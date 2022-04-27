Суперлига чемпионов: УЕФА потребовал от «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» €45 млн

Мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона» могут быть отстранены от участия в предстоящем сезоне Лиги чемпионов, если не выплатят по €15 млн за попытку организовать альтернативный турнир для сильнейших команд континента — Суперлигу. Экс-игрок столичного «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что УЕФА заставит клубы откупиться и откажется от идеи дисквалифицировать самые звездные коллективы Испании и Италии.

Информацию о том, что «Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов в предстоящем сезоне, сообщила итальянская La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, санкции на эти клубы могут распространиться, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги. Сообщается, что каждый клуб должен перечислить €15 млн.

Суперлига еще существует?

Формально — да. Именно «Барселона», «Реал» и «Ювентус» являлись инициаторами создания этого турнира.

После того как английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», мадридский «Атлетико», а также миланский «Интер» вместе с «Миланом» в прошлом году вышли из состава Суперлиги, проект официально не закрылся, а лишь оказался приостановлен на некоторое время.

25 мая 2021 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который обладает монополией на проведение международных соревнований среди европейских клубов и национальных сборных, открыл судебное разбирательство в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса». Спустя две недели стало известно, что дело было отложено до дальнейшего уведомления.

После этого представители трех клубов обратились в Экономический суд Мадрида, обязавший УЕФА отменить все санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги. Однако затем Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги.

La Gazzetta dello Sport отмечает, что ближайшее время УЕФА не планирует накладывать на команды дополнительные санкции.

Также сообщается, что в будущем клубы будут обязаны передать УЕФА 5% от выручки за один сезон в еврокубках. До этого такие санкции были наложены еще на девять клубов, которые были учредителями Суперлиги.

Как ответила УЕФА на Суперлигу?

Главной идеей создания нового супертурнира заявлялось увеличение доходов с телетрансляций. Планировалось, что за счет большего количества топ-матчей стоимость продажи прав поможет кратно увеличить доходы клубов-участников Суперлиги.

Эта идея изначально вызвала большое недовольство у клубов, чьи доходы несоизмеримо меньше — в нынешних реалиях из-за правила финансового фэйр-плей они не имеют возможности навязать борьбу клубам-олигархам, из-за чего разрыв между ними с каждым годом становится все больше и больше.

Начиная с сезона-2022/23 УЕФА расширил границы коридора финансового фэйр-плей — допустимое отклонение в доходах и расходах клубов увеличилось с €30 млн до €60 млн.

А с сезона-2024/25 претерпит изменения формат Лиги чемпионов. На групповом этапе команды вместо привычных шести матчей команды проведут десять игр, самих участников групповой стадии станет на четыре больше (36 вместо нынешних 32-х), также изменится схема распределения мест в плей-офф. Все это приведет к увеличению игр со 125-ти до 225-ти, что позволит получать больше денег за трансляции и рекламные контракты.

Что будет с «Барселоной», «Реалом» и «Ювентусом» в новом сезоне?

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что УЕФА невыгодно терять клубы с большой аудиторией, из-за чего руководство европейского футбола ограничится денежным взысканием с «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса».

«Во-первых, никто их не дисквалифицирует. Это однозначно. Насчет штрафа — сказать трудно, мы же только какие-то слухи знаем, никто не может точно сказать о том, какие конкретно бумаги были подписаны.

В Европе очень трепетно относятся к различным договорам, и если юристы УЕФА смогут найти какие-то рычаги давления, то штрафы, скорее всего, придется выплатить», — сказал Мостовой.

По мнению эксперта, задача перепридумать турнир для сильнейших клубов Европы в данный момент обречена на провал, так как текущий формат Лиги чемпионов удовлетворяет запросам большинства команд континента.

«Нет, ни о каком глобальном кризисе эта ситуация не говорит. Лишнее тому подтверждение — последние матчи в Лиге чемпионов. Я изначально, как только всплыла история с Суперлигой, высказывался против. Зачем что-то заново придумать? Ясно, что все это делается из-за власти, из-за денег.

Текущий формат Лиги чемпионов существует же не два-три года, а много-много лет. Ясно, что не всем это нравится, потому что раз за разом на победу претендуют только богатые клубы. Иногда случаются такие приятные исключения, как в этом году, когда в полуфинал пробился «Вильярреал».

Население Вила-Реала — 50 тысяч человек. Это сопоставимо с районом Москвы или города в Подмосковье. А они в прошлом году выиграли Лигу Европы. Вот к чему надо стремиться», — заключил Мостовой.