Овечкин провалился и упустил шанс превзойти легендарное достижение Яромира Ягра

Александр Овечкин упустил возможность выйти на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его «Вашингтон» на выезде уступил в матче регулярного чемпионата «Эдмонтону» в овертайме со счетом 3:4, а российский капитан «столичных» очков не набрал, проиграв дуэль канадскому нападающему Конору Макдэвиду.

Каждый шаг Александра Овечкина на пути к «вечному» снайперскому рекорду Уэйна Гретцки — событие экстраординарное. В предыдущем матче «регулярки» против «Калгари» россиянин оформил дубль и сравнялся по количеству голов в НХЛ за карьеру с легендарным чехом Яромиром Ягром, забросив в общей сложности 766 шайб, но потратив на это на 480 матчей меньше. Сейчас Овечкин делит с Ягром третье место в списке лучших снайперов лиги, и следующая шайба выведет его на чистую третью строчку.

Однако во втором матче в Канаде за два дня удача была не на стороне вашингтонской «восьмерки». Главным героем матча между «Кэпс» и «Ойлерз» стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который принес своей команде победу в овертайме со счетом 4:3.

Впрочем, первыми в матче забили «столичные» — в начале второго периода отличился Никлас Бэкстрем. Еще до второго перерыва Кайлер Ямамото и Коди Сеси перевернули ход игры и вывели вперед хозяев (2:1). В заключительной 20-минутке у «Вашингтона» дублем отметился Ти Джей Оши, и в одном из случаев ему ассистировал Евгений Кузнецов. Но между двумя голами Оши вклинилась шайба Брэда Мэлоуна, и при счете 3:3 команды ушли на овертайм. Там исход встречи решил Макдэвид, на 64-й минуте поставив точку в матче.

Капитан «нефтяников» проводит, без преувеличения, выдающийся сезон. В игре с «Вашингтоном», помимо гола, он отметился ассистом, набрал уже 81 очко (30+51) и ушел в отрыв в гонке бомбардиров чемпионата. Примечательно, что для Макдэвида это уже шестой сезон в составе «Ойлерз», в котором он набирает 80 и более баллов.

Для сравнения: больше таких сезонов было только у трех хоккеистов в истории клуба: у Марка Мессье — восемь, а у Яри Курри и Гретцки — по девять. И это при том, что Макдэвиду сейчас лишь 25 лет.

Нельзя, впрочем, не отметить и другого игрока, который в этом матче добился выдающегося результата: один из лидеров «Вашингтона» Бэкстрем также оформил 1+1 и набрал в сумме 1000 очков (263+737) за 1037 матчей. Напомним, что предыдущая игра — против «Калгари» — стала для шведа тысячной, проведенной на льду вместе с Овечкиным. А теперь он первым из игроков драфта 2006 года разменял вторую тысячу очков.

Nicklas Backstrom (1-1—2) recorded his 1,000th career point (263-737—1,000 in 1,037 GP) and became the first player from the 2006 #NHLDraft class to reach the mark.#NHLStats: https://t.co/Thujee4krf pic.twitter.com/uDL9jcm2rS — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 10, 2022

«У меня было ощущение, что мы закопались. Я видел, что ребята сражались и не останавливались до конца. Но очень обидно и досадно, когда все идет не по плану, поскольку ты усердно работаешь над тем, чтобы все получилось, а этого не происходит. Эта игра была очень непростой для ребят», — подвел итог матча главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

Тур «Вашингтона» по Канаде на этом не заканчивается. Утром 12 марта по московскому времени Овечкин и компания проведут матч против «Ванкувер Кэнакс». К слову, «косатки» к этой игре подойдут в хорошем настроении: они свой очередной матч выиграли, одолев «Монреаль» со счетом 5:3 и одержав шестую победу в семи последних играх.

Что же до Овечкина, то сейчас все ждут, когда он обгонит Ягра и устремится в погоню за достижением Горди Хоу, который за карьеру забросил 801 шайбу. 128 голов россиянину остается до рекорда Гретцки, который составляет 894 шайбы.

«Я чувствую себя везунчиком. Мы с Оши постоянно шутим о том, что можем рассказывать детям и внукам, как из первого ряда наблюдаем за великим. Овечкин — это легенда, и о нем вы будете рассказывать будущим поколениям», — заявил игрок «Вашингтона» Том Уилсон, чьи слова приводят американские СМИ.