Без флага, гимна и еврокубков: как Россию исключают из спорта

Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение разрешить сборной России участие в турнирах под своей эгидой, однако без национальных флага, гимна и под названием «Сборная РФС». Национальные команды Польши, Чехии и Швеции подобное решение ФИФА не устроило. Также, по информации СМИ, «Спартак» не выступит в Лиге Европы, Россия и Белоруссия будут лишены членства в Международной федерации хоккея, а Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. «Газета.Ru» — о новых санкциях для российского спорта.

Сборная России по футболу

«ФИФА вновь призывает к срочному восстановлению мира и немедленному началу конструктивного диалога. ФИФА поддерживает тесный контакт с Украинской ассоциацией футбола и членами украинского футбольного сообщества, которые обращаются за поддержкой, чтобы покинуть страну до тех пор, пока продолжается нынешний конфликт», — указано в заявлении Международной федерации футбола.

Также в сообщении отмечается, что бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, приняло ряд решений в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Было постановлено, что на территории России не будут проводиться международные соревнования, которые проходят под эгидой организации, а домашние матчи сборной России будут перенесены на нейтральное поле. Также российская команда не имеет права выступать под названием «Россия», только «сборная Российского футбольного союза (РФС)». Также запрещено использование флага и гимна страны.

ФИФА состоит в активном диалоге с УЕФА и МОК и готова ввести дополнительные санкции, включая возможное отстранение от международных соревнований, если сложившаяся ситуация не будет выправлена в ближайшее время.

«Что касается предстоящих отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года, ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми этими футбольными ассоциациями. ФИФА будет оставаться с ними в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения», — также указано в заявлении Международной федерации футбола.

В первом стыковом матче за право попадания на чемпионат мира – 2022 сборной России предстоит сыграть со сборной Польши. В случае победы подопечные Валерия Карпина попадали бы на победителя пары Чехия – Швеция. До заявления ФИФА Футбольные ассоциации этих трех стран выступили с категоричным заявлением, что играть против сборной России в связи со сложившимися обстоятельствами не будут. После того, как Международная федерация футбола ввела свои санкции, решение Польши, Чехии и Швеции осталось неизменным.

«Сегодняшнее решение ФИФА для нас совершенно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом матче. Наша позиция остается непреклонной: сборная Польши не будет играть с Россией, как бы она ни называлась», — написал Цезарий Кулеша, президент польской Федерации.

«Понятно, что мы не удовлетворены этим. Наше мнение не стало другим сегодня, и ситуация в Украине не изменилась только потому, что мы получили сообщение от ФИФА. У нас нет другого мнения, но мы бы хотели переговорить с Польшей и Чехией, чтобы дать ФИФА реакцию со своим мнением. Мы ожидали более резкой позиции со стороны ФИФА», — сказал Карл-Эрик Нильссон, глава Федерации Швеции.

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что в сложившихся обстоятельствах действовать нужно по тем правилам, которые устанавливает Международная федерация футбола. При этом он также заявил, что в нынешних реалиях спорт неотделим от политики.

«Стоит ли России отказаться от участия в матчах из-за санкций Международной федерации футбола? Демарши можно делать какие угодно. Если ФИФА решила, значит, решение принято. Нужно играть по правилам, которые приняла ФИФА. Можно и не играть. Это пусть решает Российский футбольный союз. Должны принимать решение все клубы совместно с РФС.

Сегодня они приняли решение, а завтра его могут отменить. Все понимают, что играет наша команда. Название команд не меняется. Например, «Спартак» или сборная России. Если не отменяются матчи, а переносятся, я думаю, надо подойти гибко. Пусть РФС подумает над выходом из ситуации. Это политика. Здесь спорта нет. Надо действовать в интересах нашей страны. Эмоции не должны преобладать над разумом.

Может ли ФИФА отменить это решение? Все зависит от обстановки. Говорят, что спорт вне политики, но все взаимосвязано. Многие хотят ли они или не хотят, но они делают так, как сама обстановка делает», — заключил Гладилин.

