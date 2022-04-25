«Все ужасно»: ISU выгнал российских фигуристов и выделил миллионы на поддержку украинцев

Из-за событий на Украине Международный союз конькобежцев (ISU) создал новое правило для своего устава, согласно которому он сможет применять к России любые санкции и на любой срок. Теперь союз уже официально отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию и запретил отечественным фигуристам участвовать в международных турнирах. Кроме того, ISU выделил 15,5 млн рублей на помощь украинским спортсменам в продолжении карьеры.

Совет ISU провел онлайн-заседание, где обсудил ситуацию на Украине и меры, которые в связи с этим следует принять по отношению к российским спортсменам.

ISU выделил 15,5 млн рублей на поддержку фигурного катания Украины

Международный союз сообщил, что внимательно следит за событиями на Украине и «самым серьезным образом осуждает российскую спецоперацию на Украине» (формулировка изменена в соответствии с требованиями Роскомнадзора).

Также в коммюнике сообщается, что ISU выделил 200 тыс. швейцарских франков (около 15,5 млн руб.), чтобы «поддержать Федерацию конькобежного спорта Украины в этой трагической ситуации».

Часть этих денег достанется тем странам-членам ISU, которые согласились приютить украинских фигуристов, бежавших из своей страны после начала боевых действий.

Предполагается, что деньги будут направлены на то, чтобы помочь этим спортсменам продолжить карьеру в фигурном катании.

ISU хочет применять к россиянам любые санкции

ISU принял решение добавить новый пункт о возможных ограничительных мерах против определенных стран в чрезвычайных ситуациях, и большинство членов организации поддержали эту инициативу, как утверждается в пресс-релизе.

Новый параграф под номером 17 называется «Иные защитные меры» и звучит так:

«В случае наступления событий исключительного характера, выходящих за рамки контроля ISU (например, терроризм, бунт, гражданские беспорядки, война (вне зависимости от того, объявлена она официально или нет), забастовка, ядерное или химическое заражение, эпидемия и т.д. — в дальнейшем именуемое «чрезвычайное событие»), которое ставит под угрозу безопасное и регулярное осуществление деятельности ISU (а также организацию мероприятий, соревнований и т.д.), совет ISU имеет право принять решение о введении исключительных защитных мер, направленных на сохранение безопасного, мирного и регулярного осуществления своей деятельности.

Защитные меры могут включать, помимо всего прочего, временную приостановку:

а) членства в ISU тех стран, которые спровоцировали, способствовали или еще каким-либо образом были вовлечены в «чрезвычайное событие»;

b) прав лиц, связанных с членами ISU, упомянутыми в предыдущем пункте;

c) любую другую меру, которую ISU сочтет уместной в свете характера и обстоятельств «чрезвычайного события».

Защитные меры будут применены вне зависимости от наличия каких-либо нарушений со стороны стран, упомянутых выше, в том, что касается их обязательств в соответствии с Уставом ISU или другими правилами».

Таким образом, любая федерация фигурного катания может быть поражена в правах, а ее спортсмены — отстранены от соревнований, если страна, которую они представляют, оказалась вовлечена в «чрезвычайную ситуацию». Под этой ситуацией ISU может понимать что угодно, так как список подобных событий в пункте №17 очень размыт и никак не ограничен — он завершается многозначительным «и т.д.».

Более того, отстранением от соревнований меры могут не ограничиться — они вообще могут быть «любыми», главное, чтобы ISU счел их «уместными».

Наконец, эти меры могут длиться сколько угодно, о чем говорится в продолжении параграфа:

«Защитные меры будут сохраняться (в том виде, в котором они были введены изначально либо с дальнейшими поправками, которые могут вноситься время от времени) так долго, как того будут разумно требовать обстоятельства».

Небольшое утешение добавляют лишь последние слова:

«Меры должны быть прекращены — частично либо полностью — как можно скорее с учетом изменения обстоятельств, которые привели к их введению. В случае если какие-либо меры все еще остаются в действии, когда наступает время проведения очередного конгресса ISU, этот конгресс должен обсудить их и принять решение о том, стоит ли сохранять их в дальнейшем».

Правила пока не приняты

Впрочем, пункт №17 пока не был внесен в устав ISU официально. Его должны одобрить на очередном конгрессе в июне 2022 года. Об этом сообщил «Матч ТВ» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов:

«Изменения в правилах, о которых говорилось ранее, вынесены на конгресс ISU, все ключевые решения будут приняты в начале июня на конгрессе.

