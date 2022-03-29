«Скорее всего, РФС забанят и забаррикадируют»: чего ждать от конгресса ФИФА

31 марта в Катаре пройдет конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором может быть объявлено о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с «Газетой.Ru» дали прогноз о будущем российского футбола и предложили свои варианты выхода из международной изоляции.

31 марта в катарской Дохе состоится ближайшее заседание конгресса ФИФА. По информации некоторых СМИ, на нем будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС из числа участников организации.

Член делегации РФС Алексей Сорокин, который примет участие в мероприятии, уже находится в столице страны-хозяйки предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Предполагается мое участие в конгрессе, ждем подтверждения аккредитации. Ожидаю остальных наших делегатов в Дохе. Я здесь не только для конгресса, ведь еще есть дела по чемпионату мира. Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет. Но, конечно, как и любой вопрос он может возникнуть в процессе обсуждения.

Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее.

Я не ожидаю радикальных действий в отношении РФС. Есть принцип — футбол вне политики. К тому же федерацией футбола России не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить», – сказал Сорокин «Чемпионату».

Мнения о том, что будет происходить на конгрессе в отношении РФС, разнятся. Так, инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале заявил о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), напомнив пример Израиля, который перешел под эгиду УЕФА после бойкота со стороны арабских государств.

Однако бразильский журналист Фабио Алейшо написал в Twitter, что ФИФА не станет 31 марта обсуждать вопрос членства РФС в организации и сконцентрируется на других вопросах.

Юрист Михаил Прокопец считает, что у ФИФА нет причин вычеркивать РФС из списка членов организации.

«Я считаю, что исключать РФС конгресс ФИФА не будет. С момента предыдущего решения кардинально в мире ничего не поменялось. Приостановление участия в турнирах было после решения МОК, который спустил свои рекомендации по нисходящей. Не вижу оснований, почему ФИФА должна принять решение еще жестче.

Выступать за наше исключение может кто угодно, но на ходу решение не принимается. Этот вопрос должен быть внесен в повестку. Но ФИФА всеми способами показывает, что не хочет делать резких движений.

До решения МОК они вообще допустили нас к игре в нейтральном статусе. Потом ФИФА не пошла на поводу тех, кто просил всех разрешить легионерам полностью расторгнуть контракты. Я не думаю, что будет исключение», — приводит его слова «Чемпионат».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» выразил противоположное мнение, призвав готовиться к подаче апелляций в судебные инстанции.

«Трудно сказать, что у них в голове. Мне представляется, что в ФИФА есть люди, которые могут встать на защиту российского футбола.

Наш футбол многое сделал и с точки зрения проведения соревнований, и решений больших организационных вопросов, но, скорее всего, РФС забанят и забаррикадируют. Не пойдут навстречу.

Нам надо жить. Если будет возможность через какое-то время оспорить отстранение, то этим надо заниматься. Либо через суд, либо напрямую — через ФИФА», — заявил эксперт.

По его мнению, на время вынужденной международной паузы российская сборная должна продолжать собираться, проводить тренировки и выставочные матчи.

«Мы должны дождаться этого счастливого момента, когда дисквалификация завершится, а сейчас надо продолжать действовать. Играть, готовиться, показывать людям, что мы живем большими надеждами.

Надо проводить матчи между первой и молодежной сборными с привлечением зрителей, чтобы все видели, что у нас есть футбол, и что мы продолжаем бороться», — заключил Игнатьев.

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили ожидает временной дисквалификации РФС, а не полного исключения из ФИФА.

«Я не жду ничего хорошего для РФС. Мы получили ответ от Джанни Инфантино на письмо нашего комитета ветеранов, где мы просили разобраться и снять санкции об отстранении российских футболистов и футболисток, но, к сожалению, положительного решения этого вопроса не произошло.

Если все же нас решат исключить, то последующий процесс восстановления будет очень долгим. Но я думаю, что члены конгресса не дадут зарубить футбол в нашей стране. Я убежден, что исключения нашей страны из ФИФА не последует.

Мы, конечно, можем выразить свое возмущение в любом случае, но ничего поделать с этим не сможем», — заявил Кавазашвили «Газете.Ru».

По его мнению, если же РФС все же будет изгнана из футбольной семьи, то ей стоит задуматься об организации коммерческого международного турнира с участием сборных из стран Азии, Южной и Центральной Америки.

«Вы же знаете, что сербы были всегда с нами во всех отношениях. Есть разные азиатские страны, страны из Южной или Центральной Америки, которые готовы сотрудничать с нами.

Можно с ними провести коммерческий турнир сборных, дней на 20, где будут играть Парагвай, Венесуэла, Куба — в общем те страны, которые всегда с нами. И дать ему имя любого руководителя государства — Фиделя Кастро, например, или Николаса Мадуро.

Все возможно сделать при желании. Но мы надеемся, что восторжествует человеческая мудрость, и дело до убийства российского футбола не дойдет», — заключил Кавазашвили.