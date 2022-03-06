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Спорт

Вместо Кубка мира: Большунов выиграл «Деминский марафон»

Большунов стал победителем «Деминского марафона» с рекордом трассы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Александр Большунов вместо Кубка мира по лыжным гонкам, до последних этапов которого сборная России не допущена, принял участие в 15-м «Деминском марафоне» и выиграл с рекордом трассы. Досрочно победившая в Кубке мира Наталья Непряева финишировала лучшей среди женщин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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13:00

Что ж, хоть наши лучшие лыжники и не выступают сегодня в Норвегии, пусть об этом жалеют их соперники — остальные участники Кубка мира, лишившиеся сильнейших конкурентов. А россияне подарили болельщикам, поклонникам лыжных гонок другой праздник. «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию событий 15-го «Деминского марафона», спасибо, что были с нами!

12:58

Показали таблицу — почти на четыре минуты Большунов опередил Ретивых!

12:57

А вот и Непряева финишировала, лучшая среди женщин.

«Очень классно, просто праздник! Особенно после возвращения из Норвегии! Решение стартовать было принято сразу, самочувствие хорошее, очень хочется бегать, и не было никаких сомнений. Немножко подгадили мне победу в Кубке мира, не было ощущения победы, которое должно быть. Но удовлетворение сезоном и проделанной работой есть», — резюмирует Непряева.

12:52

Большунов уже закончил говорить, и только после этого на финишной прямой появились его преследователи. Вторым стал Ретивых, третьим — двукратный чемпион Универсиад Рауль Шакирзянов. «В такой конкуренции с ребятами из сборной я очень доволен попасть на пьедестал. Сан Саныч вне конкуренции, Ретивых на финише показал мастерство. Третьим местом я очень доволен. Первый круг ехали спокойно, на втором круге Большунов разорвал группу, и мы своей группой в шесть человек боролись за второе место. Думал, еще Алексей Червоткин поборется с нами», — рассказал Шакирзянов.

12:45

Сразу после финиша Александр Большунов рассказал об ощущениях. Даже не запыхался, удивительно. «На самом деле, силы есть, можно было еще кружочек пробежать. Одно расстраивает: сегодня мы должны были бежать Холменколленский марафон и там выигрывать. Но здесь намного круче, намного больше народу. Я выиграл — очень рад, еще и рекорд. Все хорошо, потому что здесь нам все рады. Большое количество болельщиков, все подбадривают, и это прибавляет сил. Спасибо всем. На первом круге я ребятам предлагал друг друга менять, но все не очень хотели. На втором круге вышел вперед и до финиша работал один. Круг отличный, единственное — на втором круге пришлось сложно, снег разбился, была сильная. Еще было много круговых — прямо шахматы. Другие старты? Впереди еще чемпионат России в Сыктывкаре», — сказал Большунов «Матч ТВ».

12:44

Большунов выигрывает «Деминский марафон» с рекордом трассы! 01:43:59! Браво!!!

12:37

На финише уже натягивают ленту, которую практически наверняка пересечет Большунов. И он идет на рекорд трассы, который в 2016 году установил Евгений Дементьев — 1:45:02.

12:31

Прямо-таки эпично на подъеме Большунов пробирается сквозь большую группу участников, которых он обошел на круг. Совершенно не напрягается Александр, но, по сравнению с другими, он просто летит. 40 километров он преодолел и опережает идущего вторым Николаева на две минуты!

12:25

Непряева около 50 секунд выигрывает у ближайшей преследовательницы.

12:22

А пока Богалий отдыхала, на отметке 32,5 км на вторую строчку вышел Червоткин. Большунов же катит первым в гордом одиночестве, опережая Алексея на полминуты.

12:20

Одна из лидеров, Анна Богалий, тоже позволила себе передышку и дала мини-интервью.

