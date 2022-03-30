Единственный россиянин на ЧМ-2022: история камерунца Гаэля Ондуа

На чемпионате мира по футболу 2022 года, несмотря на отсутствие сборной России, сыграет как минимум один футболист с российским паспортом — Гаэль Ондуа из сборной Камеруна. «Газета.Ru» рассказывает об истории сына работника посольства, эмигрировавшего в Москву в возрасте девяти лет, который прошел путь от академии «Локомотива» до выступления за двукратных чемпионов Германии.

Сборная Камеруна отобралась на чемпионат мира 2022 года, в двухматчевом противостоянии обыграв сборную Алжира за счет гостевого гола и таким образом вернувшись на мундиаль после пропуска мирового первенства в России, состоявшегося четыре года назад.

В отсутствие команды под руководством Валерия Карпина, которая была лишена возможности сыграть свой стыковой матч с поляками, Катар мог бы не увидеть в декабре футболистов с российским гражданством, если бы не Гаэль Ондуа.

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Полузащитник немецкого «Ганновера» имеет тесные связи с Россией — в возрасте девяти лет он приехал вместе с отцом, работавшим в посольстве Камеруна, в Москву, где прошел отбор в академию «Локомотива». В стане «железнодорожников» Ондуа тренировался на протяжении десяти лет, где добился значительных успехов.

В 2012 году Габриэль стал обладателем Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди футболистов 1995 года рождения и лучшим бомбардиром этого турнира.

Спустя два года игрок пополнил стан московского ЦСКА, где провел 29 матчей в молодежном первенстве страны. Однажды тогдашний главный тренер армейцев Леонид Слуцкий доверил Ондуа выйти за основной состав клуба — 24 сентября камерунский россиянин дебютировал за ЦСКА в матче национального Кубка против дзержинского «Химика», заменив Александра Головина.

Еще спустя два года Ондуа перебрался в Данию, где заиграл за клуб «Вайле» из одноименного города. В этом клубе Гаэль провел полтора сезона, сыграл 23 матча и забил два мяча. По окончании 2017 года футболист перешел в луганскую «Зарю», где за полгода так ни разу не вышел на футбольное поле.

Летом 2018 года Ондуа подписал контракт с махачкалинским «Анжи» и в Российской премьер-лиге (РПЛ) 25 матчей. В 2019 году дагестанская команда из-за долгов не смогла получить лицензию РФС и вылетела сразу в Профессиональную футбольную лигу (ФПЛ), минуя Олимп-Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ), из-за чего Ондуа перешел в швейцарский «Серветт».

Успешное выступления в женевском клубе привлекло внимание российских СМИ, сватавших 24-летнего игрока в стан национальной сборной России. Сам Ондуа также был намерен выступать за Россию, а не за Камерун, однако Станислав Черчесов, тренировавший национальную команду в то время, ни разу не общался с полузащитником.

В 2021 году Ондуа перебрался в Германию и начал выступления за «Ганновер-96». Переход в клуб из второй Бундеслиги вкупе со сменой главного тренера сборной России заставил игрока взглянуть на ситуацию с новой надеждой. В январе 2022 года Гаэль отказался от приглашения выступать за Камерун на домашнем Кубке Африки.

«Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта. Понимаю, что бешеная конкуренция, и большинство ребят играют на виду у главного тренера в РПЛ, за исключением Сани Головина, Алексея Миранчука, Черышева.

Дай бог, я заслужу своего шанса проявить себя в футболке национальной сборной. Многое зависит от текущего места и результата «Ганновера». Если будем идти на высоких позициях, может быть, получится обратить на себя внимание», — приводит слова хавбека Sports.ru.

Однако спустя два месяца Ондуа принял очередное предложение от Камерунской федерации футбола (ФКФ) и дебютировал в составе «неукротимых львов» в финале отборочного турнира Африканского континента на чемпионат мира в Катар.

«Друзья, я принял важное для себя решение — теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна. Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала», — написал игрок в своем Telegram-канале, который он ведет на русском языке.

Очевидно, что на решение Гаэля повлияло отстранение российской сборной от участия в стыковом матче со сборной Польши — ждать еще четыре года для того, чтобы получить возможность сыграть на мундиале, полузащитник не захотел.

Своих соперников по групповому этапу чемпионата мира в Катаре Ондуа узнает вместе с партнерами по сборной Камеруна уже 1 апреля.