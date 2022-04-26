«Зенит» — чемпион, «Спартак» — в стыках: каким будет финиш РПЛ

Игроки ФК «Зенит» на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва), 12 мая 2019 года

За четыре тура до конца чемпионата России «Зенит» на шесть очков оторвался от «Динамо» и практически обеспечил себе четвертую победу в Российской премьер-лиге подряд. А вот московский «Спартак» терпит бедствие — от зоны стыковых матчей команду отделяют всего три балла. «Газета.Ru» — о возможных раскладах на конец футбольного сезона.

Петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака в 26-м туре Российской премьер-лиги одержал уверенную победу над «Краснодаром» со счетом 3:1 и сделал еще один большой шаг к оформлению четвертого подряд чемпионского титула. Теперь отрыв от второго места, на котором расположилось московское «Динамо», составляет уже шесть очков (58 против 52).

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Здесь петербуржцы могут отдать должное другому столичному клубу — ЦСКА. В матче 26-го тура в очном противостоянии армейцы с минимальным счетом обыграли футболистов Сандро Шварца и не позволили им сохранить отрыв в три очка.

На руку «Зениту» в противостоянии с «Динамо» играет преимущество по личным встречам — 4:1 и 1:1 в пользу петербургской команды, означающее, что при равенстве очков футболисты Сергея Семака все равно окажутся выше своих соперников.

Таким образом, без оглядки на соперников «Зениту» нужно выиграть два матча, чтобы стать чемпионом. Впереди у команды два домашних матча с «Локомотивом» и «Химками», и именно встреча с подмосковной командой может стать чемпионской. Так что на игру 29-го тура, где петербургский клуб ждет выездное противостояние с московским «Спартаком», «Зенит» может приехать уже в статусе победителя РПЛ.

Чемпионство «Зенита» может случиться и раньше, если в следующем туре «Динамо» вдруг проиграет (команде играть дома с «Уралом»), то чемпионским для петербуржцев может стать и матч с «железнодорожниками». Впрочем, ждать от москвичей поражения от «Урала», который сейчас идет в зоне стыковых матчей и одержал всего одну победу в восьми играх весенней части чемпионата, вряд ли стоит. Тем более что «Динамо» на этот поединок выйдет заряженным и злым после минимального поражения от ЦСКА. Так что праздновать победу за три тура до конца «Зениту» и его фанатам вряд ли придется, а вот за два — как это было в прошлом сезоне — вполне.

Однако чисто теоретически «Динамо» еще имеет шансы обойти «Зенит». Для этого московскому клубу нужно обыграть всех своих соперников — «Урал», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи» — и ждать, что «Зенит» в своих матчах (против «Локомотива», «Химок», «Спартака» и «Нижнего Новгорода») наберет не более пяти очков.

В теории это возможно, однако с трудом верится в то, что такой «Зенит» сможет упустить свое четвертое подряд чемпионство.

Математические шансы догнать «Зенит» имеют ЦСКА и «Сочи», но для этого им нужно выиграть все свои матчи, а петербуржцам свои — проиграть. В такой расклад вряд ли верят даже самые отчаянные фанаты.

У ЦСКА и «Сочи» развернется своя борьба, не менее жаркая — за попадание в тройку лидеров. Сейчас у команд 47 и 46 баллов соответственно, поэтому интрига в борьбе за бронзовые медали национального первенства может сохраниться до самого конца. При определенных раскладах обе команды могут претендовать и на второе место по итогам чемпионата.

А вот у еще одного гранда российского футбола — московского «Спартака» — дела складываются не самым лучшим образом.

Команда, которую возглавляет итальянец Паоло Ваноли, идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России и находится в трех очках от зоны стыковых матчей (31 очко). Попасть в зону прямого вылета у красно-белых вряд ли получится даже при тотальном невезении, на 15 и 16 местах идут «Уфа» и тульский «Арсенал», имеющие 21 и 20 баллов соответственно. А вот побороться за то, чтобы не опуститься в стыки, «Спартаку» придется с достаточно крепкими соперниками – вверх по таблице рвутся крепкие «Химки», которые последний матч в рамках чемпионата России проиграли в начале марта «Локомотиву», а 9 апреля сенсационно одолели ЦСКА со счетом 4:2. Одинаковое количество баллов с подмосковным клубом имеет «Нижний Новгород» (28), которым руководит Александр Кержаков.

Впереди «Спартак» ждет совсем непростой календарь. В следующем туре команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые находятся выше красно-белых в турнирной таблице — седьмое место и 38 баллов. Следом предстоит игра с «Уралом», который борется за выживание в РПЛ, а в 29-м туре к «Спартаку» приедет «Зенит». Как было указано выше, вполне вероятно, что петербургская команда либо уже приедет в статусе чемпиона, либо будет претендовать на то, чтобы игра в Москве стала чемпионской.

Красно-белые завершают свой сезон матчем с «Химками», и не стоит исключать возможность того, что это будет бой за сохранение прописки в Премьер-лиге.

При трехочковой разнице «Спартаку» необходимо выиграть как минимум три своих матча, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. Однако здесь стоит помнить о дополнительных показателях, которые определяют место в таблице при равенстве очков.

С «Химками» «Спартак» провел одну встречу в нынешнем розыгрыше и победил со счетом 3:1, а вот с нижегородцами красно-белые первый раз сыграли вничью (1:1), а второй раз проиграли (1:2).

В год столетнего юбилея «Спартак» находится на грани попадания в стыковые матчи за право остаться в Российской премьер-лиге, и это явно не то, чего ждала команда и ее фанаты. Календарь красно-белых осложняется еще и кубковым матчем — между «Уралом» и «Зенитом» подопечным Ваноли еще предстоит встретиться с «Енисеем», который в своем кубковом походе вынес «Крылья Советов», «Локомотив» и «Рубин» и имеет прекрасное понимание того, как нужно играть с командами из высшего дивизиона.

Изнурительный матч с таким соперником может привести к тому, что к поединку с «Зенитом» красно-белые подойдут более уставшими, особенно если игра в Кубке выйдет за рамки основного времени.

Но именно победа в Кубке может скрасить для фанатов «Спартака» разочарование от выступления команды в чемпионате. Для этого нужно обыгрывать «Енисей», а финале сражаться либо с «Динамо», которое идет на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, либо с дерзкой «Аланией», которая в четвертьфинале в серии пенальти сенсационно выбила «Зенит».