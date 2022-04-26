«Похоже, не того президента хоккейной федерации выбрали»: Россию лишили чемпионата мира

Слева направо на первом плане: Дмитрий Воронков, Евгений Тимкин, Иван Морозов (Россия) и главный тренер сборной России Валерий Брагин во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года

26 апреля Международная федерация хоккея (ИИХФ) официально объявила о переносе чемпионата мира 2023 года из России. Ожидалось, что матчи мирового первенства в третий раз в своей истории примет Санкт-Петербург. Новое место проведения ЧМ-2023 будет объявлено в мае, на очередном конгрессе, созванном в рамках чемпионата мира — 2022 в Финляндии, в котором сборная России участия не примет.

За два месяца Россия потеряла право проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, чемпионата мира по волейболу 2022 года, чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани, этапа Гран-при «Формулы-1» в Сочи и мирового хоккейного первенства среди молодежных команд 2023 года в Новосибирске и Омске.

26 апреля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) пополнила этот список, объявив о переносе взрослого чемпионата мира 2023 года.

«Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет ИИХФ принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России в соответствии с Положением ИИХФ № 9. Совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Страна-хозяйка мирового хоккейного первенства 2023 года будет объявлена во время Ежегодного конгресса ИИХФ 2022 года в Финляндии.

Мероприятие пройдет во время заключительной стадии чемпионата мира 2022 года.

Изначально планировалось, что ЧМ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге, который уже становился организатором турнира в 2000 году (единолично) и в 2016 году (вместе с Москвой). Матчи в группе с участием национальной сборной России должны были состояться на льду еще не построенной СКА-Арены, которая в настоящее время возводится на месте бывшего СКК.

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Российское хоккейное сообщество негативно отнеслось к новости о лишении Санкт-Петербурга права проведения ЧМ-2023, назвав ее ожидаемой. Так, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал не огорчаться этому событию и сконцентрироваться на развитии отечественного хоккея.

«Что тут может удивлять? Паузу дали. Обидно единственное, что человек, которого избрали в Санкт-Петербурге президентом ИИХФ, так делает. Похоже, не того мы выбрали. Тем не менее, все равно не дали бы провести этот чемпионат мира. Не стоит расстраиваться и париться по этому поводу. Надо развивать свою историю, достроить свой самый красивый стадион и вложиться в свой хоккей», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский считает, что избранный в прошлом году президент ИИХФ Люк Тардиф допустил серьезную ошибку, не позволив Санкт-Петербургу провести ЧМ-2023.

«Новый глава ИИХФ просто губит международный хоккей. Считаю, хоккей без России — неполноценный хоккей. Естественно, нужно бороться, подавать протесты. Хоккей от такого решения не выигрывает», — заявил Каменский в беседе с Sport24.

Бывший наставник национальной сборной Владимир Плющев отметил, что за время отсутствия России на мировых ледовых аренах качество игры остальных команд упадет.

«А чего можно было ожидать? Они сейчас по всем спортивным направлениям лишают нас всех возможностей, Конечно, это естественно и ничего нового здесь нет. Так, как мы, международные турниры не проводит никто. То, что на чемпионате мира не будет России, в этом они точно потеряют. Надо использовать эту двухлетнюю паузу в своих интересах и возвращаться туда с высоко поднятой головой. Нужно быть уверенными в своих силах», — приводит слова Плющева «СЭ».

Напомним, что на данный момент ИИХФ официально объявила об отстранении российской хоккейной сборной только от чемпионата мира 2022 года.

Мировое первенство в этом году пройдет с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере; подопечных Алексея Жамнова и сборную Белоруссии, которая также была лишена права участия в турнире, заменят национальные команды Франции и Австрии.