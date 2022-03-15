Медведев сенсационно провалился в США и потерял звание первой ракетки мира

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев внезапно проиграл в третьем круге самого престижного «Мастерса» в США французу Гаэлю Монфису, которого поддерживала с трибун его супруга — украинская теннисистка Элина Свитолина. Из-за этого поражения Медведев лишился статуса первой ракетки мира — почетное звание теперь достанется Новаку Джоковичу.

Ничто не предвещало беды: Медведев крайне уверенно стартовал на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе, который традиционно называют пятым турниром «Большого шлема». 26-летний россиянин разгромил во втором круге чешского теннисиста Томаша Махача за 1 час 11 минут (6:3, 6:2), а в третьем круге так же хорошо начал матч против Гаэля Монфиса.

В первом сете соперники поначалу брали свои подачи, однако затем француз попросту развалился, допустив множество невынужденных ошибок, позволил Медведеву сделать брейк под ноль и проиграл эту партию со счетом 4:6 за 37 минут.

Казалось, что все в руках Медведева, однако во втором сете Монфис неожиданно воспрянул духом и при поддержке своей украинской супруги Свитолиной сделал два брейка, выиграв эту партию 6:3 и сравняв общий счет.

В решающем, третьем сете развалился уже Медведев. Французский теннисист, которого активно поддерживала не только жена, но и американская публика, играл все агрессивнее и сразу же взял подачу россиянина, затем свою, а потом снова сделал брейк — 3:0.

Медведев в ярости расколотил ракетку о корт, но и это не помогло ему собраться. В итоге Монфис уничтожил его в решающей партии со счетом 6:1, а общий счет матча — 4:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась не очень долго — 2 часа 7 минут.

Из-за этого шокирующего поражения от француза, который месяц не выступал из-за проблем со здоровьем, Медведев опустится в рейтинге ATP на второе место, уступив звание первой ракетки мира Новаку Джоковичу.

Почему? До турнира в Индиан-Уэллсе россиянин опережал легендарного серба на 150 очков, а совсем скоро у него сгорят 250 баллов, набранных в прошлом году за победу в Марселе, и уже он начнет уступать Джоковичу 100 очков. Для того чтобы остаться на первой строчке, Медведеву было необходимо дойти хотя бы до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе: тогда бы он набрал необходимое количество баллов, чтобы не опуститься ниже серба.

Но этого не случилось, так что теперь россиянин гарантированно потеряет первое место. Впрочем, смотрит он на это по-философски.

«Лучше побыть первой ракеткой мира хотя бы одну неделю, чем не быть никогда. Я знаю, что потеряю лидерство, но впереди турнир в Майами, где я попытаюсь набрать нужное количество очков и вернуть себе первое место.

Самое сложное в теннисе — показывать свою лучшую форму это раз за разом. Вот почему «Большая тройка» так великолепна. И Джокович, и Надаль, и Федерер вне зависимости от условий и покрытия корта всегда выигрывают турниры или вытаскивают матчи. Мне нужно поработать над этим и стать лучше.

В матче против Гаэля я показал не свой лучший теннис, а он, напротив, провел хорошую игру и чуть-чуть улучшил свой теннис, — и этого оказалось достаточно для победы.

Одна из проблем состояла в том, что я никак не мог нащупать свой игровой ритм, а в третьем сете потерял его полностью.

Возможно, следовало уделять больше внимания мелким деталям, которые в третьем сете уже трудно исправить», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Теперь единственным россиянином в мужской сетке турнира остался Андрей Рублев, которого ждет в третьем круге встреча с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Монфис после встречи поддержал свою супругу Свитолину, которая переживает из-за событий на родине.

«Тяжело видеть, как жена уже пару недель плачет каждую ночь. Очень тяжело. Но я с ней каждый день. Делаю все для нее, для семьи. Стараюсь быть поддержкой, человеком, на которого она и вся семья может опереться», — подытожил француз.