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Спорт

Премьер-лига предложила пять вариантов изменения формата чемпионата

Бывший главный тренер «Динамо» Кобелев раскритиковал идею расширения РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Российская премьер-лига (РПЛ) предложила клубам пять вариантов изменения формата чемпионата России. Один из них, в частности, предполагает расширение лиги до 18 команд. В интервью «Газете.Ru» бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал идею увеличения количества команд в РПЛ.

Как утверждает Sports.ru, РПЛ предоставила клубам возможные опции изменения формата лиги. Изложено пять вариантов.

Один из них соответствует нынешней структуре РПЛ — 16 команд играют 30 туров. Единственное изменение — в календарь добавляется Кубок лиги как альтернатива международным матчам, от которых российские команды отстранены.

Еще три варианта предполагают разделение команд лиги на группы. Так, предложено провести 30 туров, после чего разбить команды на три группы в соответствии с занятыми местами — с 1-го по 4-е, с 5-го по 12-е и с 13-го по 16-е. Представлена также концепция разделения на две группы по восемь команд после 30 туров — в таком формате проходил переходный чемпионат, когда РПЛ перестроилась на систему осень-весна. Также допускается разделение команд после 30 туров на группы по географическому признаку из-за ограничений на авиаперелеты.

Заключительный, пятый вариант — единственный, который предусматривает расширение РПЛ до 18 команд. Эту опцию с момента своего назначения активно лоббирует президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Однако, учитывая слухи о его возможном уходе с должности, сложно предполагать, насколько весомым в итоге будет его голос, если подобное решение будет всерьез рассматриваться.

С момента появления в информационном поле темы увеличения количеств команд в лиге российское футбольное сообщество разделилось на два лагеря: тех, кто поддерживает эту инициативу, и тех, кто категорически против. Разнятся мнения и у клубов, в данный момент выступающих в лиге. Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев для «Газеты.Ru» прокомментировал идеи реформирования РПЛ, подчеркнув, что для принятия подобных решений необходима стабильность в руководстве РПЛ, чему не способствуют слухи о возможном уходе Хачатурянца. Он также разъяснил, почему считает в корне неверным расширение чемпионата.

«Последние новости от президента премьер-лиги не вселяют уверенности — если это правда. Конечно, для того, чтобы решение принималось не спонтанно, а взвешенно, то должен быть президент на долгое время.

Что касается изменений формата, то у меня однозначное мнение: расширять премьер-лигу до 18, тем более, до 20, просто нельзя. Мы получим болото, которое было в начале 90-х годов, и тому пример — концовка текущего чемпионата, когда шесть клубов борются за выживание. Борьба идет жесточайшая, и мы видим, как тот же «Урал» обыгрывает «Динамо», которое претендовало на золотые медали.

Если будет 18 команд, или, не дай бог, 20, тогда мы за 5-6 туров до конца или раньше увидим болото в середине таблицы, когда командам ничего не будет надо, и многие результаты будут ясны до начала игры.

Плюс, упадет качество и уровень нашего чемпионата. С моей точки зрения, дисквалификация российского футбола будет не больше трех лет — а, может, и меньше. Поэтому условный Кубок лиги, который бы заполнял паузы международных турниров, был бы намного лучше. А чемпионат мы должны сохранить и повысить скорость, интенсивность и привлекательность для людей», — сказал Кобелев.

Современная история российского футбола помнит случай расширения до 18 команд — в порядке эксперимента такой формат чемпионата существовал в 1996-97 годах. Затем было решено вернуться к 16 командам. Отметим также, что в первые годы после распада СССР в российской Высшей лиге было и вовсе 20 команд, но к 1994 году их число сократилось до 16.

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