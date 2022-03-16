«Это сумасшествие»: что говорят в США и России о новом достижении Овечкина

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 767-ю шайбу, став лучшим европейским снайпером за всю истории турнира. По этому показателю он обошел чеха Яромира Ягра. Также Овечкин стал третьим снайпером в истории лиги, отставая лишь от Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894). Игрок «Айлендерс» Мэтью Барзал назвал достижение Овечкина сумасшествием, а бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что хоккеист не гонится за рекордами.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чеха Яромира Ягра.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала 767-й в карьере. Он поднялся на чистое третье место, обойдя легендарного чеха на один результативный бросок.

Наставник «Айлендерс» Барри Троц, который тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 год, заявил, что рад за Овечкина.

«Каждый раз, когда мы играем с «Вашингтоном», Ови устанавливает очередное достижение, и это фантастика. Из работы с Ови я вынес одну вещь – когда в нем сомневаются или говорят, что он не может что-то сделать, он берется за дело. Просто берется за дело с полной решимостью. К тому же со временем он научился немного иначе тренироваться. Это просто потрясающе», — передает слова Тротца CBC.

Официальный магазин «столичных» также не обошел стороной достижение своего игрока. Теперь там можно купить футболку с надписью «3rd all time scored. The GR8 chase», что переводится как «Третий снайпер за все время в НХЛ. Великая погоня».

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал не остался в стороне, признавшись, что он счастлив играть против Овечкина.

«Это сумасшествие. Не знаю, сколько именно он забил, но больше 700 голов в лиге. Он входит в топ-5, топ-10 игроков всех времен. Круто каждый раз выходить против него и видеть его вблизи», — сказал Барзал после матча.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что Овечкин установил колоссальное достижение, а также вспомнил времена, когда он тренировал Ягра.

«Это колоссальное достижение. Чемпионат проводится давно, и в нем играло много хоккеистов. Выйти на третье место за все время и обойти такого великого игрока, как Яромир Ягр… Я тренировал его в «Филадельфии». Обойти его и продолжать движение вверх — это что-то особенное. Это особенно для Овечкина, его семьи, парней в раздевалке, для болельщиков. Какой потрясающий вечер, особенный вечер», — передает слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» поздравил Овечкина, а также выразил мнение, что хоккеист не гонится за рекордами.

«Я могу только поздравить Александра, но не думаю, что он бегает за этими рекордами. Он просто делает хорошо свою работу. Овечкин получает удовольствие от игры в хоккей. Мои поздравления ему. Наверное, теоретически и практически он сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. Я не знаю, когда закончится его карьера. Он полон сил и энергии.

Продлит ли Овечкин контракт с «Вашингтоном» после 2026 года? Это будет зависит от его желания, желания его семьи, а также от того, захочет ли «Вашингтон» предложить ему достойный контракт . Я не собираюсь обсуждать то, что пока даже гипотетически не обсуждается», — сказал Плющев.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев в разговоре с «РБ Спорт» заявил, что Овечкин является гордостью всего мира.

«Овечкин – красавец, он гордость не только российского народа, но и всего мира. Если не случится ничего непредсказуемого, он побьет рекорд Гретцки и выйдет на чистое первое место.

Но хочется сказать, что Овечкину сейчас очень непросто. Мы знаем, какое давление оказывается на него, он получает письма с угрозами. Есть определенные силы, все мы понимаем, какие, которые пытаются его запугать, диаспоры в Америке подговаривают.

Я сам общался с Овечкиным и вижу, как к нему относятся все люди вокруг. Он очень позитивный человек, много сделал и сейчас делает для нашей страны. То, что Овечкин показывает свои феноменальные результаты, это огромное дело для России. Такие люди, как он, являются послами мира», — сказал Свищев.