«Очень здорово, солнце, погода замечательная. С утра чуть подморозила, но сейчас замечательно, просто еду и кайфую. Я сейчас к вам подъехала, чтобы отдохнуть немножко. Никаких целей я не ставлю, для меня сейчас главное — пройти вторую половину дистанции, чтобы дойти до конца и порадовать детей медалью, потому что они от меня этого ждут», — признается Богалий.

12:15

Прямо во время гонки Никита Крюков сделал паузу, чтобы пообщаться с прессой.

«Трасса жесткая, наслаждаюсь погодой и атмосферой. Это мой первый марафон, когда я просто наслаждаюсь. Остается 25 километров — думаю, их преодолею», — сказал Крюков в эфире «Матч ТВ».

12:05

Пройден круг группой лидеров, и первым идет Большунов, следом за ним — Богалий, а замыкает тройку Артем Николаев, мастер спорта, призер Универсиады — 2015. Неподалеку — Ретивых и Халили.

11:55

Большунов сейчас, что неудивительно, идет лидером. Ну а среди женщин лучшая пока Непряева.

11:49

Примечательно, что в рамках Кубка мира сегодня состоится мужской марафон классическим стилем на 50 км — дисциплина, в которой Большунов уверенно победил на Олимпиаде, пусть тогда из-за непогоды дистанция и была сокращена.

11:38

Пройдена отметка в 15 км, и на на первых строчках — сплошь знакомые и славные имена: Анна Богалий возглавляет пелотон, следом идет Большунов, также в десятке Халили и Ретивых.

11:30

Тем временем, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) дала ответ на отстранение россиян от международных стартов. Она объявила о проведении всероссйиских соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России». Они пройдут в Кировской области 16-20 марта, запланированы спринтерские гонки классическим стилем, раздельные старты свободным стилем, а также классические пасьюты. Примечательно, что к участию допускаются и иностранные спортсмены.

11:23

Комментирующий гонку олимпийский чемпион Сочи — 2014 Александр Легков не сомневается в успехе Большунова. «Такие спортсмены, как он, рождаются раз в столетие, он великий», — убежден Легков.

11:18

Впереди пока идет Червоткин.

«В первую очередь, хочется получить удовольствие и хорошие ощущения на трассе. Буду отталкиваться от самочувствия. Очень много женщин — как-то страшно, Наталье Непряевой я уже проигрывал», — сказал Алексей перед стартом.

11:15

Продолжаются старты — очередная волна участников вступила в борьбу.

11:12

Фаворитами гонки, безусловно, являются герои недавней Олимпиады — Большунов и Непряева. Однако эксперты в эфире «Матч ТВ» отмечают, что и другие спортсмены могут побороться за победу.

11:09

В этом году число спортсменов, принимающих участие в марафоне, не достигло 3000. Но все же, их более 2500 человек — масштабы впечатляют.

11:06

И еще одна волна участников вышла на трассу!

11:00

Поехали! Первая волна участников стартовала, впереди два круга по 25 км!

10:58

Среди участников — не только Большунов и Непряева, но также как ныне выступающие, так и завершившие карьеры лыжники и биатлонисты: Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Анна Богалий, Карим Халили, Алексей Петухов, Никита Крюков. «Хочется побороться с самыми сильными ребятами. Не впервой бегать марафоны, мне нравится эта дистанция. Все настроены на хорошую борьбу. Давно не было такого мероприятия, это большой праздник. Тем более, приехало много олимпийских чемпионов, и с ними выйти на старт болельщикам и спортсменам будет очень приятно», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

10:55

Марафон, проходящий в ЦЛС «Демино» в Рыбинске Ярославской области, — традиционное событие международного масштаба. В нем ежегодно участвует более 3000 человек со всей страны и мира.

10:50

Старт гонки намечен на 11.00 мск.

10:45

В России пройдет традиционный, юбилейный, 15-й «Деминский марафон» в лыжных гонках, в котором в том числе примут участие двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов и уже оформившая Большой хрустальный глобус в нынешнем сезоне Наталья Непряева. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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