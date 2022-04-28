Орден от Путина, стихи от Тутберидзе и вечеринка со звездами. Валиевой — 16

26 апреля олимпийской чемпионке Пекина по фигурному катанию в командных соревнованиях Камиле Валиевой исполнилось 16 лет. С днем рождения ее поздравил президент России Владимир Путин, вручив на встрече с олимпийцами в Кремле орден Дружбы, команда Этери Тутберидзе посвятила своей подопечной милое стихотворение, а сама спортсменка устроила закрытую вечеринку, на которую были приглашены другие фигуристы, звезды эстрады и блогеры.

16-летие Валиевой пришлось на тот день, в который Владимир Путин проводил в Кремле встречу с олимпийскими чемпионами. Президент обратился к спортсменке с напутственной речью и поздравил ее с днем рождения.

«Вся страна, поклонники фигурного катания переживали за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания — вывела спорт на высоту сложнейшего искусства. Давайте поздравим Камилу Валиеву с днем рождения, она отмечает его сегодня.

Ты, главное, не обращай никакого внимания (речь о допинговом скандале, который произошел с Валиевой на пекинской Олимпиаде. — «Газета.Ru»). Ты совсем молодая девушка еще, в таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды. Здесь самое главное — внутренне собраться и просто работать.

Все, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Они будут, сто процентов, абсолютно точно. Здесь главное — характер. А у тебя все есть», — сказал Путин Валиевой.

Также президент отметил, что ученица Этери Тутберидзе вывела фигурное катание «на высоту настоящего искусства».

«Такого невозможно добиться при помощи каких-то «средств», — подчеркнул Путин.

На той же встрече он вручил Валиевой орден Дружбы.

Также в Кремле перед фигуристкой извинилась олимпийская чемпионка Пекина по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова, тоже приглашенная на встречу с президентом. Ранее она произнесла резкие слова в адрес фигуристки в начале марта в эфире «Матч ТВ»: «Камила Валиева. Ей сколько? 14, 15, 16 лет. Да будь ей хоть 30 лет. Она представляет нашу страну. И тогда это было клеймо на нашу страну. Ага, опять допинг. Вот, пожалуйста. Она знала, на что идет. Она едет на Олимпиаду. Она олимпийская спортсменка».

«В прямом эфире на «Матч ТВ» не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, все прозвучало совершенно неоправданно резко. Была не права! Если хотите знать, это чуть ли единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И еще это урок на будущее — стройнее формулировать мысли», — написала Степанова после личной встречи с Валиевой в своем Telegram.

В знак примирения спортсменки исполнили танец прямо в стенах Кремля.

Команда Этери Тутберидзе поздравила Валиеву в стихах. Стоит отметить, что поздравления в стихотворной форме — давняя традиция команды. Стихи появляются на каждый день рождения ученика или тренера «Хрустального».

«Будь в день рожденья счастлива, Камила!

Пусть жизнь твоя наполнится теплом!

Здоровья тебе, радости и силы!

На льду успехов и побед во всем!» — говорится в стихотворении.

В социальной сети «ВКонтакте» Валиеву назвали «маленьким, но сильным человеком».

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В своем Telegram-канале знаменитая танцовщица Ева Уварова (одна из лучших подруг фигуристки) выложила пятиминутный видеоролик, в котором Валиеву поздравили танцоры Алексей Мечетный, Ильдар Гайнутдинов, хореограф Егор Дружинин, популярный певец Кристиан Костов, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, гимнастка-«художница» Лала Крамаренко и другие звезды спорта.

27 апреля в честь дня рождения фигуристки была устроена закрытая вечеринка. На мероприятие были приглашены певец Ваня Дмитриенко, блогеры Саша Айс и Артем Федорченко, фигуристы Евгения Медведева, Морис Квителашвили, Елизавета Худайбердиева и другие звезды.

Дмитриенко презентовал Валиевой огромного плюшевого медведя, который оказался в два раза выше самой спортсменки.

«Он два с половиной метра! Он по факту плюшевый, а на деле тяжелый», — отметил артист.

Также Дмитриенко исполнил несколько песен из собственного репертуара.

Гости вечеринки устроили на полу танец, изображающий волну, и исполнили в караоке известный хит 90-х «Батарейка» поп-рок группы «Жуки», а по ходу праздника Валиева поменялась верхней одеждой с Уваровой. Душевная вечеринка удалась.

На чемпионатах Европы и России 2022 года Валиева взяла золото. Также фигуристке принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной программе и по сумме двух программ.