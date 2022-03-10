«Я убью тебя!» После матча «Реала» и «ПСЖ» разгорелся скандал

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1) разгорелся скандал, главным героем которого стал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. По сообщениям СМИ, он был разгневан судейством и пытался попасть в комнату к арбитрам, которые работали на поединке, а также угрожал делегату мадридской команды. Ссора произошла и в раздевалке «ПСЖ», где голкипер Джанлуджи Доннарума и форвард Неймар обвиняли друг друга в совершенных ошибках.

9 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и парижским «ПСЖ» случилась своего рода сенсация – уступая по сумме двух матчей со счетом 0:2 и по игре 0:1 испанский клуб благодаря хет-трику француза Карима Бензема сумел перевернуть ход встречи и выйти в четвертьфинал турнира. Однако практически сразу после матча вспыхнул достаточно крупный скандал, по большей мере завязанный на судействе.

На 61-й минуте встречи Бензема прессинговал итальянского голкипера французской команды Джанлуиджи Доннарумму и вынудил его отбить мяч вперед. Снаряд отлетел к игроку «Реала» Винисиусу Джуниору, который отдал передачу вновь на Бензема, и тот уже поразил ворота.

Главный голкипер матча Данни Маккели посчитал, что никакого нарушения правил в эпизоде не было и засчитал гол, который позволил мадридской команде сравнять счет в игре.

Первым недовольство работой судейской бригады высказал главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после матча. Он выразил удивление тому факту, что судьи, работавшие на системе видеопомощи арбитрам (VAR) никак не разобрали эпизод и не указали на то, что Бензема совершил фол.

«Невероятно, что VAR не смотрел фол на Доннарумме. Это совершенно очевидное нарушение со стороны Бензема, по-моему. Повторы со всех точек говорят о том, что это фол. Не понимаю, почему в этом моменте не прибегли к VAR. Эти 10 минут решили исход противостояния. Мы были лучшей командой в обеих играх. Футбол заключается в том, чтобы как следует распоряжаться моментами в матчах, действительно, мы немного провалились. Объяснить это трудно», — заявил Почеттино после матча.

После спорного гола на 61-й минуте Бензема забил еще дважды – на 76-й и 78-й минутах игры. Это принесло победу «Реалу» как в матче, так и по сумме двух встреч – с результатом 3:2 мадридский клуб вышел в следующую стадию. Однако о достойном поведении «ПСЖ» после такого обидного поражения говорить не приходится. Главный скандал разгорелся уже после финального свистка, а его главным действующим лицом стал президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи. По информации Marca, его недовольство работой судей достигло высшей точки, и об этом он был намерен сообщить самим арбитрам – после игры он направился в подтрибунное помещение, чтобы найти судейскую комнату. По пути он кричал и бил по попадающимся под руку предметам.

Однако до судей Аль-Хелаифи дошел не сразу. Заблудившись, он попал в комнату к делегату мадридского клуба Карлосу Давиле, который попытался снять ситуацию на видео. Факт видеосъемки разозлил президента «ПСЖ» еще сильнее, он попытался напасть на оппонента, кричал «Я убью тебя!». Останавливать функционера пришлось его же телохранителям. Позже в дело вмешался спортивный директор парижской команды Леонардо, который потребовал удалить видеозапись. Сообщается, что видео будет направлено в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для дальнейшего разбирательства.

До судейской команды Аль-Хелаифи все же дошел. Согласно рапорту, который Маккели подал в УЕФА, глава «ПСЖ» вел себя агрессивно и угрожал арбитрам.

«Президент и технический директор «ПСЖ» вели себя агрессивно и пытались зайти в судейскую комнату. Когда арбитр попросил их уйти, они заблокировали дверь, а президент ударил по флажку одного из ассистентов и сломал его», — было сообщено в официальном рапорте, скриншот которого опубликовало издание Goal.

Это был не единственный послематчевый конфликт. По информации Marca, не менее жарко было и в раздевалке парижского клуба, где ссора произошла у голкипера Доннаруммы и бразильского нападающего Неймара. Сообщалось, стычка началась с того, что форвард обвинил вратаря в первом пропущенном мяче, после чего итальянец отметил, что именно после потери мяча Неймаром мадридская команда сумела забить второй мяч. Разговор быстро перетек в спор на повышенных тонах, что чуть было ни привело к драке – футболистов пришлось разнимать одноклубникам. При этом позднее журналист Жульен Мейнар в своем Twitter сообщил, что окружение голкипера отрицает произошедший конфликт с Неймаром.

Говоря о неудачах «ПСЖ», стоит отметить и звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. Форвард перешел в клуб в летнее трансферное окно 2021 года, однако проявить себя так же, как и в «Барселоне», не сумел. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов стал для Месси девятым, в котором он не может забить мадридскому клубу – безголевая серия длится с 2018 года. Также аргентинец в этих поединках не отличался результативными передачами. Кроме этого, Месси не оформил ни одного гола в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет.

В последний раз такое случалось в сезоне-2006/07, когда Месси играл за «Барселону» в матчах 1/8 финала с «Ливерпулем» (1:2, 1:0).