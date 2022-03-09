«Нашли формальную причину»: сборная России потеряла производителя лыж

Французский производитель лыж и лыжной экипировки Rossignol решил разорвать контракт со сборной России по лыжным гонкам из-за поста в Instagram Александра Большунова в форме сборной СССР. Генеральный менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский рассказал, что Большунов и впредь может использовать инвентарь производителя, а депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Rossignol нашел формальную причину для остановки сотрудничества.

Российский лыжник Александр Большунов удалил из своего Instagram фото в форме сборной СССР. Также россиянин удалил пост с видео, на котором делает в том же костюме зарядку под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».

Глава норвежской лыжной ассоциации Эрик Ресте раскритиковал Большунова за его посты, назвав их неуместными.

«Я думаю, что это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине. Давайте занимать твердую позицию», — заявил Ресте изданию VG.

Интересно, что французская компания Rossignol, лыжи которой использует Большунов, прекратила сотрудничество с национальной командой России.

Спортивный директор фирмы Колин Барбе рассказал изданию TV2, что Rossignol связалась с россиянином и донесла свою позицию, что они не поддерживают контент такого рода, после чего Большунов и удалил пост. Барбе также заявил, что Rossignol полностью поддерживает решение спортивных федераций о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях.

«Поэтому мы приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами, а также убрали все упоминания на наших сайтах и в соцсетях в отношении этих спортсменов. Мы внимательно следим за развитием событий», — добавил он.

Генеральный менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский поспешил заверить, что Большунов и дальше будет использовать лыжи французской фирмы, потому что имеет большой запас инвентаря.

«Он получил много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум на еще один сезон. Поменять лыжи — это нереально. Полагаю, что вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и все восстановится» — сказал Чарковский «Чемпионату».

Трехкратная олимпийская чемпионка Кристина Резцова заявила, что для Большунова не произошло ничего страшного, и он сможет начать сотрудничество с другими производителями.

«Можно, например, к австрийцам обратиться за помощью. Они приостановили контракт из-за поста Большунова в социальной сети? Пускай они делают лыжи для неудачников: для Клебо, французов и остальных там. Это никчемная компания не достойна сотрудничать с нашим чемпионом Сан Санычем. Большунов выше этого всего. Пусть даже не переживает из-за этого, все нормализуется», — рассказала Резцова в разговоре со «Спорт-Экспресс».

В беседе с «Газетой.Ru» депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев сказал, что Rossignol нашел формальную причину для разрыва контракта.

«Это глупая вещь, из-за которой Rossignol сам же будет кусать локти. Я считаю, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и сам Большунов должны внимательно отнестись к разрыву контракта, потому что Большунов сейчас является самым сильным лыжником мира. Это он должен выбирать, а не его. Rossignol делает большую ошибку. Думаю, это хороший урок для нас, с кем заключать договора. Они нашли формальную причину, испугались политического давления.

Сейчас многие спортсмены и команды поддерживают антироссийскую истерию. Rossignol боится негативного фона. Большунов — один, а остальных десятки и сотни спортсменов, с кем могут быть проблемы в будущем.

Rossignol был и на советском рынке. Очень странно, что форма СССР является лакмусовой бумажкой для принятия решения.

Во времена СССР они также работали с нашей федерацией горных лыж и лыжных гонок. Сказали бы, что боятся, и ушли бы с рынка. Несерьезная и трусливая компашка оказалась», — сказал Свищев.

Действительно, фотография Большунова могла стать одним из поводов разрыва контакта. Еще до публикации Большунов жаловался, что спортсмены из Норвегии начали очень плохо о высказываться о россиянах. В таких условиях, по словам спортсмена, не было смысла дальше соревноваться на Кубке мира.