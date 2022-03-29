Великий сезон: почему Овечкин не выиграет Кубок Стэнли

В НХЛ в конце регулярного чемпионата уже фактически определились все участники плей-офф от Востока, а на Западе абсолютно спокойно могут себя чувствовать пять команд. За оставшиеся три путевки ведут борьбу еще шесть коллективов. «Газета.Ru» рассказывает о перспективах российских хоккеистов в борьбе за Кубок Стэнли.

Свободных мест нет

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продлится до конца апреля, но в нынешнем сезоне команды взяли такой темп, что необходимое для попадания в плей-офф число очков будет выше обычного, а на Востоке определились уже фактически все восемь участников Кубка Стэнли.

Семь команд забронировали себе участие в постсезоне, и только «Вашингтон» пока не гарантировал топ-8. Но это лишь формальность. По данным статистической платформы Sportsclubstats, ориентирующейся на математические расклады, шансы «столичных» составляют 99,7%.

Выбить из восьмерки их могут «Коламбус» или «Айлендерс», но вероятность такого в случае первых составляет 0,2%, а в случае вторых — 0,1%.

На Западе ситуация чуть сложнее. Там в кубковую часть сезона уже официально пробились «Колорадо» с «Калгари», а «Миннесота», «Сент-Луис» и «Нэшвилл» проходят с вероятностью выше 95%.

Фактически борьба за оставшиеся три путевки идет между «Эдмонтоном», «Лос-Анджелес», «Далласом», «Вегасом», «Виннипегом» и «Ванкувером». На шансы первых трех клубов значительно предпочтительнее.

Так что самое время прикинуть, каковы же перспективы многочисленных российских хоккеистов в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли.

Шансы Овечкина

Начать нужно с единственной команды Востока, которой еще предстоит оформить попадание в плей-офф. Это произойдет в любом случае, а Александр Овечкин остается самым популярным российским хоккеистом с колоссальным отрывом, так что речь про «Кэпиталз».

Команда Питера Лавиолетта производит неоднозначное впечатление. Во-первых, прекрасен сам ее капитан. Овечкин забросил уже 42 шайбы и набрал 78 очков в 66 проведенных встречах. Он ведет борьбу в гонке снайперов сезона, а также продолжает неумолимо приближаться к лучшему результату всех времен по голам в лиге, мечтая сместить с первой позиции Уэйна Гретцки.

Но даже в таком режиме Ови не заточен исключительно на личную статистику. Он играет на команду, и можно не сомневаться, что в плей-офф он станет отдавать ей еще больше. Именно в таком режиме действий капитана «Вашингтон» и выиграл свой единственный Кубок Стэнли в 2018 году.

Не меньший вклад тогда внес и другой россиянин — Евгений Кузнецов. И сейчас он тоже блистает, причем ренессанс произошел после двух лет явной деградации. Например, в сокращенном предыдущем сезоне у него было всего 29 (9+20) баллов в 41 игре, а сейчас он набрал 65 (22+43) очка за 65 игр. Больше очка за игру Кузя набирал в карьере только в одной кампании, ставшей чемпионской. В плей-офф он тогда врубил мод зверя.

В этот раз придется делать что-то подобное, потому что среди остальных игроков необходимый уровень держат только Том Уилсон, Джон Карлсон и Дмитрий Орлов. А вот от Никласа Бэкстрема, Ти Джея Оши, Ларса Эллера и Джастина Шульца ждут гораздо большего.

Кроме того, у «Кэпс» проблемы на последнем рубеже, где при задаче выиграть Кубок не убеждают ни Илья Самсонов, ни Витек Ванечек. И ведь играть «Вашингтону» в первом раунде наверняка либо с «Каролиной», либо с «Флоридой» — лучшими командами Востока в регулярке.

Пройти даже первый раунд для «столичных» будет задачей со звездочкой. Правда, если это удастся, дальше уже будет легче как минимум психологически. А это немало. И все же поставить на победу Овечкина и Ко в Кубке Стэнли может, пожалуй, только фанат этой команды.

