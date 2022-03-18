«Реал» потягается с командой Абрамовича, «Барселона» сразится с немецкой машиной

В Лиге чемпионов нас ждут два ярких матча «Челси» против мадридского «Реала», а также битва «Манчестер Сити» и «Атлетико». Экс-игрок молодежной сборной России Иван Старков предположил, что «проблемы с Романом Абрамовичем» могут помешать «Челси» в противостоянии с «Реалом», и отметил, что зеркальные стили «Сити» и «Атлетико» сделают их матчи очень интересными с тактической точки зрения. Что касается Лиги Европы, то «Барселона» встретится в 1/4 финала с немецким «Айнтрахтом», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «РБ Лейпцигом» под руководством Доменико Тедеско.

Лига чемпионов

«Челси» (Англия) — «Реал Мадрид» (Испания)

Пожалуй, одна из самых ожидаемых встреч на четвертьфинальной стадии. «Синие» сейчас испытывают проблемы финансового характера из-за санкций, которые были введены против владельца клуба Романа Абрамовича. Несмотря на тяжелую ситуацию, лондонский клуб прошел в первом раунде плей-офф французский «Лилль», победив по сумме двух матчей со счетом 4:1.

Интересно, что перед ответным поединком наставник «Челси» Томас Тухель рассматривал вариант с поездкой во Францию на минивэне из-за того, что клубу могли не предоставить самолет. Сейчас команда может тратить на выездные матчи не более 20 тысяч фунтов стерлингов.

«У нас есть самолет, и мы можем лететь самолетом и возвращаться самолетом. Если нет, то мы поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не на автобусе, то я поведу минивэн. Честно, я готов. Вы можете запомнить мои слова — я сделаю это, чтобы доехать туда. Если бы вы 20 или 30 лет сказали бы мне о шансе сыграть в Лиге чемпионов, я бы ответил: «Хорошо, где я должен быть и когда?» — заявил Тухель.

У мадридцев ситуация куда менее напряженная. У клуба нет финансовых проблем, в чемпионате Испании «сливочные» с десятиочковым отрывом идут на первой строчке. В 1/8 финала команда в драматичном матче одолела французский «ПСЖ».

В первой встрече у себя дома парижане победили со счетом 1:0. В Мадриде «ПСЖ» усилиями Килиана Мбаппе открыл счет, но после перерыва слово взял Карим Бензема, оформив хет-трик.

Кстати, недавно в игре чемпионата Испании против «Мальорки» (3:0) Бензема получил травму. Есть вероятность, что он не сможет сыграть 20 марта в Ла Лиге с «Барселоной», но должен точно восстановиться к Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико Мадрид» (Испания)

В 1/8 финала «Сити» не заметил сопротивления лиссабонского «Спортинга». В первом матче, который прошел в столице Португалии, англичане победили со счетом 5:0, и второй поединок превратился в пустую формальность. «Горожане» сыграли 0:0, но никто в команде не расстроился из-за этого. В Английской премьер-лиге (АПЛ) дела также идут неплохо. Команда Хосепа Гвардиолы держится на первом месте, хотя и опережает ближайшего преследователя — «Ливерпуль» — лишь на одно очко.

«Атлетико» в первом раунде плей-офф с трудом одолел «Манчестер Юнайтед». В матче в Испании была зафиксирована ничья — 1:1, а в ответной встрече все решил единственный голевой удар Ренана Лоди (1:0). Таким образом, «матрасники» имеют возможность выбить из турнира две манчестерские команды подряд. Но решающим фактором противостояния может стать то, что подопечные Диего Симеоне борются во внутреннем чемпионате за четвертое место, которое даст возможность попасть в ЛЧ на следующий сезон. Хватит ли сил у «Атлетико» на два турнира — большой вопрос.

«Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия)

«Вильярреал» попробует совершить подвиг и выбить из Лиги чемпионов мюнхенскую команду. На прошлой стадии «Желтая субмарина» одолела «Ювентус», сенсационно разгромив «Старую синьору» на выезде со счетом 3:0. Останутся ли силы у испанцев вписать свое имя в историю во второй раз подряд — главная интрига противостояния, в котором мюнхенцы считаются явным фаворитом.

