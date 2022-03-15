Трусова отказалась от Кубка, Щербакова ушла в юмор с Загитовой: как живут фигуристки после Игр

Александра Трусова отказалась участвовать в коммерческом Кубке Первого канала и объяснила это тем, что ей морально тяжело вернуться к соревнованиям после поражения на Олимпиаде. Камила Валиева и Анна Щербакова на Кубок поедут и при этом активно развивают свои Telegram-каналы, а Щербакова еще и ведет юмористический блог вместе с Алиной Загитовой. Лишенные права участвовать в международных турнирах из-за отстранения фигуристки в свободное время соревнуются, кто наберет больше всего подписчиков на новых аккаунтах.

Побеждает пока Александра Трусова, несмотря на довольно низкую активность в соцсетях. На сегодняшний день у нее набралось почти 135 тысяч подписчиков в Telegram. Русская ракета завела там канал еще в феврале, однако первый пост опубликовала только 3 марта, выложив видеозапись своей тренировки, где она исполняет кантилевер и четверной прыжок. Всего публикаций на канале три: 8 марта фигуристка поздравила всех с Международным женским днем, выложив фотографию, где она позирует на фоне цветов, а еще один пост появился 13 числа. В нем она поздравляет с победой хоккейную команду «Рязань-ВДВ» (сама Трусова — из Рязани).

В тот день состоялся матч серии плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) между командами «Рязань-ВДВ» и «Кристалл». Вместе с президентом Федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым Трусова приняла участие в торжественной церемонии открытия серии плей-офф. Фигуристка сделала символическое вбрасывание.

«Очень приятно, что девушка, которая вставала на коньки на этом самом льду, сегодня является настоящей русской ракетой, которая ставит невероятные рекорды и добивается огромных высот! Мы очень рады, что Александра посетила матч!» — сказал Смирнов.

Кроме визита на хоккейный матч Трусова провела мастер-класс для юных фигуристов в Рязани. Пока спортсменка приятно проводила время на малой родине, появилась окончательная информация о том, что Кубок Первого канала состоится без ее участия. Сама Трусова объяснила это тем, что пока не готова соревноваться после психологически тяжелых для нее Олимпийских игр, где она исполнила пять четверных прыжков, но все равно уступила Щербаковой, которая сделала два.

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно отойти и по новой начать соревноваться. Поэтому хочу немножко подождать», — сказала Трусова во время встречи с болельщиками в Рязани.

Канал в Telegram новоявленной олимпийской чемпионки Анны Щербаковой уступает Трусовой по числу подписчиков — около 112 тысяч. Однако спортсменка ведет его куда активнее коллеги по цеху, выкладывая различные видеозаписи с тренировок, подарки от поклонников и афиши шоу, в которых она будет принимать участие. В частности, Щербакову можно будет увидеть в «Чемпионах на льду» и «Влюбленных в фигурное катание».

В одном из «кружочков» — видео, которое публикуется в канале (это можно считать своеобразным аналогом Stories в Instagram), — Щербакова пообещала делиться с поклонниками различными моментами из повседневной жизни на льду. В одной из записей в кадр попали другие фигуристки «Хрустального» — Дарья Усачева, которая недавно приступила к тренировкам после травмы бедра, и Майя Хромых.

При этом на одной из публикаций — записи, где Щербакова на тренировке идеально прыгает четверной лутц, появилось около девяти тысяч комментариев — поклонники поздравляют спортсменку с победой на Олимпиаде и отмечают ее упорство в достижении своих целей.

Также Щербакова вместе с Усачевой и еще одной олимпийской чемпионкой — Алиной Загитовой — завели совместный канал, который назвали «Неопознанный». На заставке лица фигуристок размыты. Позднее к нему присоединилась Софья Акатьева и Майя Хромых. Девушки имитируют в канале переписку в собственном чате, обмениваясь шуточными видео.

«Девочки, кто создал этот канал? Я не могу сейчас говорить, по мне конек проехался», — сказала в первой записи Загитова, показывая на камеру конек.

«Да мне вообще не до разговоров, у меня тут мышь повесилась», — ответила ей Усачева, показывая плюшевую игрушку мыши, подвешенную за хвост.

«Не могу говорить, я в либеле», — прокричала Щербакова, исполняя вращение на льду.

И в такой манере спортсменки вместе ведут канал, записывая видеозаписи из различных локаций — в основном это «Хрустальный», где занимаются все фигуристки.

А если говорить о личном канале олимпийской чемпионки Пхенчхана Загитовой, то по подписчикам она сильно уступает более молодому поколению — пока на нее подписалось порядка 75 тысяч человек. Свой канал спортсменка ведет достаточно активно, постит видео и фотографии с тренировки и не только: особое внимание Загитова уделяет своим домашним питомцам, показывая милые моменты — к примеру, как она обрабатывает лапы своей собаки Масару.

Такую же любовь к своим животным показывает серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева. В ее канале, где набралось уже почти 80 тысяч подписчиков, в последних «кружочках» она показывает своих собак — Тофу и Джерри. Впрочем, без видеозаписей с тренировок тоже не обходится.

Если говорить о Загитовой и Медведевой, то нельзя не упомянуть еще раз предстоящий Кубок Первого канала. В прошлом году фигуристки были капитанами команд «Красная машина» и «Время первых», и в этом году организаторы решили вновь пригласить их. Теперь главные антогонистки Пхенчхана-2018 вместе с Максимом Траньковым и Алексеем Ягудиным станут ведущими проекта и возглавят поддержку своих команд — сначала на прыжковом турнире, а затем во время короткой и произвольной программ.

В прыжковом турнире фигуристы будут разделены на две команды из мужчин, женщин и спортивных пар (кстати, парники в прыжковом баттле в прошлом году не участвовали). Спортсмены покажут элементы ультра-си, которые будут оцениваться по действующей системе оценок ISU профессиональными судьями. Каждый из одиночников исполнит сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков, а спортивные пары покажут выбросы и подкруты.

Состав участников прыжковой битвы выглядит следующим образом:

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко;

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова;

Спортивные пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Состав на прокат коротких и произвольных программ немного отличается. Во-первых, уйдут Жилина и Акатьева — эти юниорки примут участие только в прыжковом турнире. Во-вторых, к командам присоединятся танцевальные дуэты — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Камила Валиева, которая выступит на турнире, также завела свой Telegram-канал. В отличие от других спортсменов Валиева практически не постит видео. Только последней публикацией стала видеозапись, где фигуристка танцует на улице вместе со своей подругой Евой Уваровой. Спортсменка в основном публикует различные фотографии с друзьями и подарки от поклонников. Не обошлось и без благодарности тренерам — в публикации Камила вспомнила чемпионат России, прошедший в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге, где она выиграла золотую медаль.