Вместо Кубка мира: Большунов выиграл «Деминский марафон»

Что ж, хоть наши лучшие лыжники и не выступают сегодня в Норвегии, пусть об этом жалеют их соперники — остальные участники Кубка мира, лишившиеся сильнейших конкурентов. А россияне подарили болельщикам, поклонникам лыжных гонок другой праздник. «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию событий 15-го «Деминского марафона», спасибо, что были с нами!
А вот и Непряева финишировала, лучшая среди женщин.
«Очень классно, просто праздник! Особенно после возвращения из Норвегии! Решение стартовать было принято сразу, самочувствие хорошее, очень хочется бегать, и не было никаких сомнений. Немножко подгадили мне победу в Кубке мира, не было ощущения победы, которое должно быть. Но удовлетворение сезоном и проделанной работой есть», — резюмирует Непряева.
Большунов уже закончил говорить, и только после этого на финишной прямой появились его преследователи. Вторым стал Ретивых, третьим — двукратный чемпион Универсиад Рауль Шакирзянов. «В такой конкуренции с ребятами из сборной я очень доволен попасть на пьедестал. Сан Саныч вне конкуренции, Ретивых на финише показал мастерство. Третьим местом я очень доволен. Первый круг ехали спокойно, на втором круге Большунов разорвал группу, и мы своей группой в шесть человек боролись за второе место. Думал, еще Алексей Червоткин поборется с нами», — рассказал Шакирзянов.
Сразу после финиша Александр Большунов рассказал об ощущениях. Даже не запыхался, удивительно. «На самом деле, силы есть, можно было еще кружочек пробежать. Одно расстраивает: сегодня мы должны были бежать Холменколленский марафон и там выигрывать. Но здесь намного круче, намного больше народу. Я выиграл — очень рад, еще и рекорд. Все хорошо, потому что здесь нам все рады. Большое количество болельщиков, все подбадривают, и это прибавляет сил. Спасибо всем. На первом круге я ребятам предлагал друг друга менять, но все не очень хотели. На втором круге вышел вперед и до финиша работал один. Круг отличный, единственное — на втором круге пришлось сложно, снег разбился, была сильная. Еще было много круговых — прямо шахматы. Другие старты? Впереди еще чемпионат России в Сыктывкаре», — сказал Большунов «Матч ТВ».
На финише уже натягивают ленту, которую практически наверняка пересечет Большунов. И он идет на рекорд трассы, который в 2016 году установил Евгений Дементьев — 1:45:02.
Прямо-таки эпично на подъеме Большунов пробирается сквозь большую группу участников, которых он обошел на круг. Совершенно не напрягается Александр, но, по сравнению с другими, он просто летит. 40 километров он преодолел и опережает идущего вторым Николаева на две минуты!
А пока Богалий отдыхала, на отметке 32,5 км на вторую строчку вышел Червоткин. Большунов же катит первым в гордом одиночестве, опережая Алексея на полминуты.
Одна из лидеров, Анна Богалий, тоже позволила себе передышку и дала мини-интервью.
«Очень здорово, солнце, погода замечательная. С утра чуть подморозила, но сейчас замечательно, просто еду и кайфую. Я сейчас к вам подъехала, чтобы отдохнуть немножко. Никаких целей я не ставлю, для меня сейчас главное — пройти вторую половину дистанции, чтобы дойти до конца и порадовать детей медалью, потому что они от меня этого ждут», — признается Богалий.
Прямо во время гонки Никита Крюков сделал паузу, чтобы пообщаться с прессой.
«Трасса жесткая, наслаждаюсь погодой и атмосферой. Это мой первый марафон, когда я просто наслаждаюсь. Остается 25 километров — думаю, их преодолею», — сказал Крюков в эфире «Матч ТВ».
Пройден круг группой лидеров, и первым идет Большунов, следом за ним — Богалий, а замыкает тройку Артем Николаев, мастер спорта, призер Универсиады — 2015. Неподалеку — Ретивых и Халили.
Примечательно, что в рамках Кубка мира сегодня состоится мужской марафон классическим стилем на 50 км — дисциплина, в которой Большунов уверенно победил на Олимпиаде, пусть тогда из-за непогоды дистанция и была сокращена.
Пройдена отметка в 15 км, и на на первых строчках — сплошь знакомые и славные имена: Анна Богалий возглавляет пелотон, следом идет Большунов, также в десятке Халили и Ретивых.
Тем временем, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) дала ответ на отстранение россиян от международных стартов. Она объявила о проведении всероссйиских соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России». Они пройдут в Кировской области 16-20 марта, запланированы спринтерские гонки классическим стилем, раздельные старты свободным стилем, а также классические пасьюты. Примечательно, что к участию допускаются и иностранные спортсмены.
Комментирующий гонку олимпийский чемпион Сочи — 2014 Александр Легков не сомневается в успехе Большунова. «Такие спортсмены, как он, рождаются раз в столетие, он великий», — убежден Легков.
Впереди пока идет Червоткин.
«В первую очередь, хочется получить удовольствие и хорошие ощущения на трассе. Буду отталкиваться от самочувствия. Очень много женщин — как-то страшно, Наталье Непряевой я уже проигрывал», — сказал Алексей перед стартом.
Фаворитами гонки, безусловно, являются герои недавней Олимпиады — Большунов и Непряева. Однако эксперты в эфире «Матч ТВ» отмечают, что и другие спортсмены могут побороться за победу.
В этом году число спортсменов, принимающих участие в марафоне, не достигло 3000. Но все же, их более 2500 человек — масштабы впечатляют.
Среди участников — не только Большунов и Непряева, но также как ныне выступающие, так и завершившие карьеры лыжники и биатлонисты: Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Анна Богалий, Карим Халили, Алексей Петухов, Никита Крюков. «Хочется побороться с самыми сильными ребятами. Не впервой бегать марафоны, мне нравится эта дистанция. Все настроены на хорошую борьбу. Давно не было такого мероприятия, это большой праздник. Тем более, приехало много олимпийских чемпионов, и с ними выйти на старт болельщикам и спортсменам будет очень приятно», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
Марафон, проходящий в ЦЛС «Демино» в Рыбинске Ярославской области, — традиционное событие международного масштаба. В нем ежегодно участвует более 3000 человек со всей страны и мира.
В России пройдет традиционный, юбилейный, 15-й «Деминский марафон» в лыжных гонках, в котором в том числе примут участие двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов и уже оформившая Большой хрустальный глобус в нынешнем сезоне Наталья Непряева. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.