Голодные лидеры

Потенциальные соперники «Вашингтона» в первом раунде очень интересны и в чем-то похожи друг на друга. «Каролина» и «Флорида» играют в несколько разный хоккей, но их объединяет путь. Род Бриндамор и Джоэл Кеннвилль несколько лет строили команды и вывели их на что-то очень напоминающее пик к этому сезону.

Правда, «Пантерз» уже тренирует Эндрю Брюнетт, который вынужденно заменил Кенневилля, уволенного из-за скандала с сексуальным насилием в «Чикаго» в бытность его наставником «Блэкхоукс». История всплыла в этом сезоне и дорого обошлась специалисту. Но Брюнетт, работавший его помощником, не стал ничего ломать и просто продолжил дело.

У «Каролины» есть очень мощный костяк. В нем выделяются финны Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен, а также Йеспери Котканиеми, уведенный «Харрикейнз» у «Монреаля» прошлым летом и подписавший на днях долгосрочный контракт с новой командой.

В обороне есть блестящий Джейкоб Слэвин, а ушедшего в межсезонье Даги Хэмилтона безболезненно заменил Тони ДеАнджело, дающий в атаке ничуть не меньше. «Ураганы» пошли летом на рискованный шаг замены всей вратарской бригады, но Фредерик Андерсен и Аннти Раанта справляются блестяще.

Ну и, конечно, важным элементом успехов «Кейнс» является Андрей Свечников. Российский нападающий продолжает прогрессировать и имеет 58 (25+33) очков в 65 матчах сезона. В кубковой части он обычно тоже очень хорош.

У «Флориды» тоже есть могучий костяк, где блещет финский капитан Александр Барков, а Джонатан Юбердо участвует в гонке лучших бомбардиров чемпионата и набрал уже 90 (21+69) очков за 65 матчей.

Сэм Райнхарт идет по графику очко за игру, Картер Верхаге и Энтони Дюклер забросили больше 20 шайб каждый, есть в команде опытный ветеран Джо Торнтон, да и россиянин Максим Мамин принес 10 (5+5) очков в 31 встрече.

Кроме того, «пантеры» очень активно поработали на рынке в конце срока обменов, заполучив защитников Бена Шиаро и Роберта Хегга, а также едва ли не главный лот рынка — многолетнего капитана «Филадельфии» Клода Жиру. О статусе «Пантерз» говорит тот факт, что нападающий сам выбрал направление трейда, отказав даже «Колорадо», лидирующему во всей лиге!

Огромные надежды клуб возлагает на российского вратаря Сергея Бобровского, который мощно начал сезон. Правда, сейчас он несколько сдал, и место в воротах в последнее время чаще занимает Спенсер Найт, но россиянин имеет возможность подойти к решающим сражениям более свежим.

«Каролина» и «Флорида» — безусловно, в числе главных претендентов на Кубок Стэнли. Но на Востоке столь мощная конференция, что даже им ничего не гарантировано против любого из соперников в каждом раунде.

Время династии

Да и как можно закладываться на победу, когда в Восточной конференции есть «Тампа-Бэй», выигравшая два последних сезона и настраивающаяся на еще недавно казавшийся совершенно невероятным в эпоху потолка зарплат трипит.

Менджменту «Лайтнинг» волшебным образом удается выходить из сложнейших ситуаций в балансировании между попаданием в потолок зарплат и сохранением состава, способного брать Кубок.

Стратегия клуба строится на сохранении ядра и добавлении к нему игроков, способных играть важную роль в борьбе в плей-офф. В ядро «молнии» входят российские голкипер, защитник и нападающий Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров, а также шведский защитник Виктор Хедман, канадский игрок обороны Райан Макдона, капитан команды Стивен Стэмкос и партнер Кучерова и его коллега по гениальности Брэйден Пойнт.

Потеряв ушедших летом на большие контракты в другие команды важных элементов чемпионского механизма Блэйка Колумэна и Барклая Гудроу, «Тампа» подписала ветерана Кори Перри и смогла сохранить Ондржея Палата и Алекса Киллорна.

А уже на дедлайне нижние звенья посредством обменов усилили проводящий яркий сезон экс-форвард «Чикаго» Брэндон Хейгел и универсальный нападающий «Оттавы» Ник Пол.

