Закат эпохи Абрамовича: «Челси» может не доиграть сезон в АПЛ

После введенных Великобританией санкций в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича проблемы футбольного клуба «Челси», которым владеет предприниматель, множатся – некоторые игроки рассматривают вариант разрыва контракта, а сама команда из-за недостаточного финансирования рискует не доиграть сезон в Английской премьер-лиге.

Английская премьер-лига (АПЛ) официально объявила об отстранении российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления лондонским «Челси». На сегодняшнем этапе это никак не повлияет на возможность команды проводить тренировки и участвовать в матчах. Власти выдали клубу лицензию, которая позволяет продолжать футбольную деятельность, она вступила в силу 10 марта и истекает 31 мая.

Санкции в отношении российского предпринимателя были введены 10 марта и ударили по «Челси». Сообщалось, что клуб не может продавать билеты на матчи (игры имеют право посещать только владельцы абонементов), не может продлевать контракты с футболистами, не может осуществлять новые трансферы. Закрылся также и клубный магазин.

В сложившейся ситуации речь может идти о том, что «Челси» окажется не способен доиграть сезон в Английской премьер-лиге.

Издание The Telegraph пишет, что ситуация осложнилась 11 марта, когда банк Barclays временно заблокировал счет лондонцев. «Челси» разрешено тратить только £500 тыс. на организацию домашних поединков, однако обычно на это уходит от £800 тыс. до £1 млн.

Теперь «Челси» не может позволить себе в полном объеме обеспечивать безопасность на домашнем стадионе – «Стэмфорд Бридж» — и оплачивать услуги охраны и стюардов. Также пострадает организация кейтеринга (точек питания, которые расположены на стадионе). В связи с этим клубу придется закрыть часть трибун. Также «Челси» в своем обращении к правительству Великобритании указал на то, что средства, вырученные от продажи билетов, не приносят прибыль Абрамовичу, а в сложившейся ситуации невозможность их продажи влияет только на репутацию клуба и доставляет проблемы фанатам.

На фоне проблем команды некоторые игроки могут разорвать соглашения с «Челси». По информации The Telegraph, несколько футболистов основной команды изучают такую возможность и уже связались со своими юристами.

Причиной пойти на такой шаг могут стать задержки по зарплате и продолжающиеся финансовые проблемы команды. Сообщалось, что несмотря на выданную лицензию, несколько корпоративных счетов «Челси», включая кредитные карты, были заморожены.

Проблемы у «Челси» возникли и со спонсорами. Практически сразу после введения санкций появилась информация, что титульный спонсор клуба, компания Three, которая занимается поставкой телекоммуникационных и интернет-услуг, может разорвать соглашение с командой. Three стала титульным спонсором «Челси» в 2020 году. По данным СМИ, компания платит клубу £40 млн в год. Фанаты в ответ обрушили рейтинг организации на сайте отзывов Trustpilot и оставили там десятки гневных сообщений. Сайт был вынужден вмешаться и «временно приостановил» отправку оценок по отзывам, при этом общий рейтинг провайдера не отображался.

«Страница будет восстановлена в ближайшем будущем, а все отзывы, не относящиеся к реальному опыту, будут удалены», – было указано в заявлении Trustpilot.

Однако пока официально о расторжении контракта с титульным спонсором объявлено не было. Но вот компания Hyundai сотрудничество с английской командой приостановила. Логотип организации был размещен на рукаве формы футболистов, а контракт приносил около £10 млн в год.

«Hyundai стал одним из главных футбольных партнеров за последние годы. Компания поддерживает спорт и видит в нем силу добра. Мы гордимся, что благодаря сотрудничеству с «Челси» поддерживаем игроков, болельщиков и массовый футбол. Однако в нынешних обстоятельствах мы решили приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до дальнейшего уведомления», — отметила компания в своем заявлении.

Nike же пока не собирается прекращать сотрудничество. Изначально в СМИ появилась информация, что соглашение будет расторгнуто, но издание The Athletic, сославшись на источники, близкие к создателю экипировки, утверждает, что такого в планах компании нет.

Продажа клуба необходима в первую очередь для его спасения. По информации СМИ, существует несколько покупателей, издание Goal пишет, что саудовский консорциум во главе с Saudi Media в пятницу, 11 марта, сделал предложение банку Raine Group, который занимается продажей «Челси». До введения санкций Абрамович установил цену на клуб в размере £4 млрд. Однако позднее стало известно, что правительство Великобритании согласилось выдать лицензию на продолжение футбольной деятельности клуба только при том условии, что российский бизнесмен не получит денег, вырученных со сделки.

По данным The Telegraph, согласие на продажу клуба от Абрамовича есть, поступившие предложения о покупке будут рассмотрены на следующей неделе. «Челси» и торговый банк Raine уже провели консультации с властями Великобритании на тему того, как будет проведена сделка купли-продажи.

В итоге было решено, что правительство для завершения сделки должно одобрить покупателя и то, куда будут направлены вырученные от продажи средства.

Изначально дедлайн по предложениям был установлен до 15 марта, однако теперь он продлен до конца следующей недели – сообщается, что подобная мера поможет привлечь большее количество возможных покупателей.

Лондонский «Челси» в турнирной таблице Английской премьер-лиги занимает третье место, имея в активе 56 очков и на 13 баллов отставая от лидера – «Манчестер Сити». При этом столичный клуб имеет в запасе матч 28-го тура чемпионата, который проведет 13-го числа против «Ньюкасл Юнайтед».