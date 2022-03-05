«Фееричный год»: как Непряева победила в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус», победив в общем зачете Кубка мира. Спортсменка стала первой россиянкой за 21 год, кому удалось это сделать. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии «Газете.Ru» прокомментировал успех своей подопечной и оценил ее выступления по ходу сезона.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в турнирах под своей эгидой в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), однако даже неучастие в последних этапах Кубка мира не помешало российской лыжнице Наталье Непряевой завоевать «Большой хрустальный глобус». Это стало возможно после масс-старта на 30 километров на этапе в Осло, победительницей гонки стала Тереза Йохауг, а лыжницы, которые могли побороться с россиянкой – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хайди Венг – потеряли теоретические шансы на победу в общем зачете Кубка мира.

Этот масс-старт должен был стать определяющим в борьбе за трофей. За победу в нем присуждалось 100 очков, 60 баллов можно было набрать на бонусных отсечках на дистанции. Второй в общем зачете шла американка Джессика Диггинс, и она имела реальные шансы бороться за победу, однако накануне марафона приняла решение сняться с гонки, тем самым лишив себя возможности бороться за трофей. Зато на дистанцию вышла Андерссон, третий номер зачета. Однако сражаться за золото масс-старта оказалось практически невозможно – норвежка Тереза Йохауг проводила свою последнюю гонку в карьере. С первых же минут она задала очень высокий темп, справиться с которым другие лыжницы не смогли. Шведка финишировала только девятой.

Таким образом, за две личные гонки до конца Кубка мира отрыв Непряевой составил 241 балл. Отыграть такое уже невозможно. Впрочем, стоит сделать оговорку – положение в общем зачете Кубка мира может измениться, если будет изменен формат заключительного этапа Кубка мира по лыжам, который пройдет в Фалуне с 11 по 13 марта.

Для спортсменок из России такое достижение стало первым с 2001 года. Тогда победу в общем зачете Кубка мира одержала Юлия Чепалова.

По ходу сезона Непярева стала победительницей двух гонок на престижной многодневке «Тур де Ски», выиграла сам турнир, именно это стало ключевым фактором в борьбе за общий зачет Кубка мира. Дважды она поднималась на пьедестал на этапах КМ, а вместе со сборной одержала победу в эстафете в Лиллехаммере. Также россиянка стала олимпийской чемпионкой в эстафете и завоевала серебряную и бронзовую медали в Пекине, но Игры в общий зачет не идут.

Сама Непряева уже отреагировала на свое достижение. У себя в Stories Instagram она опубликовала новость и о своей победе и добавила символ «молюсь». Мама лыжницы Ирина Непряева, в свою очередь, достаточно осторожно высказалась о результатах спортсменки, отметив, что порадуется, когда кубок окажется в руках Натальи.

«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Когда у Наташи будет на руках кубок, тогда будет нам счастье. А пока все это заочно — не будем радоваться. А то время такое, сами понимаете», — приводит слова Непряевой-старшей «Чемпионат.com».

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в группе которого тренируется Непряева, поделился эмоциями от победы подопечной в общем зачете Кубка мира и оценил ее выступление на протяжении всего сезона.

«Победа в общем зачете Кубка мира – долгожданная и желанная. У Натальи было прекрасное выступление на «Тур де Ски», ровное выступление в спринте, в коньковых и классических дистанциях позволило ей лидировать с большим отрывом. Не участвовать в последних трех этапах и досрочно победить – на такое способны немногие. Это радостное событие, и я рад, что у нее все получилось. У нее был действительно фееричный год – она стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски», стала олимпийской чемпионкой, выиграла «Большой хрустальный глобус». Это действительно ожерелье, которое она надела на себя. Мы ее поздравляем с этими результатам», — заявил Бородавко «Газете.Ru».

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин признался, что лучше бы награждение прошло в Тюмени – именно там должен был состояться финал Кубка мира. Однако FIS не только отстранила российских лыжников, но и не перенесла все соревнования из России.

«Если бы это было в честной борьбе, то вручение проходило бы в Тюмени. Был бы огромный ажиотаж, было бы очень здорово получить приз на родине на финальном этапе.

Жалко, что события отразились на спорте, и мы не увидели праздника в полном объёме — это самое незаслуженное. Для Непряевой это был отличный сезон. В любом случае поздравляю!

Будем надеяться, что и дальнейшем наши спортсмены будут бороться на равных со всеми и доказывать, что мы сильнейшие», — приводит слова Крянина «Чемпионат.com».