Все это привело к тому, что на ближайшие три года из девяти выборов в первых трех раундах драфта у клуба осталось всего четыре, но для «Лайтнинг», похоже, этот фактор не является существенным.

В регулярном чемпионате команда традиционно действует в режиме экономии и все равно борется за победу в Атлантическом дивизионе. Ну а в плей-офф подопечные Джона Купера опять будут главными фаворитами.

Темные лошадки

Но будут российские хоккеисты на важных ролях и в других командах Востока, попадающих в плей-офф. Так, нас, видимо, уже в первом раунде ждет интереснейшая битва «Питтсбурга» с «Рейнджерс».

С одной стороны только что оформивший первый за четыре года хет-трик Евгений Малкин, а также его вечные партнеры Сидни Кросби с Крисом Летангом и молодой и боеспособный коллектив.

С другой, Артемий Панарин, Мика Зибанежад и впервые за карьеру преодолевший отметку в 40 шайб за чемпионат Крис Крайдер, защитник Адам Фокс, в прошлом сезоне ставший лучшим игроком лиги в своем амплуа и, конечно же, Игорь Шестеркин, проводящий столь невероятную кампанию, что считается главным фаворитом на «Везина Трофи» (трофей лучшему голкиперу лиги). Да и Александр Георгиев, являющийся его сменщиком, время от времени демонстрирует класс.

Ни «Питтсбург», ни «Рейнджерс» не являются глобальными фаворитами, но тот, кто выйдет из этой дуэли живым, обязательно выпьет много крови у соперников в следующем раунде.

Ну а Илье Михееву и его «Торонто», показывающему блистательный атакующий хоккей в регулярном чемпионате, похоже, предстоит снимать клеймо некубковой команды в первом раунде против чемпиона. Смогут ли Остон Мэттьюс, Мэтт Марнер, Джон Таварес и Ко укатать «Тампу»? Кажется, что вряд ли, но у парней Шелдона Кифа наверняка иное мнение.

Дикий Запад

В Западной конференции россиян, способных со своими командами дойти как минимум до финальной серии, тоже предостаточно. В идущем на Президентс Трофи (первое место в регулярке) «Колорадо» очень полезно действует Валерий Ничушкин.

В демонстрирующей потрясающий прогресс «Миннесоте» блистательный хоккей показывает Кирилл Капризов. На счету форварда уже 81 (36+45) балл во всего 61-й игре. До клубного рекорда по очкам за сезон ему остается всего два результативных действия.

Но заточен Капризов, конечно же, на плей-офф. И там «Уайлд» уже во втором раунде предстоит испытание «лавиной», если, конечно, в первом будет пройдет «Сент-Луис».

А гарантий на это никто не даст. «Блюз» наконец перезагрузились и очень напоминают по своему стилю и продуктивности команду, выигравшую Кубок Стэнли в 2019 году. Едва не ушедший Владимир Тарасенко достиг отметки в 500 очков в лиге, и все за одну франшизу. Ему активно помогает набирать баллы Павел Бучневич, а Иван Барбашев проводит лучший сезон в карьере и тоже стал одним из лидеров.

В финале от Запада должен быть кто-то из этого трио команд, если, конечно, не помешает «Калгари», где Дэррилл Саттер, взявший два Кубка с «Лос-Анджелес», собрал и отстроил очень яркий коллектив. Не выпадает из него и российский силовой защитник Никита Задоров, который стал не нужен сначала «Колорадо», а потом даже «Чикаго».

В плей-офф могут сыграть и Дмитрий Куликов за «Эдмонтон», Яков Тренин за «Нэшвилл», Александр Радулов, Денис Гурьянов и Владислав Наместников за «Даллас», Евгений Дадонов за «Вегас», Евгений Свечников за «Виннипег» и Василий Подколзин за «Ванкувер», но, во-первых, не все они доберуться до кубковых баталий, а во-вторых, потолок их команд — максимум выход во второй раунд. Разве что «Нэшвилл» имеет базу, чтобы удивить и пройти дальше.