Летом сборной России предстоит сыграть в Лиге наций. Соперниками подопечных Валерия Карпина по группе 2 являются Исландия, Израиль и Албания, которая объявила о том, не собирается проводить встречи против российских футболистов. Об этом рассказала министр иностранных дел Албании Олта Джачка.<1><2><3>

«Албания не будет выступать на спортивных соревнованиях с участием россиян», — цитирует Джачку РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

С отказом играть со сборной России выступили еще две страны, футбольных матчей с которыми в ближайшем будущем пока не предвидится. Швейцарский футбольный союз (SFV) выразил поддержку Федерациям Польши, Чехии и Швеции и призвал исключить сборную России из квалификационного турнира чемпионата мира – 2022. Футбольная ассоциация Англии (FA) также объявила о том, что в ближайшем будущем не намерена проводить поединки против российской команды.

«Из солидарности c Украиной и в знак искреннего осуждения зверства, совершаемого российским руководством, FA может подтвердить, что мы не будем играть c Россией на международном уровне в обозримом будущем. Это включает потенциальные матчи на любом уровне во взрослом и молодежном футболе», — говорится в заявлении.

Не осталась в стороне и сборная Ирландии.

«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления», — сообщили в Федерации футбола Ирландии.

«Спартак»

28 февраля немецкое издание Bild опубликовало информацию, согласно которой московскому «Спартаку» — единственному российскому клубу, продолжающему выступление в еврокубках, – будет запрещено играть в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии, куда красно-белые попали, выиграв свою группу, команда должна встретиться с немецким «РБ Лейпциг», которым руководит бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Из-за запрета на выступления в России изначально сообщалось, что ответный поединок команд (первый должен быть сыгран в Германии) может пройти в Белграде. Позднее появилась информация, что приоритетным вариантом является Баку. Однако сейчас речь идет о полной отмене обеих игр и присуждении российской команде технического поражения, что означает автоматический проход немецкой команды в стадию четвертьфинала турнира.

Президент «Лейпцига» Оливер Минтцлафф поделился мнением, что поединки будут отменены.

«Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что игры будут отменены», — приводит слова Минтцлаффа пресс-служба клуба.

Еще до того, как Bild опубликовал сообщение, Тедеско прокомментировал ситуацию и признался, что ему хотелось бы, чтобы матчи с его бывшей командой прошли при других условиях.

«Когда возникает вопрос о санкциях, на мой взгляд, он всегда затрагивает не тех людей. В первую очередь это касается спортсменов и болельщиков. Хотелось, чтобы матчи со «Спартаком» прошли при других обстоятельствах. Около 60 человек написали после жеребьевки, что будут рады снова меня увидеть. Текущая ситуация ужасна», — приводит слова Тедеско РИА «Новости» со ссылкой на Kicker.

Сборная России по хоккею

Финская газета Iltalehti сообщила, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишит членства в организации федерации хоккея России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Отмечается, что обе сборные не сыграют на чемпионате мира 2022 года в Хельсинки и Тампере, а их места займут Австрия и Франция.

Утверждается, что Россия лишится прав на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

«На данный момент никакого решения по возможному исключению России и Белоруссии нет. Совет IIHF начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени», — заявил глава ИИХФ Люк Тадиф в разговоре с РИА «Новости».

А вот Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась исключать российских спортсменов с этапов Кубка мира.

Правление FIS продемонстрировало ясный подход в отношении российских спортсменов на всех соревнованиях FIS. Чтобы обеспечить честные и полные соревнования на всех мероприятиях FIS, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — говорится в заявлении, которое опубликовало издание NRK.

Это решение раскритиковал глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам Вегард Ульванг.

«Я считаю, что мы не должны видеть русских на старте. FIS должна принять это решение. Раз они этого не делают, то мы, кто устраивает этапы, должны это сделать. Если FIS не согласны с решением, то они могут забрать у нас этапы Кубка мира – на этот риск нам следует пойти», — передает слова Ульванга NRK.

Вполне вероятно, что спортсмены из России скоро не смогут участвовать в любых соревнованиях со своим флагом и гимном.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

В МОК отметили, что граждане России или Белоруссии должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды.