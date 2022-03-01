Непряева может лишиться победы: российские лыжники отстранены от Кубка мира

1 марта исполком Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранил лыжников из России и Белоруссии от стартов до конца сезона. Александр Большунов потерял шансы на завоевание «Большого хрустального глобуса», а Наталья Непряева может лишиться лидерства в общем зачете. «Газета.Ru» рассказывает, как решение FIS повлияет на борьбу за победу в Кубке мира.

Исполком Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) принял окончательное решение отстранить представителей России и Белоруссии от соревнований до окончания текущего сезона.

«В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS совет FIS принял единогласное решение в соответствии с рекомендациями МОК, согласно которому ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/2022», — говорится в пресс-релизе организации.

В связи с этим заявлением стало ясно, что россиянин Александр Большунов уже точно не догонит норвежца Йоханнеса Клебо в личном зачете Кубка мира.

Дело в том, что между россиянином и норвежцем сейчас 497 очков, тогда как в розыгрыше осталось 480 баллов без учета финального этапа соревнований, который должен был пройти в Тюмени, но на данный момент отменен.

Интересно, что если FIS найдет замену тюменскому этапу, то тогда Большунов все равно должен был бы выиграть все оставшиеся гонки, чтобы претендовать на «Большой хрустальный глобус».<1><2><3>

Таким образом, Клебо уже обошел Большунова по количеству «Больших хрустальных глобусов». Россиянин выигрывал в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, а скандинав становился триумфатором в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

Норвежец в свою очередь отметил, что не будет участвовать в оставшихся гонках.

«Сейчас большинство вещей указывает на то, что сезон для меня завершен. Я просто сосредоточусь на том, чтобы выздороветь и приступить к тренировкам как можно быстрее. Так что посмотрим, что будет дальше», — заявил Клебо, который сейчас лечится от коронавируса.

Стоит отметить, что Большунов может лишиться второй строчки в общем зачете, если оставшиеся заезды успешно проведет финн Ийво Нисканен, который отстает от представителя России на 293 очка, сохраняя вполне реальные шансы, если учесть отсутствие главных конкурентов, на итоговое серебро.

Более драматичная ситуация в борьбе за женский «Большой хрустальный глобус». В общем зачете лидирует россиянка Дарья Непряева, опережая Джессику Диггинс и Эббу Андерссон на 278 и 285 очков соответственно. Если замену тюменскому этапу не найдут, останется разыграть всего 430 баллов.

Андерссон уже точно не приедет на этап Кубка мира, который пройдет в Драммене. В Фаллуне состоится спринтерский этап, но в этом виде программы она пока очков не набирала.

Если Диггинс будет стабильно занимать места в тройке сильнейших, то американка с большой долей вероятности выиграет общий зачет и без финального этапа.

Но шансы соперниц Непряевой заметно увеличатся, если финальному этапу в Тюмени найдут замену. Тогда в розыгрыш добавится еще 365 баллов (200 за победу в зачете финала и по 50 – за каждую гонку). При таком раскладе Непряева, скорее всего, упустит лидерство.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Непряева не сможет удержать первое место.

«Тяжелее всех Наталье Непряевой. Она с очень приличным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира, а сейчас есть очень большая вероятность, что она его не получит. Видимо, одна из целей норвежской федерации или шведской федерации заключается в том, что они против.

Просто не хотят видеть нас на пьедестале. Доказываем результатом, что мы одни из сильнейших. Мы заставим себя уважать. Есть определенный календарь: в начале марте состоится всероссийская универсиада, где будут участвовать многие молодые спортсмены», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Впрочем, отстранение России от этапов Кубка мира не означает, что сезон для наших лыжников закончен.

«Международный сезон для нас завершен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», — заявила Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с РИА «Новости».