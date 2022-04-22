«Портит имидж спорта»: чемпиона Игр Рылова отстранили на девять месяцев за митинг

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов получил дисквалификацию на девять месяцев от Международной федерации плавания (FINA). Организация запретила российским и белорусским атлетам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом еще в марте, а сейчас ужесточила индивидуальное наказание Рылова из-за посещения концерта в «Лужниках».

Международная федерация плавания открыла дисциплинарное дело против Евгения Рылова 23 марта. В этот же день было объявлено, что FINA, которая до этого оставалась одной из немногих спортивных федераций, разрешавшей атлетам из России и Белоруссии выступать на турнирах под своей эгидой под нейтральным флагом, вводит бан для спортсменов из этих стран до конца 2022 года из-за сложившейся политической ситуации. Такому решению предшествовал концерт-митинг в годовщину воссоединения России с Крымом, проведенный в «Лужниках», который посетил Рылов, а также пост двукратного олимпийского чемпиона Токио-2020 в социальных сетях, где пловец объявил, что не выступит на предстоящем чемпионате мира.

«В знак поддержки роccийcких паралимпийцев, вcех роccийcких cпортcменов, которых отcтранили от международных cоревнований, я отказываюcь ехать этим летом на чемпионат мира. Теряя конкуренцию, cпорт теряет развитие. Спорт не может двигатьcя без доcтойных конкурентов.

Федерации должны cделать выводы о том, в каком направлении они хотят развивать cпорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийcких игр, которые должны были объединять людей», — написал Рылов.

Расследование в отношении спортсмена велось ровно месяц. 22 апреля FINA объявила, что вдобавок к основному бану российских и белорусских атлетов Рылов отстранен от участия в соревнованиях под управлением Федерации на девять месяцев.

Адвокат Анна Анцелиович рассказала, в чем конкретно Международная федерация плавания обвинила спортсмена.

«Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA и еще пытались предъявить нарушение кодекса поведения FINA, но в этом пункте нам удалось отстоять свою позицию.

Позиция с их стороны была такая: митинг, посвященный референдуму в Крыму — участие в политическом событии в поддержку военной операции на Украине. FINA обвинила, а дисциплинарная комиссия их поддержала в том, что это было нарушение конституции FINA», — приводит слова адвоката «Матч ТВ».

Сам Рылов отказался прокомментировать «Газете.Ru» принятую меру.

«Я пока особо без комментариев», — сказал он.

Тренер Рылова Андрей Шишин, говоря о сложившейся ситуации, отметил, что оспаривать дисквалификацию сейчас не имеет особого смысла, поскольку Россия была отстранена от участия от турниров под эгидой FINA примерно на такое же время.

«Мы вчера прилетели со сборов. Я думаю, что с этим справимся, девять месяцев — это тот срок, который можно пройти без сильных потерь. Тренировки мы продолжаем, поэтому я думаю, мы еще увидим Евгения на спортивной арене. Вопрос о возможности выступлений на внутрироссийских соревнованиях обсуждается, но на данный момент он может выступать там. Мы еще не обговаривали, но я как тренер думаю, что не будем оспаривать, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок», — цитирует Шишина ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию, отметив, что отстранение Рылова — это продолжение пагубной линии по политизации спорта.

«Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», — цитирует Пескова РИА «Новости».

На Олимпийских играх в Токио Рылов стал первым за четверть века российским пловцом, которому удалось завоевать золото в плавательном бассейне. Россиянин взял две медали высшей пробы на спине на дистанциях 100 и 200 метров, а также выиграл серебро в эстафете. Дистанция 200 метров на спине – коронная у спортсмена, именно на ней Рылов дважды становился чемпионом мира – в 2017 и 2019 годах, а в 2018 году стал победителем мирового первенства на короткой воде.