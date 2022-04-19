«Хочет быть революционером фигурного катания»: Трусова нацелилась на пятерной прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что хочет выучить пятерной прыжок. Тренер и хореограф Илья Авербух заявил, что не верит в успех спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что ей хотелось бы сначала увидеть чистую программу с ее четверными прыжками и женским катанием, а олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с «Газетой.Ru» признался, что не уверен, получится ли у Трусовой этот элемент.

Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Трусова заявила, что планирует выучить прыжок с пятью оборотами.

«Пятерные прыжки? Хочу, конечно, попробовать их выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех, не только среди женщин. Мужчины тоже еще не прыгали. Пробовали четверной аксель, а пятерные прыжки — никто.

Я вставляла пять четверных в программу, чтобы выигрывать соревнования. Добавляла и добавляла. Мне очень тяжело стоять на месте, я должна все время что-то учить, вставлять что-то новое», — сказала спортсменка в интервью на YouTube-канале Waction.

Хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе со Sport24 заявил, что не верит в то, что у Трусовой получится сделать пятерной прыжок: «Верю ли я в пятерной Трусовой? Нет. Это напрасно».

Прокомментировала планы фигуристки и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Возможно ли Трусовой сделать прыжок в пять оборотов? Возможно-то — да, но я бы сначала хотела видеть ее чисто исполненную программу, а потом уже ее усложнение.

Если она подготовит отдельный элемент в дальнейшем — пожалуйста. Стоит ли рисковать и пытаться разучить пятерной прыжок? Нет, потому что Трусова не показала свою программу и не выполнила ее чисто с тем набором элементов, что сейчас есть», — сказала Тарасова в беседе с «Чемпионатом».

Такого же мнения придерживается и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Трусова выбирает какой-то свой путь. Саша хочет быть революционером фигурного катания, и это тоже имеет право на существование.

Но она прыгает и не катается. Какой пятерной? Хотелось бы сначала увидеть целостную программу с ее четверными прыжками и женским катанием, чтобы прыжки не были отдельно от всего остального.

Хореография и так страдает из-за большого внимания к четверным, куда там пять оборотов делать?» — удивилась Роднина.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в беседе с «Газетой.Ru» признался, что не знает, получится ли у Трусовой выполнить пятерной прыжок.

«Я не знаю. Можно сказать, что я прыгну шестерной прыжок, а может и семерной прыжок. Если она прыгнет пятерной, то будет героем. Я не скептически отношусь к ее словам, но для начала ей нужно что-то сделать», — сказал Костомаров.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в беседе с «Матч ТВ» заявила, что с наслаждением посмотрит на пятерной прыжок Трусовой, если он у нее получится.

«Если Саша чувствует в себе силы и понимает, что это каким-то образом возможно, я только с наслаждением буду на это смотреть, пожелаю ей удачи и буду ждать этого нового рекорда.

Насколько это возможно осуществить на практике, насколько это возможно физически, ответить очень трудно. Поскольку никто раньше этого не делал. Но бывает, когда человек идет на новый рекорд, ты задаешься вопросом: как это вообще возможно? А потом он берет и делает, и ты уже веришь в чудо», — сказала Боброва.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская объяснила в беседе со Sport24, что может ожидать от Трусовой выполнения этого элемента.

«Трусова может сделать пятерной. Она маленькая и худенькая. Физические данные позволяют прыгать и совершенствоваться. Это будет круто! Время идет. И чем раньше она научится этому элементу, тем раньше мы его увидим. Дальше будет тяжелее. Если не увидим попытку Трусовой в ближайшее время, то потом не увидим и вовсе.

Есть вспомогательные тренажеры, которые могут ей помочь. Но самое главное, что Саша любит и не боится прыгать — это очень важно для самих прыжков», — сказала Бутырская.

Александра Трусова — бронзовая призерка чемпионата Европы, бронзовая медалистка чемпионата мира, а в 2022 году она завоевала серебро на Олимпиаде.

Трусова стала первой одиночницей, выполнившей пять четверных прыжков в одной программе. Во время выступления с произвольной программой на Олимпиаде-2022 в Пекине она прыгнула чисто четверной флип, четверной сальхов, а также два лутца в четыре оборота. Пятый прыжок — четверной тулуп — фигуристка выполнила с ошибкой на приземлении.

С 2016 по 2020 год Трусова тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В мае 2020 года она перешла в Академию фигурного катания Евгения Плющенко. С мая 2021 года снова тренируется в группе Тутберидзе в «Самбо-70».