Для того, чтобы изменения в правила были приняты, за них должны проголосовать 80% присутствующих на конгрессе. Право на участие в конгрессе у нас есть, российские представители на него поедут».

Фигуристы отстранены, соревнования в России отменены

Несмотря на то что пункт №17 еще официально не вступил в силу, ISU уже подготовил санкции против россиян с опорой на новые правила.

«На основании статьи 17.1.q устава ИСУ, а также вышеупомянутого нового положения правила 104 — пункта 17, для того чтобы защитить целостность международных соревнований, обеспечить безопасность всех участников турниров, а также для того, чтобы ISU мог развивать спорт на основе дружбы и взаимопонимания, совет ISU принял решение о следующих защитных мерах:

а) До дальнейшего уведомления все спортсмены, которые относятся к Союзу конькобежцев России и Федерации фигурного катания на коньках России, не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, включая турниры ISU и другие события.

То же самое относится к официальным лицам. Это распространяется на конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание (одиночное и парное катание, танцы на льду и синхронное катание).

b) До особого распоряжения никакие международные соревнования не будут проводиться на территории России. Следовательно, этап Гран-при сезона-2022/23 «Ростелеком Кап» будет отменен».

Таким образом, российское фигурное катание точно оказалось в изоляции на следующий сезон (если вдруг ситуация на другом фронте резко не изменится).

Российских чиновников пока не отстранили от конгресса ISU, но это вероятно

Международный союз конькобежцев заявил в своем пресс-релизе, что «более 20 членов ISU» требовали, чтобы он отстранил делегатов из России от участия в конгрессе 2022 года. Тогда бы они не имели права голоса ни по каким вопросам мирового фигурного катания.

Также эти «более чем 20 членов ISU» призвали запретить делегатам из России избираться на какие-либо должности в организации. Однако на такие меры союз не пошел.

«Принимая во внимание основные права членов ISU, изложенные в уставе организации и в швейцарском законодательстве, обязательство ISU обеспечивать соблюдение и уважение интересов всех членов ISU, а также

учитывая необходимость обеспечить легитимность предстоящего конгресса 2022 года, совет пришел к выводу, что в настоящее время такое решение принято не будет. Этот вопрос будет выставлен на голосование членов ISU на предстоящем конгрессе», — говорится в сообщении.

«Больше 20 членов» при том, что всего их около 90 — это даже близко не большинство. Учитывая, что все возможные «защитные меры» обсуждались путем опроса среди членов ISU, эта опция, скорее всего, просто не набрала нужного количества голосов.

Реакция России на грядущие санкции

В России новое коммюнике ISU восприняли, естественно, негативно.

«Мы в очередной раз глубоко разочарованы позицией и действиями Международного союза конькобежцев в отношении российских фигуристов и нашей федерации. Со своей стороны мы продолжим делать все возможное для защиты прав и интересов российских спортсменов и всего российского фигурного катания в целом», — говорится в заявлении Федерации по фигурному катанию на коньках России (ФФККР).

Известный тренер Александр Жулин заявил, что все просто «ужасно».

«Другого ждать было бессмысленно. Все плохо. Что делать — непонятно. Ситуация крайне ужасная. Осталась только одна альтернатива — чемпионат Армении.

Но по сравнению с мировыми чемпионатами это, конечно, смешно.

Последствия от такого решения будут просто ужасные. Это отразится на всем фигурном катании. Мировые чемпионаты без российских спортсменов — жалкое подобие. Но сейчас идет общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания», — цитирует Жулина Sport24.

Татьяна Тарасова заявила, что Международный союз ломает жизни российским фигуристам:

«Решение ISU — самая настоящая глупость и беспомощность. Я очень расстроена. Мне жаль, что у наших фигуристов отобрали возможность выступать. ISU ломают судьбы самых талантливых мальчиков и девочек в мире.

Такие несправедливые решения убивают российскую школу фигурного катания. Внутренние соревнования никогда не смогут компенсировать международные».

Также в комментарии Metaratings Тарасова назвала членов ISU «садистами» и «неумными людьми».

Звучали и более сдержанные комментарии. Так, Илья Авербух отметил, что высокий уровень фигурного катания в России позволит устраивать качественные внутренние турниры и избежать деградации.

«Очень жаль, но в нынешней обстановке давления на российский спорт это было ожидаемым решением. У нас есть внутренние турниры, этапы Кубка России — будем готовиться и соревноваться.

Мы находимся на очень высоком уровне в мире фигурного катания, поэтому можем конкурировать даже между собой и уровень не пострадает», — цитирует Авербуха «РБК Спорт».