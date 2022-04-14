«У нас одни интриги»: Лесун опроверг переход в другую сборную из-за спецоперации

Знаменитый российский пятиборец Александр Лесун, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, дал интервью «Би-би-си», в котором объявил об уходе из сборной России, но позже опроверг информацию, что это случилось из-за спецоперации. Прославленный отечественный биатлонист Александр Тихонов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что действия Лесуна связаны с «бардаком» внутри федерации.

«Ушел со всех постов»

Знаменитый российский пятиборец Александр Лесун, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро — 2016 дал интервью «Би-би-си», в котором объявил о завершении своей спортивной карьеры.

«Я гордился тем, что выступал под российским флагом. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной, — приводит слова спортсмена издание.

— Я ушел со всех спортивных постов за два дня до того, как все началось. Что я чувствую? А мне можно материться в интервью? Сказать, что я шокирован – это ничего не сказать. Я понимаю, что мир никогда не будет прежним. Ситуация внутри России становится крайне тяжелой. Раньше вас могли задержать на 15 суток за участие в митинге. Сейчас — до трех лет. Или даже на 15 лет за какие-то другие виды протестов.

Спортсмены в России – это инструмент. Инструмент пропаганды. Конечно, каждый человек должен решить для себя, что ему делать. Но теперь ему придется с этим жить.

Мне жаль констатировать, что российские спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. И многие из них даже не понимают, что происходит».

Интервью быстро стало резонансным, а мировые и российские СМИ распространили новости о том, что Лесун покинул сборную России из-за спецоперации на Украине. Правда, сам атлет такую постановку вопроса вскоре опроверг.

«В этом материале сильно смещен вектор, и я в шоке от этого. Вроде мои слова, но журналисты сместили вектор моих высказываний. Я лишь сказал, что в феврале я завершил спортивную карьеру. И больше выступать в современном пятиборье не хочу. Это никак не связано со спецоперацией в Украине, — рассказал Лесун уже «Матч ТВ».

— Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Я завершил карьеру из-за того, что у нас вообще происходит в мире современного пятиборья, из-за личных моментов, связанных с нашей федерацией.

Раньше я жил в Беларуси, приехал в Россию, и именно Россия сделала меня олимпийским чемпионом, именно российский тренерский состав. Я прекрасно это понимаю. Я обращался в Федерацию современного пятиборья России, и мне дали понять, что я уже им не нужен. Буду дальше смотреть.

Предлагали стать специалистом по фехтованию, но все-таки это не тот уровень, на который я рассчитываю. Есть недопонимание, поэтому буду дальше смотреть варианты».

Знаковый спортсмен

Лесун является поистине знаковым спортсменом для России в современном пятиборье. Он один из всего трех отечественных олимпиоников и четырех медалистов Олимпиад в этом виде программы.

В 1996 году в Атланте серебро взял Эдуард Зеновка, на следующих Играх первое российское олимпийское золото в пятиборье завоевал Дмитрий Сватковский, две Олимпиады подряд — в 2004 и 2008 годах — первенствовал Андрей Моисеев.

В Лондоне в 2012 году выступал уже Лесун, но тогда родившийся еще в Советском Союзе на территории Белоруссии пятиборец финишировал на самом обидном четвертом месте, хотя заключительный забег начинал на третьей позиции.

Спустя четыре года в Бразилии он с лихвой отыгрался, установив олимпийский и мировой рекорды в фехтовании и выиграв общий зачет пятиборья.

Ожидалось, что увидят Лесуна в соревновательной программе и в Токио в 2021 году, но против него сработал перенесенный коронавирус, из-за последствий которого он не только не смог набрать форму, но даже толком не восстановился к началу соревнований.

Но одними олимпийскими наградами успехи Лесуна не ограничиваются. За свою славную карьеру 33-летний атлет собрал внушительную коллекцию наград и трофеев. Он является четырехкратным чемпионом, пятикратным серебряным призером и двукратным обладателем бронзовых наград первенств мира.

Также на его счету четыре золотых медали и одна бронзовая на чемпионатах континента.

Интересно, что сам Лесун являлся служащим Росгвардии в звании старшего лейтенанта, которое получил как раз после триумфа в Рио.

«Он давно не в сборной»

Заявления Лесуна прокомментировал президент Федерации спортивного пятиборья России Вячеслав Аминов.

«Его заявления – это его личное мнение. Он не может выступать за сборную России, потому что он вне сборной уже давно. Также он и не в тренерском штабе. Думаю, что это его эмоциональное личное мнение, которое не разделяет федерация и тренерский штаб, — рассказал функционер «Матч ТВ».

– Какие могут быть разногласия, когда он давным-давно не в сборной. Знаю, что он хотел уехать в какую-то страну, посылал куда-то свое резюме. Но, насколько знаю, его никто не взял.

Понятно, что он переживает. Думаю, что он успокоится. Если возьмется за разум и будет придерживаться всех правил, которые есть в федерации, то будущее у нас, скорее всего, будет».

«Верю Лесуну»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал прославленный биатлонист, в прошлом президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

«Есть у нас проблема отношений к спортсменам со стороны различных федераций? Есть, большая проблема. Ну скажите: если у нас легкую атлетику исключили из международной федерации, биатлон вылетел из-за допинга, какое отношение? Уже давно нас выгнали отовсюду, и спецоперация тут ни при чем. Мы никак не наведем порядок внутри, — считает Тихонов.

— Посмотрите, что творится в федерациях. Простой пример на моем виде спорта, биатлоне: [вице-президент СБР Алексей] Нуждов – полковник ФСБ. [Исполнительный директор Александр] Пак – вообще непонятно, сколько лет там тусуется и нигде не может себе места найти. Нас выгнали из международной федерации, лишили всех международных стартов. 15 лет исполнилось с тех пор, как моя команда ушла из СБР – что мы получили? Полную изоляцию.

Только одни интриги. Два ведомства, Олимпийский комитет, министерство спорта – кто-нибудь вмешался? Сейчас ни один вопрос нельзя решить. И если Лесун говорит о бардаке в федерации, я в этом не сомневаюсь – на примере биатлона и легкой атлетики. В ВФЛА избирают человека из Самары (Дмитрий Шляхтин, глава ВФЛА в 2016-2019 годах – «Газета.Ru»), а президентом должен быть в Москве. Разве это нормальное явление?»