Также в четвертьфинале Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» сыграет с английским «Ливерпулем». Здесь также очевиден фаворит: англичане должны легко проходить португальцев.

Уже прошла и жеребьевка полуфиналов: победитель пары Манчестер Сити» / «Атлетико» сыграет с лучшим по итогам противостояния «Челси» — «Реал». Второй полуфинал: «Бенфика» / «Ливерпуль» — «Вильярреал» / «Бавария».

Первые матчи четвертьфиналов пройдут 5-6 апреля, а ответные — 12-13 апреля.

Экс-игрок московского «Локомотива» и молодежной сборной России Иван Старков в беседе с «Газетой.Ru» поделился своими ожиданиями от четвертьфинальных противостояний.

«Мне интересно посмотреть «Манчестер Сити» — «Атлетико». Самая атакующая команда будет играть против наиболее обороняющейся. Конечно, еще интересно посмотреть «Реал» — «Челси». Если в первой паре любопытно посмотреть, как команды тактически обороняются, то во второй — понаблюдать за действиями в атаке. Я думаю, «Сити» будет фаворитом, но «Атлетико» может дать бой любому коллективу.

Что касается «Реала», то после матча с «ПСЖ» он будет воодушевленным. А у «Челси» есть проблемы с Абрамовичем, что не может не сказаться на настрое. В этом матче я бы отдал предпочтение испанцам», — сказал Старков.

Лига Европы

«Айнтрахт» (Германия) — «Барселона» (Испания)

«Барселона» впервые за 22 года не смогла выйти из группы Лиги чемпионов — в последний раз такое происходило аж в сезоне-2000/01.

В первой половине текущего сезона у клуба были огромные проблемы: команда находилась в середине таблицы Ла Лиги, а в Лиге чемпионов заняла лишь третье место в группе с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо». 28 октября терпение руководства сине-гранатовых лопнуло, и клуб уволил с поста наставника Рональда Кумана, а его место занял легенда клуба Хави, с которым ситуация изменилась в лучшую сторону. В Лиге Европы каталонцы уже прошли крепкий итальянский «Наполи» и турецкий «Галатасарай», а в чемпионате Испании забрались на третью строчку, хотя борьба за место в Лиге чемпионов еще не окончена, ведь «Бетис», занимающий пятое место, отстает всего на два балла.

«Айнтрахт» неожиданно выбил «Бетис» из 1/8 финала Лиги Европы — правда, для этого пришлось сыграть дополнительное время. Уже на его исходе мяч в собственные ворота отправил игрок испанцев Гвидо Родригес.

В Бундеслиге франкфуртцы идут на девятом месте, практически потеряв шансы пробиться в еврокубки через чемпионат. Это значит, что последняя возможность попасть туда — это выиграть Лигу Европы. Победитель этого турнира сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

Таким образом, «Айнтрахт» будет мотивирован не на шутку, тем более что в соперники ему достался испанский гранд.

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Аталанта» (Италия)

Пожалуй, самый ожидаемый матч для российских болельщиков, ведь за итальянскую команду играет Алексей Миранчук. «Аталанта» немного сдала свои позиции в Серии А и сейчас идет лишь на шестой строчке. Три сезона подряд клуб заканчивал на третьем месте, но есть большие сомнения, что это удастся повторить: «Аталанта» уже уступает «Интеру», который занимает эту строчку, 11 очков.

К сожалению, Миранчук нерегулярно играет за свой клуб: в текущем сезоне он принял участие в 17 матчах, чаще выходя на замену, и забил два мяча. Будем надеяться, что в противостоянии 1/4 финала у россиянина будет шанс проявить себя.

«Лейпциг» же вышел в четвертьфинал без борьбы. Немцы должны были играть с московским «Спартаком», но российские клубы были исключены из всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Отсутствие международной практики может сыграть злую шутку с командой из Германии.

В остальных четвертьфиналах сыграют «Вест Хэм» (Англия) — «Лион» (Франция) и «Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия).

Первые матчи пройдут 7 апреля, а ответные — 14-го.

Победители пар «Вест Хэм» / «Лион» и «Айнтрахт» / «Барселона» сыграют в первом полуфинале. Вторая полуфинальная пара — «РБ Лейпциг» — «Аталанта» — «Брага» — «Рейнджерс».