Овечкин стал лучшим европейцем в истории НХЛ: побил рекорд Ягра и принес важную победу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и принес своей команде важную победу над мощным «Калгари Флэймз» (5:4). Кроме того, россиянин догнал легендарного чешского нападающего Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ — на счету обоих теперь 766 голов, и они делят третье место, однако Овечкину понадобилось для этого достижения на 480 матчей меньше. Такими темпами Овечкин точно успеет побить «вечный рекорд» Уэйна Гретцки (894 шайбы) до конца действующего контракта.

Игра началась для «Вашингтона» крайне неудачно: на десятой минуте шведский нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм открыл счет, а в середине второго периода словак Адам Ружичка удвоил преимущество «огоньков» (2:0).

«Вашингтон» безуспешно бился в атаке целых 30 минут, однако все изменилось, когда Конор Шири подхватил шайбу в середине зоны после неудачного броска Ларса Эллера и запустил ее точно в правую «девятку» (2:1). Этот неожиданный гол встряхнул «столичных», и они организовали камбэк всего за три минуты: сразу после Шири отличился Овечкин — причем его взятие ворот вышло еще более красивым.

Российский нападающий мощным силовым приемом впечатал в борт защитника «Калгари» Кристофера Танева и вынудил его потерять шайбу. Снаряд тут же подобрал другой игрок «огоньков» Шон Монахан, но под давлением Евгения Кузнецова потерял контроль на миллисекунду — и этого хватило, чтобы Овечкин выхватил шайбу у него из-под клюшки и с разворота отправил в дальнюю «девятку» (2:2).

«Калгари» сдаваться не собирался — не зря эта команда выиграла 17 матчей из 21 за последний месяц и уверенно идет на втором месте Западной конференции. Так что в начале третьего периода Оливер Чюлингтон вновь вывел «огоньков» вперед (3:2), но «Вашингтон» показал, что у него еще более чемпионский характер и отреагировал тремя заброшенными шайбами подряд.

Энтони Манта и Ник Дауд своими голами перевернули игру в пользу «Кэпс» (4:3), а затем слово опять взял Александр Овечкин: он получил шайбу в центре площадки, резко сместился на фланг, уходя от соперника, и дальним броском отправил снаряд между ног тому самому Чюлингтону — и поразил ворота, которые остались пустыми из-за того, что «Калгари» сняли голкипера и выпустили шесть полевых (5:3).

Можно было бы недооценивать эту шайбу и считать ее легким голом для статистики (хотя тут еще нужно было попасть в ворота с дальней дистанции под прессингом соперника), если бы не одно «но»: на 60-й минуте Элиас Линдхольм оформил дубль и сократил отставание от «Вашингтона» до минимума (5:4).

Таким образом, именно гол Овечкина решил исход встречи. Это уже 120-я победная шайба в карьере Великой Восьмерки, и по этому показателю он занимает третье место в истории НХЛ, уступая только Горди Хоу (121 победный гол) и Яромиру Ягру (134).

Кроме того, Овечкин забросил 766 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на третью строчку в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Пока россиянин делит третье место с Ягром, однако для этого достижения ему понадобилось на 480 матчей меньше, так что по дополнительным показателям Александра Великого уже можно считать лучшим европейским голеадором НХЛ.

Впереди остались только Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» был подписан в 2021 году и действует до 2026: таким образом, чтобы побить «вечный рекорд» Гретцки, ему нужно забивать по 33 раза каждый сезон до конца договора.

В текущем сезоне россиянин уже перевыполнил план — на его счету 36 шайб. Учитывая, что «Кэпс» остается сыграть еще 24 матча в этом регулярном чемпионате, Овечкин имеет все шансы вплотную приблизиться к Горди Хоу и уже в начале следующего сезона превзойти его достижение, а затем отправиться за рекордом Гретцки.

За этот шаг в вечность Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ.

«Конечно, сравняться с Ягром — это большое достижение для меня. Но я всегда отмечаю, что без своих партнеров по команде никогда бы не добрался до всех этих рекордов и цифр. Так что это командная работа. Спасибо ребятам», — сказал Овечкин после матча.

«Я думал, Ови и третью шайбу заброcит в концовке, — признался главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Насколько я помню, в начале игры он попал в штангу, и шайба не отcкочила куда нужно, так что ему немного не повезло. Однако сделать дубль — это тоже весьма неплохо.

Да, мы понимаем, что Овечкин преcледует cвою цель побить рекорд Гретцки, но это не создает никаких проблем в раздевалке. Вcе наши игроки искренне поддерживают его и рады за него. Ови это заcлужил».

Благодаря этой победе «Вашингтон» набрал 71 очко в 58 матчах и находится на восьмом месте Восточной конференции. «Калгари» остался с 75 очками, заработанными в 56 встречах, и располагается на втором месте Запада.