летних студентов, а 28 января прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу против них.

Интересно, что тогда прокурором было отказано в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Вплоть до середины мая к ним была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым грозило до пяти лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Соловьев выступал в танцах на льду вместе с Екатериной Бобровой. В составе сборной России он стал чемпионом домашних Олимпийских игр — 2014 в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады-2018. Соловьев и Боброва семь раз становились чемпионами России в танцах на льду. Фигуристка завершила свою спортивную карьеру в 2019 году. Сам Дмитрий пока окончательного решения не принял.